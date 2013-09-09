《阳歌专栏》美国批准双汇收购案 苹果应借iPhone 5s向中国市场发力

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**美国当局批准双汇收购案**

我赞同奥巴马政府批准中国双汇国际收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德（Smithfield）SFD.N的决定，当局扛住了反对这项交易的美国政客的压力。美国监管机构出于国家安全考虑对这宗交易进行了审查，并于上周末前悄然发出了放行令，算是给双汇中秋、国庆双节的一份厚礼。但更加重要的是，美国政府批准这宗交易是在发出一个重要信号，即希望促进与中国进行公平和自由的贸易，不会动用贸易战时期常见的以牙还牙手段。

在继续往下说之前，我要公开承认我之前作出了错误的预测，当时认为美国外国投资委员会(CFIUS)将否决这宗收购。之所以作出这样的预测，是因为我当时看到美国政客在夏季召开的听证会上对该交易表现出强烈的疑虑，以及中国自身在食品安全方面的不良记录。这宗交易最初于5月对外公布，双汇国际将为此出资47亿美元。

这宗收购目前尚未完成，尚需要得到史密斯菲尔德股东的批准。双汇国际给出的报价较交易宣布当日史密斯菲尔德股价存在31%溢价，因此股东很可能会批准该交易。近日，对冲基金Starboard LP表示正在努力提出更高的报价，这可能令双汇国际的收购提议流产。我已经见过很多类似情况，根据过去的经验，我认为Starboard不大可能成功，因为双汇国际和史密斯菲尔德已经进行到了较深入阶段。

奥巴马政府批准这宗收购案，表明美国在与中国的贸易关系中将单独考量每一宗交易，以尽可能在做决定时减少不相关的政治考量。美国可以出于报复心理轻易否决双汇国际的收购案，因今年早些时候中国宣布对原产美国的多晶硅产品征收反倾销关税。很多观察人士认为，北京当局的举动主要是出于报复心理，对美国之前对中国产太阳能面板征收反倾销关税作出回应。因此，从更广的视角来看，美国批准双汇国际的收购交易似乎是在表明，美国政府不希望与中国进行以牙还牙的贸易战，而是更有兴趣致力于促进商品和服务自由跨境流动。

假设双汇国际很快完成这项收购，实际上也可能如此，下一个问题将是：在双汇的管理下史密斯菲尔德的前途如何？我猜双汇最初可能很谨慎，几乎不会作出什么改变，以避免产生争议。最初唯一有可能作的改变就是增加向中国出口史密斯菲尔德的猪肉制品，也许还会将史密斯菲尔德的技术引进到双汇的运营中。

但是，在不远的将来，双汇国际将面临一些并购之后的整合问题，因该公司几乎没有与外国企业打交道的经验。当初联想(0992.HK)于2005年收购IBM(IBM.N)的个人电脑业务时即面临类似情况，最终联想进行了重大重组。与IBM的个人电脑业务一样，史密斯菲尔德也因公司内部及行业相关的问题已经面临困境，我不相信双汇国际有能力力挽狂澜。这意味着，收购获批或仅仅是双方在未来一两年艰难婚姻的开端。

一句话：美国当局批准双汇国际收购史密斯菲尔德体现美国促进公平贸易的立场，不过双方在未来几年将面临整合难题。

**中国大陆成为iPhone 5S全球首发地之一**

中国大陆本周将被列入苹果(AAPL.O) iPhone 5S全球首发地之一，这凸显出中国对苹果越来越重要的意义，目前为苹果第二大市场。中国大陆成为首发地之一也反映苹果试图重获中国消费者的青睐，很多消费者因等待时间很长以及一系列负面的媒体报道，近期对苹果失去了兴趣。

苹果将中国大陆纳入首发地值得赞赏，但这应该只是一个起点。苹果可以通过加大在中国的投资以及在产品设计中考虑中国消费者的喜好等方式，彰显其对中国市场的重视。

苹果料于本周二发布iPhone 5S，也可能同时发布廉价版iPhone 5C，并宣布全球上市日程。苹果首次在北京举行同步活动，料将宣布新iPhone在中国大陆与全球其他主要市场同步上市。

大陆果粉可以立即买到最新的iPhone行货，不需要购买水货或是等待数月才能购买行货。之前延迟的原因不明，很多人认为中国审批机构的繁文缛节、苹果及其中国合作伙伴不够坚定都是重要原因。

随着苹果在中国市场收入的急剧萎缩，这些都变了。没有新iPhone是苹果在华下滑的原因之一，最新的iPhone去年底才在中国大陆上市。联想(0992.HK)和小米等本土企业生产的廉价智能手机迅速崛起是另外一个原因。中国媒体的一系列负面报道也损害了苹果的形象。

苹果最新的季报显示，大中华区销售下滑了14%，而此前都是强劲的两位数增长。为了阻止下滑趋势，苹果首席执行官Tim Cook今年两次访华，最近的一次在7月。

苹果应该利用iPhone 5S推出所带来的势头，在本周的北京活动后迅速推出其他重大举措，显示出对中国市场的重视。这些可能包括积极增加中国的官方门店数量，目前只有八个。苹果也可以宣布在中国设立研发中心，显示其计划将中国消费者的喜好和需求纳入未来的iPhone和其他产品中，此前也有类似传言。

一句话：苹果应该利用iPhone 5S推出所带来的势头，宣布在中国进行新的投资。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳/王燕焜

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