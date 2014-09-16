《阳歌专栏》阿里巴巴或提高招股区间 马云意外现身香港路演

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**阿里巴巴或提高招股区间 马云意外现身香港路演**
我很少一周两次写同一个公司，更不会一天两次，但今天要为阿里巴巴破例了。媒体报导称，阿里巴巴可能提高招股区间的上端，增加融资规模。阿里巴巴创始人马云意外出席香港的路演，受到了投资者的热烈欢迎。
20世纪90年代的互联网泡沫期间，前美联储主席格林斯潘用“非理性繁荣”来形容很多投资者突然失去理智、投资亏损的互联网企业。我认为阿里巴巴上市存在类似的情况，但严重程度没有互联网泡沫那么高，因为阿里巴巴的财务状况还是非常好的。
报导称，阿里巴巴正在考虑将招股区间的上端提高至70美元，之前的招股区间为60-66美元。如果阿里巴巴上调招股区间，IPO定价为70美元，并行使全部超额配售权，融资上限将从目前的243亿美元上升至258亿美元。
这将轻松超越2010年中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)上市时创下的221亿美元融资纪录。2012年Facebook(FB.O)以160亿美元的融资规模创下互联网企业的融资纪录。
报导称，马云意外现身阿里巴巴香港路演，称香港始终是他上市的首选，阿里巴巴也进行了很大努力。但港交所最终不肯破例，阿里巴巴只能选择纽约。
亮点在于马云如此繁忙的情况下还能有时间去香港，这表明阿里巴巴可能已经获得了非常多的投资者。媒体也报导称，阿里巴巴计划提前一天结束路演。马云利用这个机会回到香港，进一步推高市场情绪。
如果阿里巴巴上市是又一个“非理性繁荣”，我们会看到什么呢？我觉得泡沫不会立即破裂，随着阿里巴巴股票开始交易和现实的到来，未来几个月泡沫会逐渐破裂。这意味着阿里巴巴上市交易首日可能大涨10-15%，未来几个月走下一个台阶，市值与腾讯(0700.HK)大体相当。
一句话：阿里巴巴IPO定价可能位于或接近招股区间的高端，上市首日股价可能大涨，但未来几个月随着光芒消散，股价会缓慢下跌。
**华谊兄弟设美国子公司 京东方涉足可穿戴技术**
华谊兄弟(300027.SZ)和京东方(000725.SZ)凭借投资美国企业的新交易，今日登上媒体的头条。这凸显了一种新趋势，即中国企业寻求加大海外投资活动，寻求西方专业技能和技术。华谊兄弟堪称中国最成功的民营电影公司之一，该公司推进国际扩张计划，投资1.3亿美元在美国设立子公司。京东方则向美国开发可穿戴设备技术的企业Meta投资500万美元。
这两家公司的上述举动可以说是迥然不同，但背后却有一个共同的目标，那便是越来越多的中国企业正在发掘西方技术，以寻求向价值链上游攀升。华谊兄弟希望进一步向好莱坞靠近，以接触好莱坞庞大的人才库和电影制作技术，从而出品能够吸引中国以外观众的影视作品。至于京东方，该公司正在LCD市场以外寻求发展机会，并且将可穿戴设备视为具有增长潜力的新热点领域。
先来看看关于华谊兄弟的投资举动。在上文提到的两项交易中，华谊兄弟的投资规模大，而且该公司与“老国企”京东方相比更具创业精神且活力十足。根据最新报导，华谊兄弟称该美国子公司将主要从事电影、电视剧、电视节目的投资、制作、发行，营销宣传，同时还将协助华谊兄弟发展国际市场。
此事其实始于今年早些时候，当时有媒体报导称华谊兄弟洽商向美国电影制作公司Studio 8投资1.2-1.5亿美元，但未能谈成这项交易，最终入股Studio 8的是中国私募股权公司复星国际(0656.HK)。
由此可见，华谊兄弟其实已经为美国的投资准备了资金，而成立美国子公司可能是投资Studio 8受挫的后备方案。从百度(BIDU.O)到万达集团在内的一系列中国企业，近期纷纷在好莱坞进行投资，华谊兄弟也加入了这一行列。
华谊兄弟要是投资了Studio 8，显然会更好一些，因为在涉足像好莱坞这样既陌生又竞争激烈的市场，有一家能力出色的合作伙伴总会更好一些。不过，华谊兄弟肯定已经证明了自己是一家能力出众的电影公司，而且我觉得该公司凭借其在中国的人脉资源，应当能吸引诸多有潜力的好莱坞合作伙伴。
再来简单看看京东方入股Meta的交易，相关报导语焉不详，从投资规模看京东方正在采取举动获得后者的技术和技能，涉及的具体股权没有披露。
作为长期关注中国科技行业的人士，我大约在10年前一度密切关注京东方，当时正值TFT-LCD技术的高增长时代，京东方则是该领域的中国领军企业。但京东方并没有成为这一领域的创新企业，如今已经沦为该行业众多生产厂商的其中之一。我对这项投资能否很快改变京东方的未来前景不是极为乐观，但鉴于可穿戴设备显然是今后的发展潮流，这至少是对一些有趣的新方向的探索。
一句话：华谊兄弟设立美国子公司，似乎是入股Studio 8未能成功后的后备方案，以推进海外扩张计划；京东方投资可穿戴技术公司Meta，不过这项交易的潜能有限。（完）
编译：李富强/侯雪萍 发稿：王琛/王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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