《阳歌专栏》网易进军美国 唯品会试水俄罗斯

**网易进军美国 唯品会试水俄罗斯**

两家中国互联网企业开始走出国门，报道称网易(NTES.O)正在进军美国，而特卖网站唯品会(VIPS.N)与一家俄罗斯公司合作。他们在追随中国互联网三巨头--阿里巴巴、百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)近期进军海外的脚步，一道寻找新的增长机会。这些企业都想向世界证明，在高度受保护以及严格受限的中国市场以外，他们也有竞争力。

我认为唯品会成功的机会比网易大，因为唯品会很擅长做特卖；而网易能够开发出在中国受欢迎的游戏，但在偏好大不相同的西方市场则没有任何经验，而且还要面临当地对手的强大竞争。

报道援引匿名消息人士称，唯品会与俄罗斯闪购网站KupiVIP签署协议，向后者供货。如果消息是真的，唯品会或许会考虑部分动用本月早些时候通过上市和发债融资的约7亿美元，战略入股KupiVIP。上个月，唯品会出资1.32亿美元控股女性时尚购物网站乐蜂网。

我觉得唯品会与KupiVIP的合作不错，显示出唯品会的折扣产品供应能力。唯品会也获得了进军俄罗斯的潜在机会。我预计唯品会未来还会有很多类似动作，该公司可能很快成长为中国电子商务巨头之一。

我对网易进军美国则没那么乐观，其声明写得很差劲，最初我都怀疑是不是真的，不过该公司网站上确实有。声明中细节很少，将公司形容为“了不起的互联网企业”。网易称，3月19日在纽约时报广场上的巨幅广告牌上正式宣布进军美国，内容为“Hello USA”。

网易称，其全球化从去年下半年开始，先是参加了一个大型的游戏展，随后在韩国开设了一个办公室。该公司表示，正在参加在旧金山举办的游戏开发者大会，暗示可能很快宣布在美国开设一个办公室。我看好网易开发游戏以及与动视暴雪(ATVI.O)等第三方游戏开发商合作的能力，但我对网易在美国取得成功的能力非常怀疑。我会建议网易先考虑台湾和东南亚，这些地区与中国的相似度更高，竞争则小得多。

一句话：唯品会与俄罗斯KupiVIP的合作看起来不错，唯品会或许会战略入股后者；网易进军美国或面临挫折，因缺乏经验且市场竞争激烈。

**华为智能手机销售目标雄心勃勃 中兴通讯推出游戏盒子**

华为和中兴通讯的两则新消息今天引起媒体的广泛关注，前者宣布今年的目标是在智能手机市场占据最多10%份额，后者则正式推出游戏盒子FunBox。华为的目标看起来雄心勃勃，试图大幅提高智能手机销量，以取代苹果(AAPL.O)成为全球第二大智能手机销售商。中兴通讯的举动比我起初想象的要有意思，而且FunBox的定价也很低。

先来看看华为的消息。最新报道称，今年华为的智能手机销售目标是8,000万部，根据今年全球智能手机销量约为11亿部的预测，这相当于会让华为在全球智能手机市场占据8%左右的份额，与该公司去年四季度的市占率相比大有提升。华为去年四季度在全球智能手机市场所占份额为5.7%，为继苹果和三星005930.SK之后的全球第三大智能手机厂商。市占率达到8%似乎很难实现，但鉴于华为大力推广新款智能手机产品，带动其市场地位在过去两年快速上升，实现这样的目标也不是没有可能。

华为最早是在上月宣布上述智能手机销量目标的，但更让人感兴趣的是该公司称今年的目标是在全球智能手机市场占据最多10%的份额，实现这样的目标需要销量最高达到1.1亿部，意味着该公司会变得更加锐意进取。此外，该公司消费者产品部门主管余承东本周在一个产品发布会上称，他的目标是明年取代苹果，让华为成为全球第二大智能手机销售商。这也很有看点。

对于像华为这样一家锐意进取的企业而言，此类雄心勃勃的言论无疑并不罕见，与联想(0992.HK)取代惠普(HPQ.N)成为全球最大PC销售商时的类似言论如出一辙。我本人就能作证，华为智能手机一度在中国大受欢迎，不论是在质量方面还是在价格上都深受喜爱。华为也曾表示，不怕大举砸钱在全球进行营销活动。鉴于此，我觉得该公司有可能实现8,000万部的销售目标，甚至有50%的可能性让销量达到9,000万至1亿部。

再来简单看看中兴通讯推出FunBox的消息。相关消息是在一周前传出的，如今该公司正式公开宣布。这款游戏盒子是中兴通讯与九城(NCTY.O)联手推出的，从图片看相当不错。FunBox的硬件规格比我预想的高，还具备让玩家通过电视进行视频聊天和电话会议的功能，作为电信设备方面的专家，这无疑展示了中兴通讯的实力，也让我刮目相看。

但最引人关注的是定价，媒体报道称FunBox仅售499元。当然，这款产品最终能否获得消费者的青睐，还需要时间来验证，而且还需与类似在线电视产品进行竞争。但如果FunBox的电话会议功能表现不错，而且游戏组件具有竞争力，那么则有很高的成功胜算。

一句话：华为今年很有可能实现8,000万部的智能手机销量目标，而且销量甚至可能高达9,000万部；中兴通讯推出FunBox游戏盒子，从功能和售价看，这款产品有望表现不俗。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王琛

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