《阳歌专栏》看待中国称冠智能手机市场不要太认真

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动3G市场份额持稳 蛇年或恢复增长**

中国三大电信运营商1月最新用户数据出炉，这看似是个判断今年发展前景的好机会。中国政府将颁发4G牌照，中国电信行业将进入发展新阶段。根据上述数据和其他近期动态，行业领头羊中国移动(0941.HK)(CHL.N)蛇年有望重新进入增长轨道，结束之前数年的疲弱状态。最新行业数据表明中国移动在3G市场的份额终于止跌企稳，这至少可以为其蛇年预期提供部分佐证。过去两年，中国移动3G市场份额持续被竞争对手中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)蚕食。

据最新数据，截至1月底，中国移动的3G市场份额为38%，中国联通和中国电信分别为32%和29%。这较两年前的情形差别巨大，当时三大运营商刚推出3G服务，中国移动的份额为45%。但是最新数据较去年中期水平几乎没有变化，这意味着市场趋于稳定，中国移动的3G市场份额不会再下降太多。

在我们进入2013年之际，这是一个很重要的时刻。中国电信监管部门今年似将颁发4G牌照，也许最早在上半年。中国移动在3G市场表现糟糕，主要因为其促销行动落后，其网络因使用国产3G标准TD-SCDMA而问题颇多。尽管在推广3G网络阶段表现迟缓，中国移动最终还是认识到数据服务对其将来发展的关键作用，在推广4G网络时料将投入远高于以往的热情。

中国移动已经建起了全国4G网络，目前尚处于测试阶段，一旦电信部门颁发4G牌照，很快即可商用。中国移动还花大力气保证其基于国产标准的4G网络拥有足够的智能手机支持。这将包括该公司与苹果公司(AAPL.O)签约，销售适用其4G网络的iPhone手机。

中国移动还积极采取其他措施，包括与一些使用该其移动网络提供服务的公司签署收入分成协议。其中最沸沸扬扬的是，据传中国移动与腾讯(0700.HK)商谈微信服务收入分成。最后一点，中国政府今年极有可能启动虚拟网络运营商（VNO）试点项目，中国移动将有机会利用其行业领先的设备与实力强劲的VNO合作伙伴达成设施租赁合作，并从中渔利。

若一切如计划进行，中国移动的3G市场份额将稳定在当前水平，并在4G牌照颁发之后获得新的成长动力。在获得新牌照之后，中国移动迅速攫取半壁江山也不会让我感到吃惊，不过随着中国联通和中国电信推出相应服务之后，中国移动的份额或许会降至40%左右。

一句话：中国移动的3G市场份额在2012年下半年企稳，而当今年稍晚些时候4G牌照颁发之后，该公司可能迅速攫取50%的4G市场份额。

**看待中国称冠智能手机市场不要太认真**

对于中国超越美国成为全球最大智能手机市场的报道，我今天想逆反一点，大胆说出这种看法：谁会在乎呢？需要承认的是，我的这种看法可能有失公允，对于20年前固话还很罕见的中国来说，能在全球智能手机领域摘得桂冠，无疑是十分重要的里程碑。

不过，我之所以有这样的看法，至少部分与中国近期对名次的过度在意有关，这样的排名通常只反映部分情况，而且容易昙花一现。这种情况去年就出现过，联想(0992.HK)曾在去年第三季成为全球头号PC销售商，但在第四季度就又被惠普(HPQ.N)取而代之。

我们再来看看关于智能手机的消息。随着消费者越来越多地使用手机数据服务，比如观看视频、聊天和浏览新闻等，智能手机正在迅速取代传统手机。最新报道称，中国很快就会超越美国，成为全球最大的智能手机与平板电脑等移动设备市场。需要承认的是，我之所以持“谁会在乎”的看法，至少部分是因为已厌倦了诸如此类的报道。自去年中期以来，国内外媒体对类似事情的报道就一直层出不穷。

中国成为最大智能手机市场这样的里程碑事件，与几年前中国超越美国成为全球最大PC市场十分相似。当时的情形虽然令人印象深刻，但关注的焦点都集中在中国消费者购买的PC超过美国这样的数据上，其他方面则鲜有人关注。那些数据几乎全都以数量为焦点，很少谈及所购买产品的质量。细看相关数据，若从PC销售收入角度着手，我怀疑美国仍领先中国，因廉价、低端PC在中国PC总销量中占很大一部分比例。

中国智能手机市场迅速增长，很大程度上与生产低价智能手机的厂商快速崛起有关，这些厂商通常使用的是外国技术。像华为、中兴通讯(0763.HK)、联想和酷派等国内大型厂商，都推出了面向国内市场的低价智能手机和平板电脑，这些设备绝大部分使用的是谷歌(GOOG.O)安卓免费操作系统。

多数此类智能手机的售价为150美元或者更低，较苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)和HTC(2498.TW)等流行于美国及其他西方市场的智能手机售价相比低出很多。鉴于此，我觉得即便中国可能凭借智能手机销量超过美国，但至少还需5-10年才能在智能手机营收方面胜过美国。当然，还有一个被忽视了的小事实，即中国的人口是美国人口的四倍，这意味着，只要中国10亿手机用户中有四分之一的人购买了智能手机，中国就自动超过美国成为智能手机数量上的第一。

最后，再次想说的是我今天有点逆反，中国智能手机市场快速崛起成为全球最大的市场，肯定是值得称赞的成就。但我觉得，中国不能过于看重此类排名，应转而致力于更重要的事情，比如像成为行业的创新者而非追随者。到那时，中国或许最终能获得一些值得骄傲的全球冠军头衔。

一句话：中国夺得全球智能手机市场冠军头衔，是一个十分重要的里程碑，但中国不能过于注重此类排名，应将关注重点放在质量而非数量上。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。