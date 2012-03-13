《阳歌专栏》中国电信计划一鼓作气 3G市场欲再下一城

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国电信计划一鼓作气 3G市场欲再下一城**

中国电信(0728.HK)(CHA.N)日前成功与苹果(AAPL.O)签约在中国销售iPhone手机，眼下信心满满地对今年的市场份额目标作出了大胆预测，似将点燃残酷的3G用户市场争夺战。中国媒体援引公司高管的说法称，今年年底前该公司3G用户数将超过2G用户。

在我看来，这个目标是合理的、值得羡慕，也是中国电信应该争取的水准。根据公司最新公布的1月数据，中国电信当前用户数略超1.3亿，其中3G用户四千万，2G用户九千万。如此算来，如果今年2G用户基础保持原状，该公司将必须新增至少五千万3G用户，以实现该高管的预期，这相当於在当前用户总数基础上大幅增长35%。该增速与中国电信去年公布的用户增速大体相当，当时该公司启动了3G网络大型营销活动。不过，以实际用户数目来看，今年新增5,000万以上3G用户，将标志着在去年实际新增3,600万用户基础上的一次大幅飞跃。

中国电信凭借丰富的手机选择、价格计划以及基於国际标准稳定的3G网络服务等优势，去年从中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)稳步抢占市场份额。2011年，中国电信3G市场份额从年初的19%猛增到28%左右，蚕食了中国联通，尤其是中国移动的市场份额，後者并未强力推进其基於本土标准的3G网络服务。

2012年，中国电信明显致力於3G服务开拓，去年12月几乎所有新增客户均来自3G网络，今年1月所有的新增用户也都是3G用户。上周，中国电信正式开始在中国销售基於3G网络的苹果iPhone 4S，成为国内媒体报导的焦点。该公司此前几个月与苹果的谈判终成正果，同时也结束了中国联通三年来在中国独霸iPhone手机销售的阶段。

中国电信销售iPhone手机取得了意料之内的强劲开局，到该公司高管於3月20日向媒体推介2011年业绩和2012年展望（根据公司的业绩发布日程）的时候，我预计还将听到更多有关iPhone及其3G发展战略方面雄心勃勃的计划。

鉴於中国电信强劲的市场营销、稳定的技术和强大的产品系列，若该公司高管届时重申今年新增五千万3G用户的目标，我丝毫不会感到意外。3G用户的开发在短期会影响公司盈利水平，但从长期来看将为中国电信真正从中国移动和中国联通两大对手手中抢占市场份额打下更稳固的基础。

一句话：中国电信高管的讲话显示，该公司计划今年再次发动强势3G网络用户开拓运动，向中国移动和中国联通两大巨头的市场主导地位再次发起挑战。

**光伏投资者重技术但更重产品价格**

光伏企业通过宣布最新技术突破提振股价的日子似乎已经远去，受行业供应严重过剩影响，他们的产品价格去年下跌50%甚至更惨，这已经成为眼下外界关注的焦点。

光伏龙头企业尚德电力STP.N近期宣布，其最新技术在将光能转化为电能上创下新纪录，外界的反响则生动写照了上述现实。

此类技术进步对光伏行业的长期生存至关重要，因为和使用核能或者化石燃料等常规方式发电相比，这些技术可能某一天能使发电厂在脱离政府补贴的情况下，可以以更低成本发电。眼下这些企业盈利靠的是政府补贴。

要是换个时点，或许在一两年前，尚德电力宣布此类创纪录的新技术，很可能会使其股价在华尔街大幅攀升。

根据公告，尚德电力的这项新技术是与澳大利亚的一所大学联合研发的，可将光电转换效率提升至20%。这意味着实际转换效率将接近17-18%，但仍较当前约12-13%的行业水平遥遥领先。

那麽，尚德电力股价对这则消息又是如何反应的呢？投资者纷纷抛售其股票，该公司股价周一在华尔街收跌4.2%，与整个光伏板块下行趋势一致。光伏板块股价可能很快重新回到去年秋季触及的历史低点。

对於投资者而言，他们对这则利好消息似乎并不看重，反而更加关注德国太阳能面板制造商Conergy一位高管的评论。这位高管警告称，随着太阳能面板制造商继续激烈竞争，整个光伏行业产品价格仍会进一步下降。

此言一出，光伏行业股价全面下跌，受冲击最大的则属中国企业，因他们不仅面临需求低迷问题，还可能因今年欧美的反倾销惩罚性制裁而失去美国和欧盟这两个最大的市场。

我还听说，中国光伏行业一些小规模的整合交易终於开始成形，这或许能缓解些许供应过剩压力，且我预测年底前将会看到一两起规模可观的交易。要是当前的价格压力依然存在，或者是欧美真的加徵反倾销关税，这种趋势可能更为明显。

此外，我真的觉得市场可能高估了此类技术进步的重要性，认为他们能将光伏行业带向无需政府补贴的黄金时期。要是真能在今後一两年出现这种情况，从当前不景气中幸存下来的企业将迎来一波业务猛增潮，届时世界各地可能大兴土木建太阳能发电厂。

一句话：太阳能电池板块的投资者更多关注的是产品价格而非技术，这为那些看好光伏行业脱离政府补贴行动的人士创造买入机会。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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