《阳歌专栏》花旗将引爆中国信用卡市场 捷豹路虎大打公关牌

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**花旗将引爆中国信用卡市场**

随着花旗银行(C.N)的进入，中国信用卡市场料很快进入蓬勃发展期。外国媒体对此事的报导相对较少，不过我认为意义重大，可能引发台湾和韩国经历过的信用卡危机在中国重演。

花旗银行上个月获准在中国发行花旗品牌信用卡，是首家在中国单独发行信用卡的外资银行，本周正式发行第一批信用卡。

此前外资行只能与中资行合作发行信用卡。花旗曾与浦东发展银行(600000.SS)合作发行过信用卡，汇丰银行(HSBA.L)(0005.HK)与交通银行(3328.HK)(601328.SS)合作发行过信用卡。中外资银行合作发卡的规定是个巨大的限制，因为缺乏经验，中资行在信用卡发行上大多比外资行谨慎得多。因此，这些合作发行的信用卡都没有取得多大成功。

北美和欧洲的信用卡发行商则往往相对更为激进，信用记录不全的人通常也能不怎麽费劲的获得信用卡。西方银行能够在这些市场积极推广信用卡的原因是他们拥有相对完善的客户评估和账款偿还系统，从而将违约风险降至最低。相比之下，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)等中国大型银行的零售银行经验相对较少，倾向於非常谨慎，只向最可靠的客户提供信用卡，而且限制和条件还很多。

花旗银行单独发行信用卡对中国信用卡市场来说意义重大，因为该行比中资行激进得多，而且其他同样激进的外资大行也会接踵而至。未来五年，中国消费者手中的信用卡数量料大幅增加，因大型中资行面临降低发卡标准从而与外资行竞争的压力。

问题是中资行在评估和控制信用卡业务的风险上经验远远不足，这意味着他们更可能作出导致违约率上升的错误决定。20世纪90年代和21世纪初，在台湾和韩国出现过类似情况，信用卡使用量大幅上升，随後出现大量违约，相关清理工作耗时数年。

随着花旗银行的进入以及其他外资行未来两年可能接踵而至，中国已经向信用卡危机迈出了第一步。未来几年，信用卡发行量将大幅上升，2020年左右将出现大规模违约，因很多银行意识到许多持卡者信用状况可疑。

一句话：花旗银行单独发行信用卡，开启中国信用卡市场迅速膨胀的大幕，2020年左右将出现大量违约。

**捷豹路虎为争取合资企业获批加大公关攻势**

中国汽车厂商奇瑞和全球高端汽车制造商捷豹路虎在宣布计划成立合资企业六个月後，还在焦急地等待中国监管当局的审批。但两者都不会在等待审批的过程中坐以待毙，特别是捷豹路虎，为了向中国当局证实其对中国的重视程度，该公司发起了一场大规模的公关攻势。现在这一活动已正式进入快车道，捷豹路虎正式发起了一场名为“向中国出发！”(Let's Go China)的活动。届时，中国若干特大城市将迎来捷豹路虎的高端汽车和他们的高管。

公平地说，此举或许并非是一场说服中国当局批准该合资企业的公关活动。奇瑞和捷豹路虎於今年3月宣布计划成立一家合资企业。中国的豪华车市场蓬勃繁荣，很可能在未来几年超过美国成为世界上最大的豪华车市场，但作为一个後来者，如果捷豹路虎想要与宝马、大众奥迪等既有对手抗衡，该公司需要迅速提高其知名度。而且，捷豹路虎需竭尽所能地增加其成功机率，如果与奇瑞合资企业的获批对它无疑将是个有力提振。允许其在华制造汽车，将使其更具竞争力，因避免了高额进口关税。

让我们再近距离观察下这则最新新闻，今日的《中国日报》商业版头条是一篇名为《捷豹路虎开展全国巡回活动》的文章。此文很有软广告的嫌疑，文章详细阐述了“向中国出发”活动的细节，称活动继承中国的奥运精神，这似乎是捷豹路虎取悦中国的又一努力。

更让我怀疑的是，这是一则伪装成报导的付费广告，因这篇报导没有出现在《中国日报》网站上，一般软广告不会出现在该报网站上。我怀疑，类似这种“报导”也出现在了全国的其他中文媒体上，捷豹路虎可能为此花了不少钱。

捷豹路虎的最新动作实际上可以追溯至本月初，当时，捷豹路虎在成都一场相对不那麽引入注目的车展上，举行了几款新车型的全球首发。我之前曾说过，此举似乎是一个旨在改变中国当局想法的微妙尝试，因中国官员在过去几年中一直鼓励外国企业加大对中国内陆地区的投资力度。

这一全国巡回活动似乎是该公司公关活动的最新举动。公司在本月初先是推出新产品，并配有各站活动中多位奥运冠军与当地官员的合影。我对捷豹路虎的这种努力拍手称道，这无疑也获得了奇瑞的幕後支持。奇瑞此前计划与日本斯巴鲁成立另外一家合资企业，但该计划最终未获批准。

当奇瑞和捷豹路虎两家公司最初宣布成立合资公司的计划时，我预测该计划有75%的可能被拒。但有鉴於其相对较少的负面宣传和公众阻力，再加上捷豹路虎和奇瑞自身的公关和游说活动，我要说该计划被拒的机率比刚刚宣布时减少了一点，但我觉得否决比获批的机率还是要大，现在被否决的机率大概为60%。

一句话：捷豹路虎的最新公关风暴有助於提高该公司与奇瑞成立合资企业的获批概率，但还是有60%的被拒可能。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜

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