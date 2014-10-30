《阳歌专栏》苹果发难 小米还击

**百度仍称霸中国搜索营收**

百度(BIDU.O)是中国互联网“三巨头”中第一个公布三季度业绩的公司。业绩显示百度在中国搜索广告营收中所拥有的压倒性份额在短期内没有消失的风险。很多媒体都在说去年百度在中国市场的主导地位迅速下降，因为奇虎360QIHU.N和搜狐(SOHU.O)合计的访问量份额占到接近一半。尽管百度的访问量份额可能在减少，但搜索广告收入的大部分依然归属于百度。

百度目前的访问量份额约为55%，360搜索约占30%，搜狗拥有13%的份额。尽管访问量竞争越发激烈，大多数广告营收仍被百度获得，这样的情况在未来两年不大可能改变，百度的股东应能获得一些安慰。

百度的业绩显示三季度搜索相关的广告营收约为22亿美元，同比增长约52%。搜狐要到下周才公布三季度业绩，此前称搜狗二季度营收为9,100万美元。尽管搜狗访问量接近百度的1/4，但营收不及百度的1/20，这意味着百度从相同浏览量中获得的营收是搜狐的五倍。

奇虎的情况更差。奇虎称二季度线上广告营收增加89%，主要受益于360搜索的增长。奇虎并未提供搜索营收数据，我猜测可能与搜狗差不多。这意味着假设360搜索每个季度获得1亿美元营收，约等于百度搜索营收的1/20，但其搜索市场份额却约为百度的一半。因此百度从相同浏览量中获得的营收是奇虎的10倍还多。

如果这三家企业控制着几乎全部的中国搜索市场份额，百度获得了市场当季共24亿美元营收中的22亿美元，份额超过90%，尽管访问量份额只有55%。搜狐和奇虎共同拥有10%的营收份额，远远逊于43%的访问量份额。

百度在搜索营收上的强势在其营收和获利上都有体现。三季度百度营收增加52%，获利增加17%。百度预计四季度营收增速小幅放缓至45-50%，但这仍与过去一年的表现大体相当，对百度这样规模的企业来说是相对不错的。

百度公布业绩后股价小幅下跌，年初至今仍上涨了25%。奇虎股价年初至今下跌17%，较3月高点低近50%。搜狐股价年初至今下跌43%，因为投资者对搜狗失去信心，而且搜狐的视频业务也受到中国政府政策的冲击。百度凭借从搜索业务中获得营收的能力享受较高溢价，我预计至少未来两年会维持类似的溢价。

一句话：百度至少未来两年料继续称霸中国搜索广告营收市场，因为竞争对手搜狐和奇虎难以从搜索业务中获得营收。

**苹果发难 小米还击**

苹果(AAPL.O)首席设计师乔纳森两周前引发的一场跨太平洋口水战如今仍在发酵，中国智能手机企业小米的国际业务高管雨果·巴拉（Hugo Barra）发表言论就抄袭指控为公司辩护。依我之见，巴拉的辩护有些缺乏说服力，而且假设事情发生在去年，我对他是否会发表这样的言论表示怀疑，当时他在谷歌(GOOG.O)的事业蒸蒸日上。

但去年发生了许多事情，当中包括巴拉夏季跳槽到小米。小米被一部分人比作年轻的苹果，该公司的中低端智能手机，在中国年轻人中倍受青睐。本周早些时候出炉的数据显示，三季度小米成为排名三星电子(005930.KS)和苹果之后的全球第三大智能手机企业。

小米今年快速发展，至少部分是巴拉的功劳，他主管该公司国际化业务，推动其进军台湾、香港、东南亚及印度市场。该公司的异军突起，几乎可以肯定是苹果的乔纳森在10月中旬活动上发表针对小米的尖锐评论的背后原因之一。

乔纳森当时被问及对小米的看法时称，他觉得像小米这样的公司的做法并不让人高兴。他又称，此类公司是窃贼，因为他们抄袭了像苹果这样的创新企业倾注时间和巨资获得的研发成果。小米方面对此并未太多表态，其执行长雷军称公司仍处于形成阶段。

巴拉在月初已经做了一番简要的辩护，而两周后在洛杉矶附近举行的一次科技论坛上，他做出了进一步反击。包括苹果执行长库克的科技行业大佬都参加了这次论坛。巴拉说，小米的设计师和工程师从优秀的产品和优秀的设计处获得灵感；在当前的世界里，有谁不是这样做？他表示，像苹果这样的行业领导者自然在很多其他产品上会吸引追随者和模仿者。

随后，他还表示，“在我们的行业中，能否向我指出一款拥有完全独立设计语言的产品？你无法找到这样的一款产品。”这也是事实，这部分归因于绝大多数机型现在都在使用谷歌的安卓系统。也许，巴拉的说法确实有些道理，现在市面上的手机，比如华为、中兴和联想品牌，都有几分相似之处。

但是，事实上，小米受到上述指责可能至少有一部分自己的原因。小米喜欢夸耀自己的创新，展示小米手机有多酷，不放过一次和苹果相比的机会。小米的快速崛起当然也引起了苹果的关注，乔纳森和巴拉的攻防过招很可能预示着两家公司的口水战将长期打下去。如果小米的势力继续扩大且继续进行大肆模仿，预计苹果很可能在未来一两年对小米提起侵权诉讼。

一句话：小米科技副总裁巴拉对小米抄袭苹果产品设计的指责作出回击，可能意味着这两家公司由此开始更长时间的口水战，最终苹果或许会提起一桩或更多诉讼。（完）

编译：李富强/侯雪萍/王凤昌 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。