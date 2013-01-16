《阳歌专栏》马云宣布将卸任阿里巴巴CEO

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**马云宣布将卸任阿里巴巴CEO**

近期关于电子商务巨擘阿里巴巴的消息似乎无一不被解读为与其未来上市有关，而其创始人马云宣布将卸任该公司CEO的消息也不例外。

在我看来，这种举动几乎是不可避免的，对于阿里巴巴的IPO准备也是件好事。阿里巴巴很可能在2015年前上市，并创下中国互联网公司上市规模之最。马云一直被认为是一位营销能力很强的人，且具有“远大的眼光”。随着阿里巴巴规模的壮大和业务更趋复杂，马云似乎希望更多关注公司的战略发展方向，而非日常管理细节。

马云以一种很公开的方式宣布了自己的打算，给全体员工发了一封电子邮件，称将在5月10日前将CEO一职交予继任者，这也是该公司管理层向更年轻一代领导人过渡的一个举动。毫不奇怪，马云会保留董事长职位，这也意味着，他短期内不会离开阿里巴巴，将继续参与所有重要决策的作出。

从很多方面来看，这都与谷歌(GOOG.O)联合创始人布林（Sergey Brin）和佩奇（Larry Page）在2001年的做法类似，当时谷歌请来经验丰富的施密特（Eric Schmidt）领导公司。后来，佩奇任谷歌CEO，但是施密特作为执行董事长仍牢牢掌握着公司。

马云在职务调整之前经历了一段忙碌时期。期间，阿里巴巴进了多项重要调整，以使公司便于管理。根据本月稍早完成调整，阿里巴巴重组为25个事业部，具体事业部的业务发展将由各事业部总裁（总经理）负责。

这反映出一个事实，即阿里巴巴从一家为小企业提供电子贸易平台的公司起步，已经获得了长足发展。阿里巴巴现有业务覆盖C2C、B2C和B2B等电子商务业务，还包括电子支付、其他金融服务、云计算和移动计算领域。

我一直觉得，马云更喜欢大型决策过程，对日常的运营兴趣较少。新任CEO可能将需要更多关注日常管理，同时还要保证公司事业部协同运营，发挥各自的优势。

关于阿里巴巴将任命谁来担任新的CEO，我预计这将是一位较年轻的人才，很可能在40-45岁之间，且可能具有海外管理经验或海外上市企业管理经验。新执行长还很可能是中国人。

从公司IPO的角度来看，任命这样一位高管无疑会激发投资者的兴趣，而且还将缓解投资者对马云凡事亲力亲为的忧虑。

最后，大家都将密切关注马云会提名谁来担任新CEO，以及马云是否会不但给予其指导，还会给予其需要的独立空间。我不怀疑他已经在挑选候选人，后者也必将如谷歌的施密特一样拥有丰富的管理经验。

一句话：阿里巴巴很可能在为2015年前上市做准备，马云卸任CEO的目的，是为挑选更专注于运营管理的继任者让路。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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