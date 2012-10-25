《阳歌专栏》iPad Mini首发再次不含中国大陆

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**iPad Mini首发再次不含中国大陆**

苹果(AAPL.O)刚刚发布的iPad Mini首批30多个上市国家和地区中再次不包括中国大陆。中国媒体报导，微软(MSFT.O)寻求将中国作为其新的平板电脑Surface首批上市国家之一。不过可惜的是，我认为中国消费者可能不会特别在意微软的举动。

iPad Mini wifi版将於11月2日上市，4G版几周後推出。首批上市国家和地区包括香港、新加坡、日本和韩国等，不包括中国大陆。

大家不会感到意外，中国大陆从未成为苹果新产品上市的首批市场，尽管其销量占苹果全球总销量约五分之一。上个月苹果发布iPhone 5时也是这样。

我觉得责任主要在中国联通(0762.HK)(CHU.N)，因为联通有时间进行必要的测试和获得监管部门的批准。不过到今天为止，苹果在中国的两大合作夥伴--中国联通和中国电信(0728.HK)(CHA.N)都没有宣布iPhone 5在中国大陆的上市时间，大多数人猜测可能是年底。

中国大陆被剔除在iPad Mini首批上市国家和地区外有些更难理解，因为苹果可以不依靠联通或电信的支持在中国大陆销售wifi版。我猜苹果是希望在每个市场推出wifi版後很快推出4G版。

如果是这样，那麽显然是联通和电信又没能及时获得4G版的监管批准。或许中国移动(0941.HK)(CHL.N)和苹果签署合作协议後问题才能够得到解决，因为移动和监管部门的关系最近。

媒体报导，微软将中国作为新的平板电脑Surface首批上市国家之一。目前还不清楚在中国销售的Surface是wifi版还是3G版，我估计可能是wifi版。我还认为中国消费者不会关心Surface，因为中国市场上平板电脑很多。

现在可能只有苹果的新产品发布能够引起很大的反响，而即使是微软这样的大公司也将不得不依靠更加传统的市场营销。我猜测联通和电信在悄悄游说监管部门，从而加快iPad Mini的测试和批准进程，也许iPhone 5和iPad Mini年底就都能在中国大陆上市。

一句话：iPad Mini首批上市国家和地区再次不包括中国大陆，12月或明年1月或能在中国大陆上市。

**吉利持股的英国锰铜申请破产保护 沃尔沃或遭遇相同命运**

一周前，我对海尔(1169.HK)近期收购新西兰一家公司的举动大加称赞，但如今我却要抱歉地说，我无法对吉利(0175.HK)母公司存在问题的海外投资给出同样的正面评价。最新消息显示，英国出租车厂商锰铜控股（Manganese Bronze）申请破产保护，而该公司拥有吉利在海外的最大投资之一。吉利麾下的沃尔沃汽车似乎也将走向类似之路。

2010年，吉利斥资18亿美元收购陷入困境的沃尔沃，这项具有标志性意义的交易令吉利一度跃居各大媒体的头版头条，延续了中国购买海外带有多种问题资产的传统，而这些问题即使是经验很丰富的企业也很难解决。

比这再早四年，吉利曾低调地收购过类似存在问题的资产，以约8,500万美元收购了锰铜约20%的股权。如今，这项投资基本上已无价值可言，而後者也在本周早些时候宣布委托管理人的打算，这几乎相当於申请破产保护。

上周，吉利曾洽商向锰铜提供紧急资助事宜，但谈判显然已经告吹。吉利还很快在证交所布公告称，早就对锰铜的投资进行了减计，因此锰铜委托管理人不会对公司造成影响。对於吉利意识到锰铜如今已不可救药，拒绝向该公司进一步投资，我觉得应该给予称赞。不过，吉利最初就不该与後者联姻，与一个存在资金问题的企业合作去涉足陌生的英国市场。

对於吉利旗下的沃尔沃业务而言，上述联姻的失败非好兆头，沃尔沃也可能遭遇同样的命运。因为沃尔沃为吉利全资拥有，所以并不发布正式盈利数据，但该公司一直释出的信号显示，其正在经历在吉利领导下的动荡期。

就在上周，沃尔沃宣布任命新的总裁兼执行长，这项人事变动距其中国区主管易帅仅时隔1个月，被替换的外国主管的职位由一名中国汽车界资深人士担任。同时，沃尔沃的一位高管上月对瑞典媒体称，该公司到2015年时不太可能实现每年20万辆的在华年销售目标。

以上种种迹象表明沃尔沃已然陷入动荡，而在吉利两年多前收购该业务不久後，我和其他许多人士就有了这样的预测。吉利与沃尔沃瑞典管理层对沃尔沃的定位存在分歧，或许是迄今为止存在的最大问题。吉利想将沃尔沃定位为豪华车品牌，并大幅提高其在中国市场的影响，但沃尔沃瑞典管理层却更愿意维持沃尔沃作为全球中级车品牌的形象。

近期的这些管理层变动，或许最终能给沃尔沃带来一些稳定和统一的定位。但我怀疑，至少在接下来的一两年，沃尔沃还会继续动荡，这可能导致其最终走上与锰铜类似的道路。

一句话：吉利在英国投资的锰铜控股申请破产保护，预示沃尔沃也可能遭遇类似命运，因其深受管理层变动的影响，一直无法实施扭亏为盈计划。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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