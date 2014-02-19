《阳歌专栏》金融高收益产品面临打压？

**金融高收益产品面临打压？**

一些投资者通过中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)购买的一款信托产品未能按承诺支付收益，引发投资者不满，预示对高收益产品的打压即将来临。我曾预测过会有这样的消费者反映，因为很多产品为了吸引投资者，承诺不切实际的高回报。这些产品可能包含回报降低或亏损的声明，但经验不足的中国投资者对小字体的此类风险提示毫不注意，因此他们如果不能拿到承诺的回报，就会非常愤怒。

中国消费者不大熟悉投资，往往不清楚所购买复杂金融产品所承担的风险。这意味着如果他们认为被误导，就会愤怒并抗议，这是迫切希望维稳的中国政府最不愿意看到的。因此金融监管机构越发可能介入，取缔一些新产品；这些产品不光来自银行，也来自阿里巴巴和腾讯(0700.HK)等互联网巨头。

事件缘起投资者通过工行购买中诚信托发行的高收益产品“诚至金开1号”，我猜测很多投资者以为该产品由工行兜底，没有意识到工行只是销售产品的中介机构。当债务方山西振富能源集团出问题之后，投资者似乎会亏掉所有钱。但随后出现第三方接盘，可能就是在政府的授意下。

一些投资者现在抱怨利息款未付，约20名通过工行上海分行购买该产品的投资者要求工行支付每份信托25.66万元的利息，这些投资者来自浙江、北京和广东等地。他们还打算将诉求提交中国银监会，这无疑将给中国政府敲响警钟。

如果是我来做决定，我会告诉这些贪婪的投资者，能够拿回本金就不错了，因为他们错误的投资决定本已经导致血本无归。但我只是个观察者，中国官员可能在防止不满和社会动乱方面更加谨慎。

互联网企业和金融服务提供商联手以后，推出了很多高回报的新产品，消费者的不满可能迅速扩散。阿里巴巴和百度(BIDU.O)发行的高收益产品都已受到公众苛责，我相信其他小公司也会发行类似的产品。因此监管部门的介入似乎只是时间问题，对互联网巨头带动的新增长领域进行打压。

一句话：通过工行购买信托产品的投资者不满，可能引起中国政府的担忧，引发对金融高收益产品的打压。

**中国智能手机市场增速放缓 但竞争仍将激烈**

新近出炉的数据显示，中国智能手机市场迅猛增长后，可能已从去年底开始出现了不可避免的下滑。中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)与华为、联想(0992.HK)、酷派等竞争对手相比增长势头减弱，跌出全球前五大智能手机厂商排行榜，同样值得关注。与此同时，快速崛起的小米虽然未能跻身全球五大智能手机厂商榜单，却在台湾市场名列前五行列。

上述这些趋势暗示，中国智能手机市场的激烈竞争可能延续至2014年，并引发激烈的价格战，厂商因市场饱和和销售放缓而唯有拼价格。对于苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)等高档手机厂商而言，他们不太可能感到受到价格压力，因其产品的目标市场相对较小且趋于稳定，而对价格又不那么敏感。但华为、中兴通讯、酷派等低端的中国智能手机厂商可能在利润率上面临巨大的压力，其中有些企业甚至全部的智能手机业务可能陷入亏损。

我是基于IDC新近发布的数据得出上述结论的。IDC称，去年四季度中国智能手机出货量为9,080万部，较三季度出货量9,480万部下滑4.3%，为两年多来环比首次下滑。IDC的一位分析师称，随着大多数消费者已经购买了首部智能手机，市场扩张正在放缓，厂商的当务之急是说服消费者更新换代使用新款手机。

在智能手机厂商中，三星在大中华区市场继续领跑，市占率为19%，其次是联想，市占率为13%，酷派的市占率是11%，全球前五大智能手机厂商还包括华为和苹果，中兴通讯则跌出前五行列。小米的低端智能手机四季度在台湾市场获得良好反响，并跻身前五之列。

那么，以上种种意味着2014年智能手机市场会如何发展呢？我认为，随着低端智能手机厂商清理市场火热时期积压的大量库存，他们之间至少在上半年会爆发激烈的价格战，这样的激战在下半年会开始缓和，尤其是在大型厂商致力于向其他国际市场扩张业务的情况下。不过，中国智能手机市场的竞争预计仍会很激烈。

对于苹果成为全球前五大智能手机厂商以及中兴通讯的跌出，可能只是与iPhone5上市相关的短期现象。小米在台湾市场的情况亦是如此，该公司的红米手机在台湾市场大打折扣，以便向外界展示其也可以在中国大陆以外的市场取得成功。我觉得中兴通讯在今年晚些时候可能重回全球前五行列，但该公司及同类企业的智能手机业务能否继续盈利则另当别论。

一句话：随着中国智能手机市场增速放缓，今年上半年该市场的竞争可能依然会很激烈，一些智能手机厂商可能因利润率受挤压而陷入亏损。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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