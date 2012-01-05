《阳歌专栏》中国三大电信运营商海内外发力 中石油试水保险业

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**中国三大电信运营商海内外发力**

中国的三大电信运营商在新年的首周里都新闻不断。首先，中国联通(0762.HK)(CHU.N)宣布备受期待的iPhone4s在国内的上市时间； 其次，新开发的低成本芯片或助推中国移动(0941.HK) (CHL.N)的3G业务；最後是，中国电信宣布进军英国移动通信市场。

让我们先从中国联通开始。经过数月的推迟，中国联通终於宣布将在1月13日开售iPhone 4S手机。媒体报导称，中国联通还将很快推出八款新的低价智能手机。经历了失望的2011年之後，中国联通的这些最新举动似乎是在向正确的方向迈进，但我依然对中国联通的执行能力深表怀疑，因其管理层的动荡导致其错失去年增长的黄金时机。

与此同时，芯片开发商展讯通信(Spreadtrum)SPRD.O宣布，专为中国移动开发了一款最新的低成本芯片，支持其3G的TD-SCDMA标准、2G的EDGE标准以及wi-fi。如果这种芯片性能不错，我们或很快就能看到一个低价手机新领域的出现，这或许对中国移动的客户极具吸引力，帮助其在今年重获业已失去的部分发展势头。

最後让我们说说中国电信。该公司将在英国提供移动通信服务，并计划将服务扩展至法国和德国。在中国电信努力争取海外华人客户之际，此举使其成为中国首家推出移动虚拟网络商(VMNO)服务的运营商。尽管VMNO模式的运营一直很难，且在这一领域仅有英国的维珍集团(Virgin Group)等少数企业真正取得成功，我对中国电信寻求海外新业务机会的努力还是表示赞赏。也就是说，我认为此举只有20-30%的胜算，但预计中国电信在未来两年内会在海外尝试更多的类似举动。

一句话：中国联通和中国移动的新产品可能会在今年为各自的3G业务带来新的活力，而中国电信的海外试水则可能落败。

**中石油试水保险业**

中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)与中国石油集团合资成立一家自保公司，後者拥有51%股权。本周早些时候，中石油宣布买断一个加拿大油砂项目中合作方的所有股权。

主流媒体似乎对中石油涉足保险业关注度不高，但我觉得此事非同小可，因该自保公司注册资本近10亿美元。大家兴趣不大的原因可能是合资方中国石油集团是中石油的母公司，这意味着这家自保公司只是名义上的合资企业。另外，尽管该自保公司的经营范围涵盖很多热门领域，比如短期健康保险和财产损失保险，最有利可图的寿险却不在其中，令人有些失望。这意味着中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中国平安(2318.HK)(601318.SS)和新华保险(1336.HK)等行业巨头无需担心短期内来自该公司的竞争。

尽管中石油此举表面看来有些怪异，我觉得是深谋远虑，甚至是明智之举，因为中石油试图多元化，而不是仅局限於石油开发的核心业务。石油开发受到价格大幅波动的影响，而且中国政府严格控制国内价格。

我怀疑成立该合资企业仅仅是第一步，年底前中石油可能试图从金融服务业引入一家更有经验的合作方，助其运营该自保公司。如果真是这样，中石油雄厚资金实力和合作方经验的合理组合，可能在未来两三年将该自保公司打造成保险业不可忽视的一员。

一句话：如果中石油能够从金融服务企业中找到一家好的合作夥伴发展业务，中石油涉足保险业可能是明智的多元化之举。

编译：靳怡雯/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

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