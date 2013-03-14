《阳歌专栏》中国股市国际板推出路漫漫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**国际板路漫漫**

我上个月刚刚在专栏中提到中国股市国际板的推出一再拖延，而证监会官员最新的评论暗示，国际板的推出至少要等到2015年，甚至可能更晚。

报道称，证监会上市一部主任欧阳泽华表示，最乐观的情况是，为国际板推出铺平道路的《证券法》修订今年纳入立法计划，很可能需要再等上两三年才会完成。而证监会最近的表态也是国际板没有具体的时间表。

坦白讲，我开始怀疑中国是否真的想推出国际板，因为报道暗示监管机构和立法者正对国际板概念迅速失去兴趣。最初的想法很简单，就是允许在中国开展业务的外资企业在上海上市，允许中国投资者购买这些高质量国际企业的股票，拓展投资者的投资渠道。中国移动(0941.HK)(CHL.N)和联想集团(0992.HK)等企业为了赴香港上市而注册在海外，技术上是外资企业，不能在国内上市，国际板的推出将使他们也能在中国挂牌上市。

中国政府已经中止新股发行几个月，以支撑疲软的股市，去年中国股市的表现在全球股市中排名很差。中国中止新股发行是相对常见的事情，外界认为这是拖延推出国际板的主要原因之一。国际板的推出进入“最后阶段”的说法已经提了差不多三年。

中国媒体上月报道，由于国际板的推出长期推迟，中国电信(0728.HK)(CHA.N)和联想集团等原本打算在国际板上市的企业正在考虑其他计划，分拆一些子公司在国内独立上市。

我认为拖延看起来像是让中国股市错过了大幅提升的机会。允许汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和中国移动等企业上市将提高中国股市的标准，推动中国企业提高自身的标准，否则存在投资者兴趣转移的风险。不过这种情况看起来不会很快发生，这意味着中国投资者至少要等三年甚至更长时间才能买入这些高质量内外资企业的股票。

一句话：证监会官员的评论暗示国际板至少需要三年甚至更长时间才会推出。

**盛大文学高层震荡 IPO计划何去何从？**

关于盛大文学高层震荡的最新报道表明，该公司备受期待的赴美国首次公开募股（IPO）计划可能要推迟到内乱平息后才会进行。纵观全局，年内至今尚未传出盛大文学或其他中国企业赴美IPO的任何消息，这令人颇感意外。我之前曾预测，IPO活动因负面投资气氛沉寂近两年后，可能会出现一波小高潮，但实际情况恰好相反，越来越多的企业宣布私有化及从纽约退市的计划。

这就引出了一个很有意思的问题，即对中国创业企业而言，美国是否已失去了作为融资和上市之地的吸引力。长远看，我觉得该问题的答案是“不是”，尽管许多较小中国企业在当前环境下明显对赴美上市的吸引力持怀疑态度。

我们先来详细看看关于盛大文学的消息。媒体报道称，该公司几天前发生性质不详的重大冲突，约有30位中高层人员突然离职。报道援引盛大文学CEO侯小强的话称，这场离职事件影响不大。据悉，盛大文学已重启了赴美IPO的计划。

盛大文学及其他一些中国初创企业寻求赴美上市已持续有两年时间，但在美上市企业出现的一些会计丑闻导致投资气氛严重降温，这些企业也暂时搁置了他们的IPO计划。盛大文学于去年中期扭亏为盈，中国媒体去年11月还曾报道称，该公司聘请了美林承销其拟于今年春季进行的IPO。如果这些报道属实，那么最新的管理层震荡肯定不是好事，很可能会导致该公司的IPO计划至少再向后拖延数月。

与此同时，春节过后的一个多月以来，市场方面仍是出奇地安静，未传出中国企业即将赴美上市的消息。其他一些经常被提到、寻求赴美上市的企业包括在线服装零售商凡客诚品和搜狐(SOHU.O)的在线视频业务。凡客诚品可能会在实现盈利后进行IPO，该公司上月曾称有望在今年实现上市。媒体本月稍早曾报道称，搜狐实际上正在考虑私有化计划，但该公司很快就发表声明予以否认。

此外，先声药业和柯莱特信息系统公司CIS.N本周相继宣布了私有化和从美国退市的计划。据传，九城(NCTY.O)也在考虑类似的计划。

那么，对于中国企业今年赴美IPO的前景，以上种种又意味着什么呢？突如其来的这些情况意味着，寻求赴美IPO的企业数量可能会明显收缩，只有那些规模较大的盈利企业或许会寻求在美上市，从而令今年可能不会出现中国企业大波赴美上市的热潮，但可能还是会有四至五家优质企业最终在美上市，每家企业的融资规模或为1亿美元甚至更高。

一句话：今年可能会有四至五家盈利的较大中国企业赴美国上市，但由于成本高昂且投资气氛低迷，规模较小的企业或会放弃赴美IPO计划。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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