《阳歌专栏》中国食品丑闻让百胜很受伤

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国食品丑闻让百胜很受伤**

零售行业的两条消息说明，尽管中国市场的潜力很大，但是也不能忽视其中的挑战和竞争。美国餐饮集团百胜(YUM.N)和德国零售巨头麦德龙(MEOG.DE)因各自不同的原因都在这里遭受了挫折。百胜很快体会到了“饱和”的含义，百胜在华快速扩张促使其在获利潜力较低的地区开店，并最终拖累了销售业绩。屋漏偏逢连夜雨，百胜旗下的肯德基最近发现自己深陷中国食品安全丑闻，随后我会再说此事。无独有偶，麦德龙发现中国零售市场竞争非常激烈，尤其是电器市场。麦德龙正在与台湾鸿海(2317.TW)旗下的消费产品部门合作，努力找寻消费产品细分市场的商机。

有关报导称，旗下拥有肯德基和必胜客的百胜集团去年第四季度在华同店销售下降6%，较其约1个月前作出的下滑4%的预估还糟糕。百胜将销售业绩逊于预期归咎于12月最后两周的负面新闻，当时中国媒体报导称肯德基一家供应商的鸡肉抗生素超标。

百胜集团股价在过去12年里总体上一路上涨，在最近下跌之前已经实现翻三番还多，这基本上得益于中国市场的持续增长。谚语说得好“有起必有落”。自百胜去年12月初发布预警以来，股价已经累计下跌了12%，这其中包括其发布最新预警后下跌的4个百分点。

坦率地说，导致百胜股价下跌的食品安全事件过去几年在中国已经司空见惯，其影响也通常仅限于问题曝光后的几周时间，随后就会恢复如常。但是，毋庸置疑的是百胜依靠旗下肯德基扩张举措快速拓展中国市场的日子已经基本上结束了，百胜若想继续给投资者讲中国故事，则需要开发旗下其他品牌和产品。

接下来，我们浏览一下有关麦德龙的新闻。外媒报导称，麦德龙倾向于放弃旗下电器零售商万得城电器（Media-Saturn）在华扩张计划。有关方面似乎尚未作出正式决定，但是报导称，麦德龙董事会明显倾向于让万得城退出中国，因中国市场竞争比预想的更激烈，立足的难度更大。

我对此并不感到意外，两年前百思买(BBY.N)就关闭了在华店面，万得城必将步其后尘。2010年麦德龙和富士康宣布合资之时，我就不认为富士康是麦德龙最适合的合作者，因为鸿海一直以来都是一家强有力的制造业者，尽管在消费产品业务方面做过长期不懈的努力，却从未开发出具有强劲竞争力的消费产品品牌。

此外，国美(0493.HK)和苏宁(002024.SZ)已经主导了中国电子产品市场，行业影响力巨大。最新报导暗示，麦德龙想要终止万得城拟议中的店面扩张计划。但是，即便未来一两年麦德龙宣布彻底放弃与鸿海的合资公司，以此控制在中国市场的损失，我也不会感到惊讶。

一句话：百胜和麦德龙的挫折凸显外资在中国零售市场面临的挑战，这里的竞争过于激烈，且存在食品安全风险。

**当当网转型 凡客诚品瘦身**

媒体报导，当当网DANG.N正在进行大规模转型，而凡客诚品瘦身后面临问题，两家公司都希望实现盈利，而在竞争激烈的电商领域，盈利越发困难。当当网试图专注于一些关键产品，放弃此前成为类似于百货巨头亚马逊(AMZN.O)的计划。凡客诚品谨慎瘦身后面临物流问题，一些订单无法按时送达。这些都反映中国电商领域生存的艰难，大多数企业都采取孤注一掷的措施保有现金和实现获利。

报导称，当当网计划专注于高端产品和最初主营的图书业务，电子产品和低端产品业务将不受重视。李国庆在近期的公司高管会议上表示，他的最终目标是今年晚些时候重返盈利。

一年多来，当当网一直大幅亏损，受累于与阿里巴巴、京东商城和亚马逊等电商的激烈竞争。李国庆终于认识到他无法与这些巨头竞争，通过寻找市场细分的商机成功的机会更大，我认为这点很好。线上折扣零售商唯品会(VIPS.N)将这种策略使用得很好，去年超越当当网成为中国市值最高的电商企业。

尽管我同意当当网所选择的方向，我仍认为该公司的专注点过广。另外，没有任何迹象显示其图书业务能够在短期内恢复盈利，而近期亚马逊和京东商城都已向该领域进军。因此，我对当当网实现盈利的前景并不乐观，成功的机会料不会超过30%。更可能出现的结果是当当网被竞争对手收购，倒不是李国庆愿意被收购，而是因为他可能很快就没有选择了。

凡客诚品想赴美上市一年多了，但始终无法实现，因为市场对中国企业的人气低迷。该公司去年开始瘦身，包括裁员和削减快递业务规模，在产品目录上也进行了大规模删减，以节约现金和争取现盈利。

媒体报导，凡客诚品的瘦身行动开始影响物流，导致一些订单无法按时送达，不得不向用户道歉。这些都让人担忧该公司的长期前景，不过如果这意味着凡客诚品能够实现获利，投资者或许也不会在乎。

实现获利对上市至关重要。最新的报导暗示凡客诚品仍计划上半年上市，利用近期的投资者人气回暖。不过为了成功上市，凡客诚品需要尽快解决物流问题，因为投资者将对存在运营问题的企业持谨慎态度，即使是能够盈利的企业。

一句话：当当网成为细分电商的计划可能失败，凡客诚品面临的物流问题可能影响投资者对未来该公司IPO的兴趣。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜

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