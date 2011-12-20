《阳歌专栏》中国企业海外出击收购 但成功案例寥寥

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**中国企业缺乏并购经验**

中国企业近期在能源行业以外进行的三宗全球并购活动，表明中国企业有潜力成为全球并购的生力军，但其中两宗并购失败也凸显出成功率较低的事实。未来两至三年，情况料不会有多大改变，并购失败的原因很多，包括融资受阻、政府不批和收购方变卦等。

庞大集团(601258.SS)和青年汽车试图收购瑞典萨博汽车（Saab）以失败告终，该公司已向瑞典法院申请破产。我此前就曾预测，庞大集团和青年汽车此举最终定会失败，因为两家公司缺乏经验，中国政府也不同意。

中国海航集团与Bravia Capital联手，出资略高於10亿美元从美国通用电气(GE)(GE.N)手中收购了集装箱租赁企业GE SeaCo。Bravia Capital有可能对并购的成功起了关键作用。

海航集团试图参股西班牙酒店集团NH Hoteles(NHH.MC)20%股权的计划则没有那麽顺利。海航集团表示，因金融市场存在不确定性，决定放弃该收购计划。我觉得海航集团前期就应该考虑这个问题，而不是等到最後。此决定导致NH Hoteles股价暴跌30%。

这些并购案例都说明，中国企业拥有大量现金，并且希望进行更多全球并购。但是未来几年，中国企业不见得是可靠的买家，因为他们缺乏经验。准备出售的企业有必要在开始谈判前考虑这一因素。

一句话：中国企业近期的三宗大型并购案中两宗失败，显示这些企业希望成为并购市场的生力军，但是由於缺乏经验，经常以失败收场。

**财大气粗的中国企业着眼更多全球资源并购**

能源业今天发生了几件有趣的事情，凸显出近期的两大趋势，即中国成为全球并购舞台上的主要参与者，同时其能源业巨头的行业事故责任风险也在加大。

先来看第一种情况。据报导，兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)和中石化(0386.HK)(600028.SS)正分别在澳大利亚和西班牙洽谈并购业务。再来看看第二种情况，据报导，已在中国东部海岸造成环境破坏的中海油(0883.HK)又在中国南部海域出现新的漏油事故。

让我们首先看看这两起最新的并购协议。兖州煤业计划以20亿美元收购澳大利亚Gloucester CoalGCL.AX，而中石化则考虑以27亿欧元收购西班牙油企Repsol的10%股权。这两份协议的共同之处在於，卖家因财务压力不得不出售旗下资产进行融资，而这对财大气粗的中国企业是个有利因素，这不仅因为中国企业有钱，还因他们受益於中国政府渴望实现能源自足而很容易获得信贷。再加上海外信贷的吃紧，以及中国购买全球资产的强烈愿望，对那些手头吃紧、希望通过出售资产换取快速融资的全球企业而言颇具诱惑力，这些因素均使2012年有望成为中国企业的资源并购年。

与此同时，中海油发布公告称，旗下珠海横琴天然气处理终端附近海底天然气管线出现泄漏。公司随即被迫关闭了部分平台，同样重要的是，这也使该公司因采取避免污染、爆炸等其他事故的紧急措施出现额外费用。此前，中海油与康菲石油公司(COP.N)共同在渤海湾开发的蓬莱19-3号油田发生漏油事故。这些事故也凸显出中海油、中石化等其他能源企业在国内外扩张时不断增加的责任风险，因中国政府日益重视工作场所的安全和环境保护。

一句话：能源行业的新动向说明2012年将成为中国能源企业的全球并购年，但这些能源企业也面临着行业事故的巨大风险。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜

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