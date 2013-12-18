《阳歌专栏》爱奇艺或明年上市

**爱奇艺或明年上市**

百度(BIDU.O)旗下的去哪儿网QUNR.O上市获得巨大成功，报道称百度旗下的爱奇艺准备明年上市。坦白讲，我觉得爱奇艺上市的计划看起来不太好，因为投资者总体来说不喜欢亏损企业。去哪儿网是过去两个月里上市的五家中国科技企业中唯一一家亏损的企业，如果投资者因为该公司与百度的关系而对其感兴趣，我丝毫不觉得奇怪。

媒体报道称，爱奇艺首席执行官龚宇上周在美国会见了一些可能为其上市进行承销的投行。相关报道没有提供更多细节，但其中一篇报道指出，爱奇艺两年来一直与美国金融市场保持经常性联系。行业观察者都知道，在这两年时间里，爱奇艺的地位有所上升，年初百度出资3.7亿美元收购PPS后，爱奇艺与PPS整合，目前是国内第二大视频分享网站。

为了更好地了解爱奇艺上市的前景，我们应该看一看去哪儿网上市后的表现以及行业龙头优酷土豆近期的表现。去哪儿网10月底上市，IPO价格为每股美国存托凭证15美元。该公司上市首日股价大涨近90%，收报28.40美元。随后去哪儿网的股价一直徘徊于25-28美元之间，最新收盘价为27.70美元。一些人可能会说，去哪儿网能保持住上市首日的巨大涨幅就是个好现象。

但我认为去哪儿网仍受益于与百度的关联，该公司下个季度再次公布巨额亏损以后股价可能逐渐下滑。不要忘了，今年第三季度，去哪儿网公布净亏损800万美元，上年同期为亏损140万美元，受市场营销和产品开发的巨额支出拖累。

优酷土豆上市时间不算很长，这期间一直处于亏损状态。第三季度净亏损接近翻番至2.19亿元，不过该公司预计第四季度可能在非GAPP基础上实现盈利。该公司股价今年表现相对不错，从年初的16美元左右攀升至目前的29美元附近。

去哪儿网的经验显示百度的名气对旗下企业上市很有帮助，即使这些企业处于亏损状态。但是与百度的关联价值有限，过了一段时间以后，投资者将希望看到正面的业绩。优酷土豆的案例表明视频企业可能实现盈利，但并不容易。我猜测由于去哪儿网上市取得了成功，百度将推动爱奇艺于2014年上半年上市，上市初期可能表现强劲，但很难维持住正面的动能。

一句话：爱奇艺可能于2014年上半年上市，上市初期可能表现强劲，但很快会失去动能，因公司处于亏损状态。

**葛兰素史克改变回扣促销策略 中石油又一名高管被带走**

年底前中国延续着猛烈的反腐势头。葛兰素史克(GSK.L)称，在全球范围内不再向推广其产品的医生支付报酬，这是革命性的举措。另外据媒体报道，中石油又有一名高管被带走并辞职，他在协助有关部门的调查。

我认为两则消息都很正面，显示常年接受贿赂的大型国企高管终于面对了司法审判。葛兰素史克等大型跨国企业也在清理自身的行为。这些表明国内外企业在中国开展业务可能不再需要通过行贿和送礼等方式实现。

葛兰素史克首席执行官AndrewWitty在接受采访时称，公司将正式终止向推广其产品的医生支付报酬的做法。Witty否认该决定与该公司夏季开始在中国接受调查直接相关。葛兰素史克在中国被指控七年时间里向医生和其他医务人员支付约30亿元，作为推广其药物的回报。

我从美国的一位医生好友那得知，大型制药企业多年来一直向推广其产品的医生支付报酬，但过去10年里这种情况有所减少。因此Witty的做法可能只是现行趋势的延续。不过Witty声明的时间让我觉得葛兰素史克的决定至少与其在中国的丑闻有一定关系。这种行为基本上等同于行贿，无论是在中国还是西方国家。该案例说明中国的影响力不只局限于国内事务，也包括全球。

另有媒体报道称，中石油旗下的天然气分销企业昆仑能源(0135.HK)董事长、中石油集团总会计师兼集团财务资产部总经理温青山正在配合反腐调查。中石油发布声明称，温青山由于个人原因，已经辞去中石油监事一职。

报道中没有多少细节，不过这样的情况很普遍。大型国企的高管秘密接受调查，当调查人员找到足够多证据的时候，消息就会透露给媒体。媒体报道后，披露高管辞职的声明往往随之而来。中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国铝业(2600.HK)都被反腐调查波及。

不过这一次和以往相比略微有所不同，是首次针对财务高管。这可能暗示反腐调查出现重大转折，有关部门针对财务高管，这些高管能够牵出公司内很多其他官员。如果确实如此，2014年调查的规模将迅速扩大，不只针对高管，也会波及中低层管理人员。

一句话：葛兰素史克决定停止向推广其药品的医生支付报酬，中石油又一名高管被当局带走，显示中国反腐调查势头继续猛烈，影响力增加。（完）

编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜

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