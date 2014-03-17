《阳歌专栏》阿里巴巴决定赴美上市

**Twitter首席执行官访华**

有消息称，Twitter(TWTR.N)首席执行官DickCostolo将访问中国，大家一定会猜测Twitter是否考虑在华采取行动。此事短期内可能性不太大，因为Costolo曾表示，中国严格的审查制度导致Twitter无法在华运营。但过去四个月里发生的事情可能让Costolo重新考虑这件事，比如职业社交网站LinkedInLNKD.N进军中国，以及新浪(SINA.O)微博即将上市。

我的消息人士称，Costolo本周晚些时候将到访上海。我所执教的大学恰恰也在他的访问日程中。尚不清楚他演讲的主题，但我计划前往参加，听听他对中国市场的最新想法。

Twitter去年11月上市时仅简单提到了中国市场，主要以中国为例说明政府密切监控社交媒体给公司带来的政治风险。Twitter上市融资高达18亿美元，IPO价格为每股26美元，股价随后几乎翻番。

股价迅速上涨无疑会迫使Twitter考虑在全球扩张。中国现在是全球最大的互联网市场，用户超过6亿，很难被忽视。2009年以来，Twitter和Facebook(FB.O)都因涉及敏感内容而被中国政府屏蔽。

Facebook创始人扎克伯格曾表示，希望进军中国，并尝试性的数次访问中国，但他的努力尚无任何结果。此前有传言称Facebook可能与百度(BIDU.O)成立合资企业。

Twitter肯定很羡慕新浪微博。新浪微博拥有6亿左右注册用户，其中活跃用户的比例约为十分之一。新浪微博上周提交赴美上市招股书，计划融资高达5亿美元，市值料达40-60亿美元。几周前，LinkedIn宣布正式进军中国，目前正在北京招兵买马。

那么Twitter很快进军中国的机会有多大呢？我猜测Costolo的访问只是尝试性的，虽然他的到来说明他对中国市场感兴趣。如果Twitter选择进入中国市场，还将面对新浪微博和腾讯(0700.HK)微信这样的强大竞争对手。不过Twitter的国际化声誉或许能吸引中国用户，因为他们可能不那么担忧内容被监控。相应地，Twitter未来两年很有可能改变对中国市场的态度。

一句话：Twitter首席执行官Dick Costolo准备访问中国，暗示他可能在重新考虑中国市场。

**阿里巴巴决定赴美上市**

我之前关于阿里巴巴最终会在香港进行首次公开募股(IPO)的预测是错误的，因为有传言称，阿里巴巴现在已经确定赴美上市。我要说的是，中国互联网股票过去5个月在华尔街的正面人气飙升无疑有助于改变阿里巴巴的想法。阿里巴巴此前曾在多个场合表示，香港是阿里巴巴上市的备选地之一。阿里巴巴集团上市将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。

阿里巴巴最后选择在纽约上市或许部分原因在于腾讯(0700.HK)近期在香港股市股价的下挫，腾讯目前是中国大陆唯一一家在港上市的主要互联网企业。腾讯股价上周下滑13%，进行了一次姗姗来迟的调整，但需要指出的还有，腾讯股价在过去两年上涨了150%。腾讯是中国最大的上市互联网企业，市值达到了1,300亿美元。随着即将到来的IPO，阿里巴巴很可能会有类似市值。

综上所述，让我们再仔细看看这些关于阿里巴巴的最新报道。阿里巴巴与香港联交所和证监会商议过上市事宜，但香港监管当局以其违反了“一股一票原则”为由否决了上市提议。据报道，阿里巴巴正式选择在美国上市，并与六大投行洽谈美国IPO承销事宜。这6家投行分别是花旗、瑞信、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利，我预计其中至少会有4家，甚至上述所有投行均可能会被选中参与承销这一大规模IPO。

阿里巴巴曾经与香港联交所和证监会就上市事宜进行过数月的协商。阿里巴巴向香港联交所建议的上市计划中，创新性地提出准备引入合伙人制度。在这一制度下，阿里巴巴的现有管理团队，将拥有董事会内多数董事的提名权。最终，这一提议未获得港交所同意。

阿里巴巴渴望尽快上市，以充分利用美国投资者对中国互联网企业突发的热情。在中概股经历了两年多的“严冬”后，这种热情突如其来。58同城(WUBA.N)和汽车之家等中国互联网企业均从这波意外的涨势中斩获颇丰，自从去年年底在美上市后，上述企业的股价翻番。

那么，我们能对阿里巴巴的大规模IPO作出什么推断呢？我预计阿里巴巴会加速其计划，尽快上市。我预计，如果阿里巴巴在6月前进行IPO，其股价一开始会表现非常不错，但随着人气开始消减，整个中国概念股可能会在今年下半年停滞不前或逆转。

一句话：阿里巴巴很可能会加速其在美上市计划，以利用美国市场的正面人气，它也有望成为自Facebook后全球最大的新上市互联网企业。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王琛/王燕焜

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