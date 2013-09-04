《阳歌专栏》美国银行清仓建行股份 百度与TCL推互联网电视

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度与TCL合作推出互联网电视**

今天，我们来看看TCL多媒体(1070.HK)与百度最新的互联网电视合作。作为在线搜索龙头企业，百度突然对此类合作有了浓厚的兴趣。我首先要说的是，要是有人还对上述最新合作一无所知，那一定是孤陋寡闻，媒体几周前就报道过此事，TCL集团CEO李东生过去几天在微博上也接连不断地谈这件事。我之前就曾说过喜欢这项交易，具体原因会在后面细说。如今，这项交易已正式宣布，但更令人感兴趣的是这项合作的未来潜能，包括可能的股权互换、甚至百度收购TCL等。

我们先来看看实际的合作交易。百度旗下的爱奇艺视频分享服务与TCL联手推出互联网电视TV+，首批48英寸TV+今日开售，定价4,567元（约合750美元）。双方随后还会推出价格较低的产品，售价约为3,000元，将在11月面市。另有报道称，TCL还正在与百度联手推出一款全新的智能手机。百度此前曾与戴尔DELL.O和长虹(600839.SS)进行过类似合作。

我以前曾说过，这样的合作是明智之举，可让两家在各自领域表现出彩的企业，通过合作联手进军蕴藏着巨大增长潜力的新兴领域。TCL本就是中国知名电视企业，凭借产品质量拥有良好口碑；爱奇艺在中国视频分享市场占有17%左右的份额，仅次于优酷土豆YOKU.N。此外，两家公司还拥有充裕的资金和丰富的专业技能，可为新的合作提供所需的资源。

互联网电视在中国拥有得天独厚的增长优势，中国传统电视行业高度分散，地方电视台在当地处于垄断地位，发展缓慢。这种环境为互联网电视企业提供了沃土，可让他们借助蓬勃发展的宽带网络，推出强有力的竞争产品叫板传统的有线电视。如此巨大的增长潜力已吸引了乐视网(300104.SZ)、小米和联想(0992.HK)等企业，这些公司均已研发出了互联网电视产品。

我们再来看看这项合作的长远意义。鉴于产品设计是决定消费者是否购买的关键元素，因此目前断言这项合作能否成功仍为时尚早。不过，假设TV+取得一定的成功，那么百度和TCL可能会通过股权交换来加强合作。

百度创始人李彦宏和TCL集团CEO李东生都是精明过人的商人，他们能看到此类合作益处。两家公司的这项合作可结合百度在互联网产品及服务领域的实力与TCL在硬件制造方面的优势。本周初，微软(MSFT.O)宣布计划收购诺基亚NOK1V.HE手机业务，也属于类似的合作交易。

我觉得，百度将会收购TCL多媒体的多数股权，后者则会持有百度10%的少数股权。按照当前市值，持有百度10%股权的成本约为45亿美元。TCL多媒体隶属于TCL集团(000100.SZ)。当然，这一切取决于双方的合作如何推进。如果合作顺利，双方在明年年底宣布此类股权合作也将不足为奇。

一句话：百度与TCL进行互联网电视合作看似明智之举，两家公司还可能进行股权互换，时间或许就在明年年底之前。

**美国银行清仓建行股份**

报道称，美国银行(BAC.N)寻求卖出剩余的中国建设银行股权(0939.HK)(601939.SS)，标志着外资行青睐中国国有四大行的篇章即将终结。美国银行此举并不令人吃惊，这只是大型西方银行退出中国国有银行的最后一步。这些外资行曾对通过与中国国有银行合作进入中国市场抱有很高期待。一些中国大银行近期也在进行国际合作，寻求将来在全球舞台上挑战西方银行。

说实话，我很吃惊美国银行没有早点卖出剩余的建行股权，因为我个人认为建行是国有四大行里最让人缺乏兴趣的一个。中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的全球战略看起来更富有创新思想，中国银行(3988.HK)(601988.SS)近期也颇有起色。

报道指出，美国银行寻求以每股5.63-5.81港元的价格卖出其持有的20亿股建行H股，较消息公布前的股价折价高达5%。建行股价早盘下跌近3%至5.77港元。过去两年，建行股价大体持平，而大盘则上涨了10%，因投资者担忧中国国有银行面临坏账危机。

建行2005年在香港和上海上市后不久，美国银行斥资30亿美元收购了建行10%的股份，出售的这部分建行股份仍能给美国银行带来7.5亿美元的税前利润。美国银行对建行的全部投资应能获得约180亿美元税前利润，显然是一笔不错的投资。高盛(GS.N)今年早些时候卖出了剩余的工行股权。

从高盛手中接盘工行股权的是新加坡主权财富基金淡马锡，看起来对工行的未来有信心。目前尚未出现接手建行股票的大买家，我猜测不会有大型西方机构投资者对建行有兴趣。保险巨头中国人寿(2628.HK)(601628.SS)或许是潜在买家，而购买行为至少与政府有部分关联。

高盛、美国银行、花旗(C.N)和苏格兰皇家银行(RBS.L)等曾对入股中资银行抱有很高期望，希望籍此打入中国市场。但事实是中资银行仍主要发挥政策银行的作用，受命于政府，没有兴趣和外资行合作。

外资行已经几乎卖光了所持有的国有银行股份，与此同时，工行的全球并购变得相当激进，过去几年在非洲、南美和北美都有行动。中行也显示出全球合作的意愿，近期与南非莱利银行结盟。预计中资行未来几年的全球扩张加速。

一句话：美国银行出售剩余中国建设银行股份标志着外资行投资中国大银行的时代结束。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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