《阳歌专栏》比亚迪拟在美建厂生产电动大巴

**比亚迪拟在美建厂生产电动大巴**

如果处境艰难的汽车制造商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)最终未能实现成为新能源汽车领头羊的梦想，那么它至少还拥有大量全球资产能够证明它曾经努力过。或许我对比亚迪的最新计划的评价有些过于玩世不恭，不过我真的开始更为相信，可能比亚迪的电动车梦某一天真的成为现实，特别是考虑到该公司关于计划在美国建立电动大巴生产工厂的最新声明。

因为传统车型销量受挫，公司利润下滑，比亚迪股价在过去两年遭受重创。眼下投资者似乎在谨慎重返受创的比亚迪，该公司在2008年亿万富翁巴菲特入股10%后，首次进入世界舞台。因比亚迪的传统汽车业务开始回稳，也可能因为投资者开始认同其成为全球电动汽车领头羊的雄心，比亚迪股价在过去两个月大涨50%。

比亚迪此前冀望于占领大众消费市场，眼下基本抛弃了梦想中的这一部分，转而聚焦于大巴和出租车运营商等大型买家。此举似乎很明智，因为这些买家的行车模式通常更稳定，从而令给电动车充电更为现实。他们还拥有一定的资源，能够建立维持车队运作的必要基础设施。

此类买家也可以与比亚迪密切合作，改善并维护车辆，且随着他们对电动车技术的信心增强，还能够启动缓慢建立起的试点项目。在这一较缓慢但针对性更强的方针指引下，比亚迪已在全球范围内签署了一系列向运营商出售大巴和出租车的协议，涉及市场包括欧洲的英国与德国、亚洲的新加坡以及北美的美国与加拿大。

为了更加接近这些客户，比亚迪近期开始启动一项宏大的项目，在全球范围内建立一系列生产基地。仅在上周，该公司就正式敲定协议在保加利亚成立合资电动车工厂，而今年更早，还曾宣布计划在阿根廷建立新工厂以便为拉美市场服务。

如今，比亚迪一名负责人透露，该公司还打算在美国加州建立一座全资拥有的电动大巴工厂，正式声明将在未来3-4个月内发布。这一工厂预计于明年稍晚投入运营，到2015年预计年产500辆以上。

比亚迪未透露如何为这些新投资融资，但我认为，该公司正从中国国有银行获得强力支持，这些银行在北京的要求下需要支持新能源领域。在其总部所在地深圳，比亚迪已经从当地政府处获得有力支持。深圳近期讨论一项计划，拟于2015年前后实现新能源公共交通体系，即50%的公交车改为新能源车，100%的出租车改为纯电动车。中国中央政府也推出激励措施，鼓励其他城市试验电动车与混合动力车。

过去两年大部分时间我都看跌比亚迪，现在我开始对该公司在电动车领域集聚的动能产生兴趣，尽管我仍认为前路依然有诸多障碍。这种新投资的持续进行以及来自国内外的订单，都是预示着比亚迪终于在经历长时间困难时期后走出谷底的积极信号。

一句话：比亚迪在美国建立电动大巴生产工厂的计划，预示着在历经两年的低迷时期后，该公司可能终于走出谷底，且其电动车项目也积聚发展动能。

**中国企业持续进行能源并购交易**

加拿大政府批准中海油(0883.HK)(CEO.N)150亿美元收购NexenNXY.TO刚过去一周，能源行业就又传出两项有意思的新并购交易，其中一项涉及中国国家开发银行，另一项则与中国燃气(0384.HK)有关。

当前许多中国能源投资者现金相对充裕，正借全球经济不景气拖低能源资产价格之机寻找低价投资机会。不过，这两项交易却相当不同，前者很可能至少部分出于政府授意，而后者则为更传统的民营企业交易。

我们先来看看涉及国开行的交易，说的是该行旗下国开国际投资(1062.HK)洽商部分或全部收购Gateway Energy & Resources的交易。这项交易似乎略带投机性质，原因是今年早些时候Gateway因市况低迷不得不放弃赴香港上市的计划，如今似乎在求助国开国际投资以获得急需的注资。

过去两年，中国政府将投资全球能源资产视为首要任务，以便保证满足经济增长所需的必要资源。在这样的大背景下，像国开行这样的政策性银行进行此类投资，至少部分含有执行中央政府政策的目的。

但国开国际投资是一家上市公司，意味着其需要盈利。鉴于此，如果这项交易最终只是一项短线投资，也将不足为奇，当Gateway再次尝试进行首次公开募股（IPO）时，国开国际投资将有机会部分或全部出售手中的权益。

这似乎还是国开行进军能源行业的大策略之一，有报导称该行将成为政府援救陷入困境的光伏产业的主要臂膀。因此，未来一年可能还将出现更多类似国开行及国开国际投资支持资金紧张的能源企业的交易。

中国燃气的交易之所以引起我的关注，主要原因是该公司本身就是中石化(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)敌意收购的目标。那起敌意收购大约始于一年前，此后则是一拖再拖，中石化最终在两个月前正式放弃了收购。

如今，透过中国燃气刚刚宣布收购英国富地石油（Fortune Oil）FOOI.L的交易，我们似乎知道了该公司希望保持独立的原因。这项交易涉及金额多达4亿美元。通过这项收购交易，中国燃气可在中国拥有更多的天然气管道网络。这项交易并非完全出乎意料，两家公司通过去年设立的合资公司建立了合作关系。

交易宣布后，富地石油股价在周一交易中一度大涨18%。但在交易宣布前，该公司股价年内跌幅已约达25%，11月时还曾跌至更低水平。即使股价在周一飙升，富地石油当前股价仍远低于今年年初的水平，而年内至今伦敦富时100指数的涨幅约为6%。只要寻求新融资渠道的外国企业的估值依然保持在低位，就会出现更多类似带有投机性质的收购交易，而且这种情况会持续到2013年，发起收购的则不只是中国的国有企业，同时也包括民营企业。

一句话：国开国际投资和中国燃气新的能源并购交易，主要驱动因素是全球资产估值较低，而类似交易将会持续到2013年。（完）

编译：张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜

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