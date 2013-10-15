《阳歌专栏》凡客遭遇“中年危机” 智能电视诉讼升级

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**凡客诚品遭遇“中年危机”**
主营服装产品的电商凡客诚品继续奋力求生，媒体报道称该公司拖欠多家供应商货款，仅欠体育用品商李宁(2331.HK)一家就超过1,000万元。媒体援引凡客诚品创始人陈年的说法称，公司去年年底经历了最黑暗的时期，现在正处于恢复当中。但是，有关欠债的报道内容若属实，这可能标志着凡客诚品走向灭亡。过去两年来，该公司进行了数次重大调整，以求找到长期可持续盈利之路。
面对经营规模和资金实力更加雄厚的京东和阿里巴巴等电商的竞争，凡客诚品已经难以招架，但是现在宣布凡客诚品走向消亡也许还太早。我之前曾说过，专注固定品类的零售商如果能够找到属于自己的市场，可能借助中国电商浪潮获得长足发展。但是，凡客诚品却发现自己处于一个尴尬的位置，规模太大令其难以成为细分市场电商，而凡客诚品销售的多数服装也都能够在阿里巴巴、京东和亚马逊(AMZN.O)等电商的网站上找到。
接下来仔细看看相关的最新消息。有报道援引一名电商经理人的微博称，凡客诚品拖欠很多家供应商货款，如果不能尽快结算，将出现过激行为。报道称，李宁是遭拖欠金额最大的供应商之一，累计超过1,000万元。凡客诚品的CEO陈年称，公司运转很正常，只是凡客最近搬家有点乱，加上部门内部整合，使得与供货商沟通出现问题。
很明显，像我这样的局外人不可能知道拖欠货款是暂时问题，抑或是凡客诚品遭遇了更严重的问题。但是基于凡客过去一年来的表现，包括重大裁员和数次重组，拖欠货款的报道无疑可能是公司陷入困难的信号。
凡客诚品几乎肯定仍在亏损，尽管有报道称其可能在去年年末扭亏，这家公司仍在竞争激烈的服装电商市场努力寻找盈利的方式。两年前，凡客诚品还尝试到纽约进行首次公开募股（IPO），但是最终因投资者对赔钱的中国互联网企业不买账而偃旗息鼓。最近几个月，投资者对中资企业的兴趣开始改善，但是对缺乏近期持续获利前景的赔钱公司仍不理不睬。
另有报道称，陈年最近与其好友、小米科技联合创始人雷军进行了长谈。报道称，两人累计讨论时间超过60小时，雷军也提出了一些策略性的建议，帮助凡客诚品在业务上更加聚焦。报道甚至暗示雷军可能更深层介入凡客，也许作为该公司的投资者或顾问。
尽管以上报道内容听起来很有趣，雷军在小米科技的经营成就斐然，但是我认为他入主凡客的时间可能太晚了。另外，拓展小米产品线和开拓国际市场可能已经让雷军忙得不亦乐乎，很难再有太多时间帮助解决凡客的难题。因此，我确实对凡客不抱太大希望，这家公司可能已经接近耗尽资金，也许很快遭遇供应商的断供。预计凡客可能在未来一年里关门歇业或者委身他家，前者的可能性更大些。
一句话：凡客很可能在未来12个月耗尽资金，迫使这家公司关张或出售。
**智能电视诉讼升级**
本周早些时候，我提到了中国智能电视产业将可能迅猛发展。现在我们看到了该产业面临的重大问题之一，即各家公司互相起诉侵权，此类诉讼可能很快蜂拥而至。报道称，优酷土豆YOKU.N已起诉小米侵权；后者近期推出了新的智能电视产品。
如果是在别的国家，我会建议行业监管机构介入，建立机制迅速调解此类纠纷，以防行业发展受到严重制约。但是中国侵权现象泛滥，很多诉讼可能是有道理的，智能电视服务播放未授权内容的情况或许比较普遍。而且中国监管机构倾向于严厉干预新兴行业，过度监管往往导致创新和发展受到抑制。
报道称，优酷土豆起诉小米侵权，此前迅雷和湖南卫视也起诉过小米。优酷土豆称，小米对10部剧目提供侵权点播，要求小米赔偿510万元。
中国视频分享网站充斥着很多未授权节目，在优酷和土豆合并前两年，也曾数次互相起诉。迅雷此前也被抨击充斥着侵权影视作品，这个问题可能迫使迅雷推迟上市计划，至今还未能上市。
此前的诉讼多集中于视频分享网站，现在智能电视产业也卷入其中。网络视频行业只吸引了独立的小公司，而智能电视产业则吸引了中国大多数互联网巨头。
小米和乐视网(300104.SZ)是第一批进入该领域的小公司，去年底都推出了机顶盒产品，今年推出了定制电视。过去几个月里，百度(BIDU.O)和阿里巴巴也都进入了该领域，与大型电视制造企业合作推出新产品。优酷土豆的动作暗示该公司也可能在开发智能电视产品。
现在说诉讼对行业发展的影响还为时过早。这些智能电视厂商可能都希望提供独家内容，如果其他公司未经授权使用其内容，将招来官司。这会导致市场非常分散，存在很多不同产品，每种产品只提供有限的节目选择。这样的发展道路会让智能电视在获得动能前就走入穷途末路，这对相关企业和中国来说都是一种巨大的损失。
一句话：智能电视领域内新一轮侵权诉讼可能迅速增加，对行业发展构成严重阻碍。（完）
编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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