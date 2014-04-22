《阳歌专栏》完美世界入股盛大游戏 网游行业整合浮现

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**完美世界入股盛大游戏 网游行业整合浮现**

有报道称中型网游企业完美世界PWRD.O收购处于私有化进程中的同业盛大游戏GAME.O的股份，高度分散的网游行业浮现重组迹象。在两家公司均面临获利放缓之际，完美世界出资收购盛大游戏约6%股份，可能由此拉开行业重组的序幕。我之前作出过不准确的预测，但是最近中国互联网行业的并购潮以及其他趋势可能意味着，网游行业或许也最终面临整合。

过去五年来，腾讯(0700.HK)和网易(NTES.O)凭借其社交网络和自有游戏开发力量，始终是中国网游行业的主导者。盛大游戏和完美世界能够维持盈利，不过其利润增长已经放缓至一位数、甚至开始负增长。

这种局面已经维持了多年，但是手游加入阵营，并正在快速取代传统桌游。去年末在纽约上市的久邦数码GOMO.O和本周稍晚将进行首次公开招股（IPO）的北京触控科技，正在这种行业转变过程中崛起。北京触控科技是手游领域爆发式成长的典型，上周宣布，受益于越来越多玩家改玩手游，该公司2013年营收增长了逾七倍，达到5.55亿元。

在上述行业背景下，传统游戏业者完美世界和盛大游戏最新的战略合作也就不足为奇了。完美世界将出资1亿美元购入盛大游戏约3,000万普通股，约相当于1,500万单位的美国存托股份（ADS）。包括盛大游戏母公司在内的财团今年1月宣布计划以每单位ADS6.90美元的价格私有化盛大游戏。

完美世界正在以每单位ADS6.60美元购入盛大游戏的股份，该价格与此前宣布的私有化报价之间存在4%的折让。盛大游戏此前表示，1月的收购报价给公司的估值为19亿美元，这意味着完美世界这次将获得盛大游戏近6%股份。

正如上述所说，盛大游戏和完美世界的获利增长疲弱，它们对投资者来说都没什么吸引力。盛大游戏第四季营收和获利双双下滑。完美世界同期营收增长30%，但是运营利润收缩了近三分之二。同时，盛大创始人陈天桥释放的信号显示其可能寻求出售其创建的商业帝国，其中不仅包括盛大游戏，也包括盛大文学、视频和云计算部门。

鉴于这些最新迹象和行业趋势，盛大游戏股份易手看似是未来全盘脱手给完美世界的序幕，前提是两家公司能够携手并进、融合发展。这宗交易预计将创造一家新的网游企业，季度营收约20亿元，这可以与网易游戏最近一季的营收相提并论。

这也将给巨人网络GA.N和第九城市(NCTY.O)等较小型的游戏企业带来压力，令其各自寻找合作伙伴。我此前所作预测并不准确，但是完美世界和盛大游戏这次联手让我预计备受期待的行业整合也许已经开始，今年年底前可能会看到两三宗相对规模较大的合并案例。

一句话：完美世界战略入股盛大游戏可能启动二线网游业者亟需的一轮整合，今年很可能出现两三宗较大规模的并购案。

**美中互利私有化引发竞购战**

许多小型中概股近期在华尔街的日子可能不好过，但私募股权基金似乎对这些被低估的企业仍有兴趣。有消息称，美中互利医疗有限公司CNDX.O的私有化引发了竞购战。由于美中互利私有化交易出现竞争的买家，2月时给出报价的财团提高了出价。在近期中国企业进行的系列私有化中，此类竞购战相对罕见，不过这种特别情况暗示可能还会出现一两场类似的竞购战。

两个月前，包括复星医药(600196.SS)、私募股权巨头TPG在内的财团对美中互利私有化给出了每股19.50美元的出价，相当于较给出报价前美中互利的股价溢价14%，但这引发了一波股东起诉出价太低。

如今，美中互利透露另有买家介入，后者的出价更高，为每股23美元。这促使前述财团将出价提高23%至每股24美元。最新出价对美中互利的估值为4.69亿美元，之前出价的估值则为3.69亿美元。美中互利称，公司董事会接受了新的条款，并且已经签署了协议，这表明该公司认为相关竞购战已经尘埃落定，他们可以按照新条款完成私有化。

由于增速缓慢或是不受投资者青睐，在美国上市的中概股多年来一直萎靡不振，引发一连串此类企业近期纷纷进行私有化，美中互利也加入了这一行列。大多数此类公司在相关报价上并未遇到阻力，原因是他们的创始人或高管持有主要股权，可让交易轻松获得股东的通过。目前正在私有化的盛大游戏GAME.O就是很好的一个范例，该公司的私有化交易确信能获得通过，因为母公司持有其主要股权。

但像美中互利这样的情况并不多见，亚信联创私有化遭遇类似阻力的情况算是其中之一。该公司起初接到的报价是每股12美元，之后则遭到一大批股东的起诉，也有其他买家表示有兴趣收购。最终结果是，尽管该公司私有化受各种问题影响，耗时近两年才完成，但还是以最初的报价进行了私有化。竞购展讯（Spreadtrum）的财团也曾被迫将出价从每股28.50美元提高9%至31美元，但是否有其他企业出现竞购永远不得而知。

因此，对于可能成为私有化目标的上市企业的股东而言，上述种种究竟意味着什么呢？从广泛角度看，尽管此类企业对于普通的股票交易员而言已经毫无吸引力可言，但对于私募股权基金来说仍有些许吸引力，是他们并购的目标。鉴于此，预计可能还会出现一些更多的私有化竞购交易，潜在的目标则是人人网(RENN.N)等股价走势低迷的企业。

至于是否会出现与美中互利类似的竞购战，那就得视股东的情况而定。如果一家企业像盛大那样，是由一个单一股东说了算，那么买家的出价可能就很容获得通过。但在像亚信联创、展讯还有如今美中互利出现的这种情况中，由于私募股权基金和战略买家竞相以相对较低的价格收购这些企业，因此可能会爆发小小的竞购战。

一句话：随着当前这波并购潮在今年走向尾声，一些在美上市的中国企业进行私有化时，可能会引发一两场竞购战。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王琛

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