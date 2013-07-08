《阳歌专栏》盛大文学估值下降 7天连锁酒店完成私有化

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**盛大文学估值下降 7天连锁酒店完成私有化**

报道称在美上市的7天连锁酒店成功完成私有化，而盛大文学可能准备重启搁置已久的上市进程。这两则案例说明赴美上市仍是那些能够盈利而且有较大增长潜力的中国科技企业的重要融资选择。

美国股市中非科技类非企业日子要难过得多，这也是7天连锁酒店去年9月提出私有化的主要原因之一。根据协议，以管理层为首的集团将以每股12.70美元收购7天连锁酒店所有美国存托股份，较当时股价溢价超过20%。随后收购价被上调至每股13.80美元。凯雷和红杉资本等私募股权企业参与了私有化，他们认为7天连锁酒店股价被低估。

7天连锁酒店宣布，私有化已经成功完成，股票7月8日起停止在纽约证券交易所交易。上周五是该公司股票最后一个交易日，收盘价为13.79美元，公司市值略低于7亿美元。规模更大的竞争对手如家酒店集团HMIN.O和华住酒店集团(HTHT.O)仍是美国上市企业。

这些酒店运营商的未来会怎么样呢？随着中国酒店业的整合，我猜测7天连锁酒店未来一年有可能被如家、华住或锦江股份(600754.SS)收购，估值或高达10亿美元。

盛大文学两年来一直试图上市，但是遇到了很多问题。两年前爆出的一系列中国企业财务丑闻迫使盛大文学放弃最初的美国上市计划，去年再次尝试上市，但因人气低迷不得不再次推迟。

很多人认为盛大文学今年早些时候会重启上市计划，但是旗下的核心业务起点中文网一些高层突然离职，导致盛大文学受到冲击，盛大文学一直在努力弥补。媒体报道称，盛大文学出售近20%股份完成新的融资。

报道称，买家包括高盛和淡马锡等，给盛大文学的估值约6亿美元；而约一年前盛大文学出售一小部分股权时的估值为8亿美元左右，随后盛大文学第二次放弃上市努力。我觉得起点中文网危机后盛大文学的估值下降不足为奇，不过降幅有些大，约为25%。

出售股份暗示盛大文学仍想尽快上市。这种后期战略投资往往与上市时间的间隔不超过半年，我预计盛大文学将于9月或10月提交上市文件。我认为盛大文学第三次赴美上市努力将取得成功，尽管投资者兴趣大不大仍是个未知数。

一句话：7天连锁酒店私有化完成后一年内可能被收购，盛大文学料在年底前完成赴美上市。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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