《阳歌专栏》盛大集团任命邱文友为总裁 沃尔玛整合一号店管理层

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**盛大集团任命邱文友为总裁**

如果说有一家互联网企业看起来完全没有发挥出潜力，那可能就是盛大集团了。盛大集团的创始人陈天桥既是公司最大的资产，也是最大的包袱。多年来的发展让盛大集团拥有丰富的资产，但是表现却不佳，陈天桥看起来终於愿意给予他的公司更好的追求成功的机会，任命台湾投资银行家邱文友为盛大集团总裁。

我认为，雄心勃勃的陈天桥终於认识到他的管理方式存在局限性，这是好事。他曾以解雇盛大集团很多部门的首席执行官而闻名。我听到过的有关邱文友的事情也相对正面，这意味着此举或成为转折的开始，最终将目前功能失调的盛大集团转化为良好整合的线上娱乐领军企业。

媒体报导，盛大集团将任命美银美林前董事总经理邱文友为总裁。盛大集团下属企业包括盛大游戏GAME.O、酷6KUTV.O和盛大文学，盛大文学也准备赴美上市。周二盛大游戏和酷6的股价都大涨9%，暗示投资者对邱文友的新管理层抱有很大希望。此前盛大股价因管理问题而表现不佳。

过去三四年，陈天桥的坏脾气是出了名的。一家媒体本周报导，过去三年，盛大集团旗下各部门至少有22位高管离开。很多人认为陈天桥是原因所在。外界认为陈天桥在公司策略上拥有远见，并且善于促成交易，但是在人事管理上相对欠缺。

认识到自己的不足後，陈天桥引入邱文友进行弥补，期待邱文友不仅能为盛大集团带来一些稳定性，而且可以加强不同部门间的合作，从而帮助公司发挥出潜力。那麽邱文友战胜挑战的机会如何呢？我猜50%左右吧，陈天桥的支持力度是关键因素。

众所周知，盛大集团各部门的领导都不好相处，但是显然邱文友的沟通技能或有用武之地。邱文友的银行家背景也将帮助盛大集团找到方式更好地将不同资产货币化。

邱文友看起来拥有成功所需的技能，不过只有时间能够说明他是否会得到陈天桥的支持。考虑到陈天桥比较自我，又缺乏人事技巧，如果他不能和邱文友相处好，新的尝试很容易以失败告终。如果邱文友确实起作用，又能得到陈天桥给予的管理空间，未来五年盛大集团可能表现非常好，甚至可能开始发挥出一些潜力。

一句话：盛大集团在新总裁邱文友的领导下开始发挥潜力的机会有一半，陈天桥的支持对成功至关重要。

**沃尔玛整合一号店管理层**

电商领域又传出一些有意思的消息，最惹人关注的是沃尔玛(WMT.N)正忙于整合新近收购的一号店管理层的消息。此举似乎不是很靠谱，可能导致沃尔玛最终以失败收场。

此外，媒体还报导称，腾讯(0700.HK)麾下的电商部门直接叫板京东商城，再次掀起在线价格战。腾讯近期成立的易讯网资金充裕，已表示有意快速攫取市场份额，意味着最新一轮价格战可能惊心动魄。但面对中国在线价格战旷日持久的大背景，这似乎也只是这场大战中一次小战役而已。

我们先来看看关於沃尔玛的消息。该公司的最新举动，与最终以失败收场的其他西方在华大型网络公司的策略十分相似。一年多前，沃尔玛收购了一号店的少数股权，近期增持至拥有後者51%的控股股权，为的是能在中国激烈厮杀的电商市场占有一席之地。

眼下，媒体报导称，沃尔玛正在“调整”一号店的管理层，当中包括空降多名自己的经理进入後者的管理团队。报导详述了沃尔玛的其中一些举措，但基本情况似乎为一号店的高管被架空，重要职位由沃尔玛自己的人取而代之。

这样的举措对於新购的资产是可以理解的，但对於其他大型西方企业来说，实践证明这种做法结果是灾难性的。其中最让人难忘的就是雅虎(YHOO.O)和eBay(EBAY.O)，这两家公司约在10年前曾收购中国大型搜索和在线拍卖网站，然後清理所收购公司的管理层，派善于西方式管理的人员取代他们的职位。

一直关注中国网络领域的人知道，雅虎和eBay的上述策略最终以惨败收场，而两家公司的优质资产也未在市场站住脚跟。由於一号店并非市场的重磅企业，如果沃尔玛稍有不慎，可能很快会步这两家公司的後尘。

再来看看关於腾讯的消息。媒体报导称，该公司麾下的易讯网发起针对京东商城的新攻势，保证其网站出售商品的价格将低於後者所售同样商品的价格。这似乎属於该公司的促销方案，相关的促销方案最早在上月见诸报端，当时媒体报导称腾讯旗下电商部门计划投入3亿元，推出新的大规模促销活动。

媒体一直在报导称，在11月上半月的秋季购物旺季，阿里巴巴和其他大型电商网站也将推出类似促销活动。我觉得，上述最新的价格战会导致所有电商企业的亏损加重，这种情况在其四季度财报中将会有所体现。

一句话：沃尔玛整合一号店的管理层，恐以失败告终；电商企业在11月纷纷发动新一轮价格战，或导致他们进一步亏损。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/程芳

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