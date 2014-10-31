《阳歌专栏》阿里巴巴与竞争对手打起“双十一”商标战

2014年10月30日在阿里巴巴位于杭州郊外的仓库拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴与竞争对手打起“双十一”商标战**

我对像“双十一”这样的“活动”不是很感兴趣，但阿里巴巴(BABA.N)采取措施保护“双十一”商标权的消息，带来一点争议和娱乐性。具体情况是，媒体报导称阿里巴巴发通告函，称拥有“双十一”商标权，希望媒体拒绝发布京东(JD.O)等企业的相关广告宣传信息。

“双十一”纯属商业活动，我不感兴趣。尽管如此，我必须承认是阿里巴巴将“双十一”发展成重大购物节。当然，所有的这一切，只是阿里巴巴推广旗下两大电商平台天猫和淘宝战略的一部分。

阿里巴巴曾为推广“双十一”大举投入，这从该公司近期IPO时的招股说明书中就可见一斑。根据其招股说明书，该公司去年四季度的支出接近100亿元（16亿美元），几乎是三季度支出的两倍，而且其中多数可能与“双十一”推广有关。该公司通过这样的投资推广“双十一”大获成功，对其有一定的感情也就不足为奇了。

如今阿里巴巴似乎在行使“双十一”商标权，发通告函希望广告媒体拒绝发布相关的宣传推广信息。阿里巴巴的这一举动是京东曝光的，后者公开了天猫给媒体的相关通告函。

京东将此事公诸于众，显然是想表明阿里巴巴公司心胸狭窄。其中有报导称，阿里巴巴称“双十一”是其注册商标，并称该公司在中国工商总局注册了至少六个与“双十一”相关的商标。

京东还称此举有违互联网的开放精神，有违公平竞争的原则。尚不清楚是否有许多广告媒体听从阿里巴巴的建议，我觉得大多数广告媒体会一如既往地接受与“双十一”有关的广告。理论上，阿里巴巴会将此类广告媒体和相关零售商诉诸公堂。这或许会为大家提供一些有意思的谈资。

鉴于阿里巴巴大举投入让“双十一”取得成功，我当然理解该公司想维护其权利的愿望。阿里巴巴自身就是“双十一”最大受益企业之一，觉得其他企业不应当搭此顺风车。我想提醒的是，阿里巴巴通过上月的IPO已经收获颇丰，该公司或许应当悄然考虑撤销关于“双十一”的威胁，否则可能遭到反击，令其在消费者和投资者眼中的光芒有所褪色。

一句话：阿里巴巴背后搞动作保护“双十一”商标，稍有不慎就会适得其反，产生对其不利的舆论，令公司在消费者和投资者心目中的形象蒙尘。

**希尔顿全球和大连万达发力中国旅行市场**

今天旅行市场的消息引人关注，希尔顿全球HTL.N和中国地产巨头大连万达集团分别在酒店和航空业务方面曝出新的重要发展计划。希尔顿全球将与铂涛集团合作，在华引入中档酒店品牌希尔顿欢朋。大连万达集团已经进军旅游和休闲行业，但该集团创始人、董事长王健林却在酝酿启动新的航空业务。

这两则消息都显示中国国内旅行市场的巨大发展潜力，中国规模庞大的富裕人群的度假旅游和商务旅行推动着国内旅行市场快速成长。中档和经济型酒店是发展最快的酒店细分市场之一，如家HMIN.O和汉庭是这个市场的主导者。希尔顿联合铂涛的开店计划可能改变这一现状。

与此同时，中国正在尝试改革目前由大型国企垄断的航空行业，其中最大的变化在于开设廉价航空公司变得更加容易。因此，我猜测大连万达集团若推进其跻身航空领域的计划，非常有可能瞄准廉价航空业务。

报导称，希尔顿全球和铂涛联手，将在中国开设最多400家希尔顿欢朋酒店。希尔顿全球方面称，首家希尔顿欢朋酒店将在2015年年底前迎客，属于三星级中端酒店。铂涛是中国主要的连锁酒店运营商之一，在中国300个城市设有近3000家门店。7天连锁酒店就是铂涛旗下的品牌之一，我对铂涛旗下的其他品牌不太熟悉。

希尔顿全球在中国市场引入了五大品牌，这次的计划是瞄准中端酒店市场，而非已经获得长足发展的低端市场。在中国经营中低端酒店的国际品牌包括法国的雅高酒店集团（Accor）AC.PA，引入了宜必思(Ibis)品牌；洲际酒店集团(IHG.L)，引入了智选假日酒店品牌。这个市场似乎确有拥挤之嫌，不过希尔顿全球与行业经验丰富的铂涛联手，却可能受益不浅。

接下来看看王健林面对媒体的谈话。旅行行业是王健林感兴趣的领域。大连万达集团最近收购了浙江光大旅游集团，并暗示计划在全球推进酒店品牌扩张。

“有度假区，有旅行社，有必要还会搞航空公司，”王健林周四在昆明对媒体记者说了这番话。有关王健林计划开设航空公司的进一步详情不得而知。

这项计划无疑与最近中国航空业的动向密不可分，尤其是廉价航空领域。中国东方航空(0670.HK)(600115.SS)(CEA.N)正在计划启动一家廉价航空公司，九元航空本月稍早也获得了飞行许可。我猜测王健林领导的大连万达很可能进入廉价航空市场，中国旅行者已经对购买全额机票乘坐国有航空公司感到厌倦，这给廉价航空业者提供了大量的盈利空间。

一句话：希尔顿全球在华开设中档酒店的计划来得有点晚，但是在经验丰富的合作方支持下可能获得提振；大连万达集团酝酿的廉价航空计划也将有不俗表现。

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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