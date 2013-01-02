《阳歌专栏》中国移动与腾讯进行营收共享协议谈判

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动与腾讯进行营收共享协议谈判**

就在中国移动(0941.HK)抱怨腾讯(0700.HK)抢走其短信业务两周后，我们得到消息称，两公司或已开始营收共享协议谈判，以解决争端。中国移动对腾讯广受欢迎的微信颇为不满。腾讯微信在过去两年人气飙升，并最近突破3亿注册用户大关。微信可使用户借助互联网彼此发送信息，避开了传统的短信方式。短信是中国移动和其他两家电信企业的最主要营收来源之一。

尽管我很同情中国移动，但我要说，这是一个应该由中国电信监管部门出面介入并澄清状况的罕见案例，而不应该让中国移动利用其市场主导地位迫使腾讯同意类似营收共享协议。

在我进一步阐明之前，让我们先来看看这则新闻。中国工信部一名官员称，中国移动和腾讯已就解决前者对现有状况的不满开始谈判。这名官员解释道，中国移动目前的营收中腾讯仅贡献很小一部分，但包括微信在内等腾讯应用服务的用户现在占中国移动网络数据流量的40%。

如果这些数据精确，这也难怪中国移动对腾讯如此大力使用其移动网络而心生不满。但有人也应该向中国移动指出，面临这种情况的不只中国移动一家，中国联通< 0762.HK>(CHU.N)和中国电信(0728.HK) (CHA.N)或许也面临类似情况。

所有这些都说明一个事实，即腾讯在开发流行网络产品方面十分成功，尤其是在社交网络领域。这也是腾讯在过去五年成为中国主要互联网企业的原因。腾讯的市值目前接近600亿美元，几乎等同于中国其他互联网企业市值的总和，这绝非偶然。

现在来看看中国移动是否应迫使腾讯同意营收共享协议。中国移动虽未表明，但暗示性地威胁将阻断其移动网络上的微信及腾讯其他应用服务，其实正是在这么做。

我确信世界上存在其他类似营收共享协议，中国移动已然与一家提供飞信服务的第三方企业签署了类似协议。但中国移动这种仅仅因一家服务运营商做得成功便威胁要阻断其服务的做法似乎是一种反竞争行为。我强烈建议，工信部迅速介入，澄清状况，以便双方化解分歧。我建议，监管部门应正式禁止中国移动等电信企业封锁未进行违规经营的互联网网站。这样的话，中国移动仍可能得到其想要的协议，但必须通过给予腾讯激励举措而非威胁来达到。

一句话：电信监管部门应介入，禁止中国移动利用其市场主导地位与腾讯达成营收共享协议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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