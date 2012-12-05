《阳歌专栏》审计机构与SEC角力

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**审计机构与SEC角力

媒体关注美国证券交易委员会（SEC）与大型审计机构角力以获得在美上市中国企业的审计信息。我更为关注的是这些审计机构试图想出最终不得不与SEC共享审计信息时，他们将如何应对。

我能想像现在的情形是什麽样的：安永和德勤等审计巨头们正疯狂研究过去两三年所审计过的在美上市中国企业，试图决定与哪些企业撇清关系。百度(BIDU.O)和新浪(SINA.O)等大企业料不会受到什麽影响，而中小企业则不然，审计机构担忧这些企业过去会计操作上的污点放弃与其合作，可能引发大规模洗牌。

SEC与中国企业的角力始於去年夏季，当时一些在美上市中国企业采取激进甚至欺诈的会计手法，引发一系列丑闻。随着SEC开始调查一些案件，该机构很快发现这些企业的外部会计师不愿提供审计信息，其中不乏德勤等大机构。这些审计机构称，他们不能分享这些信息，因为所审计的企业都在中国，只有中国监管机构有权获得这些信息。很多观察人士，包括我在内，都怀疑这些审计机构利用管辖权来避免信息的共享，这些信息将显示他们或未尽到审计师的责任，甚至可能与中国企业串通，欺骗投资者。

SEC作出的回应是接触中国政府，与中国监管机构进行协商，以获得所需的审计信息。协商还在进行，或在明年底以前达成信息共享协议。

与此同时，SEC还激进地起诉了五家美国会计企业的中国分支机构，包括“四大”，指控他们在九家在美上市中国企业的审计中欺骗投资者。报导称，这些审计机构以中国国家机密等法律缘由，拒绝提供这些企业的审计信息。

SEC起诉会计企业将增加他们所面临的压力，我估计2013年底前双方将开始一些合作。随着不可避免的最终结果临近，这些审计机构料迅速决定哪些客户会成为最大的负担，从而尽早与他们撇清关系。

6月，天合光能(TSL.N)与德勤的合作终结，不过不清楚由哪一方提出。未来几个月，类似情况应出现更多，随着SEC和审计机构合作的临近，审计机构与企业的合作终结速度将上升。估计这些企业的股价将剧烈波动，因投资者担忧这些企业最终可能成为SEC调查的目标，以退市告终。

一句话：2013年大型美国审计机构料与越来越多的中小型在美上市中国企业结束合作，因来自SEC的压力增加。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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