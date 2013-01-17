《阳歌专栏》百度有意投资新浪微博

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
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**百度有意投资新浪微博**
寻求投资新浪微博的企业继续增多，有消息称，在线搜索龙头企业百度(BIDU.O)有意投资新浪微博。几周前曾有消息称，阿里巴巴寻求与新浪进行类似联姻，据悉因价格谈不拢，双方的交易搁浅。坦白说，目前这三家企业可谓内部事务缠身，有点忙得不可开交，令我怀疑他们可能因太多分心之事，而无法达成最终对他们都有利的交易。
我们先来看看相关的最新消息。媒体报导称，百度开始洽谈收购新浪微博股权。报导援引知情人士称，百度和阿里巴巴可能联合投资新浪微博，相关交易不久将会宣布。新浪微博是中国人气最高的社交网站，拥有注册用户逾3.5亿。
依我之见，由于百度和阿里巴巴的关系历来不睦，加上他们对如何与新浪微博合作想法各异，导致我对他们能同意联合投资新浪微博深表怀疑。阿里巴巴看中的是新浪微博庞大的用户基础，以便为其电商服务寻找新的受众目标；百度相中的也可能是新浪微博的用户基础，以便为其广告服务提供新的平台。
我个人觉得，新浪微博与阿里巴巴的合作最有看头，一方面是因为新浪微博的许多用户也是在线购物狂，还有就是这样的合作对新浪微博大有裨益，可推动微博业务走上盈利之路。但从广泛角度看，鉴于这三家公司近期都忙于其他事务，因此我对他们能否结成良好的合作关系持相当悲观的看法。
阿里巴巴目前正在进行全面重组，该集团本月早些时候调整成立了25个事业部，每个事业部都有各自的主管，目的是优化日渐复杂的公司构架和各种业务。此外，据报阿里巴巴还在快速推进首次公开募股（IPO），外媒报导称该公司已聘投行推进此事。阿里巴巴随后否认将进行IPO，但如此大规模的IPO必会成为今后两年的关注焦点。
与此同时，百度进行并购的消息可谓层出不穷。据传，成为百度收购目标的公司包括迅雷和金山软件(3888.HK)。去年末，百度通过首次发债融资15亿美元，该公司还称将利用部分募集的资金进行一些重大并购交易。
最后再来看看关于新浪的情况。该公司据悉也在进行重组，将分拆成移动和桌面互联网两个业务部门。另外，还有消息称，新浪高层也出现了一些大的调整。
由于阿里巴巴、百度和新浪内部都出现较大的震荡，三家公司达成一项或者更多合作交易看起来是存在困难。鉴于此，如果上述种种合作传言最终落空，或是三家公司压根就没达成任何交易，那么也将不足为奇，而最为失望且面临负面影响的将是新浪微博。不过，即便达成一项交易，受利益竞争及其他因素影响，此类合作也将难有作为，成功的几率有限。
一句话：由于阿里巴巴、百度和新浪都忙于各自的事务，新浪不太可能与前两家公司达成合作交易，即使达成交易也很难获得成功。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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