《阳歌专栏》新浪微博携手优酷土豆

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国与西方贸易摩擦进入新阶段**

经历多年对出口的依赖后，如今中国专注于增强国内消费，将其作为经济增长新引擎，这不仅有助于经济多元化发展，还正在演变成中国与西方贸易摩擦中一个价值不菲的新工具。中国的主要贸易伙伴、尤其是大多数欧美贸易伙伴，今后发泄贸易怨气时，可能得需要密切关注中国蓬勃发展的国内市场，否则他们的本国出口商就会面临失去大量日益富裕的中国消费者的风险。

过去20年，中国经济增长在很大程度上十分依赖出口，海外销售带动中国实现了年均10%左右的经济增速。但全球金融危机及欧洲债务危机暴露了依赖出口的危险性，去年中国经济也因外需波动而明显放缓。

为了推动经济多元化发展，中国政府发动了提振内需的行动，鼓励国人加大消费支出。这为名牌包、跑车、葡萄酒等进口商品带来了繁荣，也标志了与中国进口的商品与以往相比也是大有不同。以前，中国的大多数进口商品为农产品、现代化所需的重工业设备等商品。

过去两年，中国葡萄酒进口量几乎增长一倍，2012年达到2.66亿升，其中法国葡萄酒占到一半，欧盟国家所产的葡萄酒占到中国葡萄酒进口总量的三分之二。中国豪华车进口量也激增，去年豪华车进口量约为57.2万辆，而且大多数豪华车也是从自欧洲进口，当中包括德国的奔驰(DAIGn.DE)和宝马(BMWG.DE)等品牌，以及英国的劳斯莱斯及意大利的法拉利等超级豪华车。

与此同时，中国与欧美的贸易摩擦也越来越多，欧美抱怨中国政府通过补贴及其他措施向一些国内行业提供不公平的支持。欧美对中国光伏产品及电信设备采取的制裁措施以及会采取制裁的威胁，则是其中最引人瞩目的两起贸易摩擦，他们的理由是中国政府对相关行业的支持，压低了中国相关产品的价格，对欧美制造商造成冲击。

西方提起此类指控较为常见。但这次出现了新的转折，中国提出自己的主张进行还击，矛头对准近期激增的欧洲奢侈消费品，率先波及的便是进口欧洲的葡萄酒，中国在上周早些时候启动对此类商品的调查。上周晚些时候传出消息称，中国政府还准备对欧洲豪华车进行类似调查。

尽管观察人士指出，欧盟对中国光伏产品征收新关税并威胁会对中国电信产品采取类似举动之际，中国启动上述调查，但中国对近期一连串贸易摩擦是引发此类举动的导火索矢口否认。中国对西方消费品启动不公平贸易调查，可令中国在今后的贸易摩擦中获得更多砝码，从而可迫使涉及双方坐下来通过谈判解决摩擦，否则就会面临损害性贸易战的风险。

一句话：中国会越来越多地将国内消费市场作为与贸易伙伴的一个谈判工具。

**新浪微博携手优酷土豆**

新浪(SINA.O)微博这些天采取了不少行动，包括与在线视频领军企业优酷土豆YOKU.N联手。双方的合作从一些角度看很明智，两家在线娱乐领军企业看起来很互补。不过新浪在商业化微博服务时需要谨慎，否则可能激怒其用户，导致他们选择越来越多的竞争产品。

新浪与优酷土豆的合作看起来像是去年早些时候新浪与土豆之间合作的延伸，那时优酷与土豆尚未合并。根据最新协议，从下个月起，新浪微博将向其超过5亿用户推广优酷土豆的视频。双方并未透露合作的财务细节，我猜测新浪会从优酷土豆与合作相关的广告销售中分得一杯羹。

上个月，阿里巴巴出资5.86亿美元收购新浪微博18%股权，阿里巴巴可以籍此向新浪微博用户推广其电子商务服务。双方的合作宣布后，我和很多新浪微博的用户很快就注意到微博上出现大量阿里巴巴旗下多个电商平台的广告。新浪肯定很快意识到过于急躁了，随后迅速削减了电商广告数量，微博网页版的广告被放置在页面的底部。我猜测未来几个月电商广告会增多，双方试图寻找更好的办法推广阿里巴巴的服务，同时不激怒微博用户。

新浪与优酷土豆的合作可能面临同样的风险，新浪需要小心谨慎，不要因过多的视频广告链接激怒用户。新浪迅速减少阿里巴巴广告投放量看起来暗示新浪意识到微博用户主要对交换信息感兴趣。一些微博用户喜欢谈论他们的生活，并转发有趣的新闻，另外一些用户只喜欢阅读其他用户所写的东西。总的来说，大多数用户将微博当作接收和传播信息的工具。

我预计，一些微博用户对电商和视频服务的兴趣有限。有的用户可能被完全专注于沟通的其他竞争性产品挖走，比如腾讯(0700.HK)微信、开心网和人人网(RENN.N)等。此外，其他企业可能很快也会进入这一市场，中国移动(0941.HK)(CHL.N)和日本知名的Line应用开发商等企业可能也会很快在中国推出新的产品。

新浪选择与阿里巴巴和优酷土豆合作看起来是谨慎的举动，因为这两家企业在各自的领域内都是领军企业。不过只有时间会告诉我们，新浪微博的用户是否真对通过这一平台购买电商产品和看视频感兴趣。我预计新浪将从这两项合作中获得一些营收，不过可能没有很多人期望的那么多。

一句话：新浪选择合作伙伴进行微博商业化时需要谨慎，否则可能面临激怒将这一平台当做沟通工具的用户的风险。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/张家伟

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。