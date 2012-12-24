《阳歌专栏》酒美网和大众点评网为上市蓄势

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**酒美网和大众点评网为上市蓄势**

明天就是圣诞节了，我来说说中国日益受关注的两家私有网络公司：电商酒美网和餐饮评级公司大众点评网。这两家公司最近均实施了新的创新性举措，为最终上市吸引投资者人气。酒美网和欧洲银行业巨头罗斯柴尔德家族合作推出一项针对中国人的酒类投资产品。大众点评网创始人和首席执行官张涛则罕见地接受采访，并透露其公司正在移动互联业务方面进行大笔投资，将公司在个人电脑（PC）用户人群的影响力移植到快速增长的移动网络用户方面。

先来看酒美网。该公司最近新获得又一轮约1,600万美元风险投资，吸引了媒体关注。越来越多类似酒美网的中国公司进入欧洲红酒产品市场，满足中国日益壮大的中产阶层人士的需求。后者寻求拥有相比传统白酒饮用更为高雅的个人形象。酒美网猛然杀入这个行业曾促使我认为这个行业将很快走向饱和，重演中国新生行业通常从快速扩张到濒临崩溃的循环。

然而，酒美网看似一个颇有潜力的企业，尽管它是这个行业的先行者之一，眼下与罗斯柴尔德家族的合作举措却使其与竞争对手区分开来，这是一步令人感兴趣的棋。中国媒体有关这项合作没有提供太详细的报导，但是罗斯柴尔德家族应该帮助酒美网吸引投资，而后者将这些资金投资有增值潜力的酒类产品。

我们在绘画和其他艺术品行业见过类似投资，这类投资产品看似确实能够在中国投资者中获得反响。媒体报导称，酒美网首席执行官吕意德称，该公司今年有望实现3亿元营收，折合将近5,000万美元；公司最近并已实现获利。但是，酒美网计划在2014年在中国深市创业板上市，这可能会令有意投资该公司的西方投资者感到失望。

接下来看大众点评网，该公司刚刚完成10周年庆典。公司创始人张涛日前获得了《环球企业家》颁发的首届“创新领袖”奖。在北京的颁奖仪式间隙，他罕见地接受了媒体采访。他在采访时数次避免谈及公司首次公开募股(IPO)的话题。不过，他透露大众点评网正在移动互联业务上作大笔投资，并努力推动团购业务盈利，公司在此遭遇了激烈的市场竞争。去年，很多竞争者都因为不堪竞争压力而退出或裁员。根据张涛给出的部分数据，大众点评网拥有540万活跃用户，每月平均发表220万条餐馆点评信息。大众点评网还拥有180万商业客户，其中多数是餐馆，覆盖中国2,300多个城市。

据张涛的说法，大众点评网现在可能已经实现盈利，但现在或更关注发展业务，而非提高利润水平。他没有就公司上市给出任何实际的暗示；但是若明年市场状况好转，我预计该公司将在未来12个月内进行首次公开发行，利用其领先的市场地位获得亟需的资金支持，以继续其业务扩张。

一句话：酒美网和罗斯柴尔德家族的合作，以及大众点评网聚焦移动互联业务看似都是精明的策略，为它们在未来一两年可能实施的上市打基础。

**凤凰新媒体执行副总裁离职**

门户网站凤凰新媒体(FENG.N)似乎正经历一场幕后的重整，有消息称该公司一名高管已离职。凤凰新媒体持续遭受中国广告行业发展放缓的影响。该公司2011年于纽约证券交易所IPO后，在核心的广告业务发展上三位数的增速曾令投资者惊叹，至于当前其幕后正发生什么，外界难以确切知道。但其最新财报清楚地显示，该公司在应对中国近期广告业发展放缓的状况上，日子比其他规模更大的竞争者要更为艰难，而这正是我所怀疑的其执行副总裁王育林离职的主要原因。

凤凰新媒体是在香港上市的凤凰卫视(2008.HK)旗下公司。中国媒体报道称，该公司在向美国证券交易委员会提交的最新文件中披露了王育林的离职。但我却找不到关于王育林离职的任何正式新闻发布，这暗示该公司可能将此视为重要事件，但又不太想将其公开。

投资者注意到了这一消息，凤凰新媒体股价周五下跌4%。在本次卖盘之前，该公司股价的持续下跌可以追溯到4月，当时其财务状况开始快速恶化。自那时起，凤凰新媒体股价已跌去逾一半，当前交易价格为2011年IPO价格的约三分之一。

受到中国广告行业放缓影响的企业当然并非凤凰新媒体一家，更知名企业如搜索引擎领头羊百度(BIDU.O)以及门户网站新浪(SINA.O)也报告称他们在广告业务的增长上快速放缓。中国中央电视台（CCTV）上月总结了这一状况，当时该台的2013年度广告竞标展现了逾10年来最低的销售增速。

在竞标中，CCTV收入增长约11%，但其中很大一部分是受中国白酒制造商激进支出的支撑。如果没有这些针对较大年纪受众以及几乎不在凤凰等新媒体上做广告的白酒厂商，CCTV在2013年的增长将趋于停滞，这对于在过去10年中每年都经历两位数增长的广告行业来说，是增速的巨大放缓。

单就凤凰新媒体的增速放缓来看，形式特别严峻，据其第三季财报，核心的广告业务营收仅增长11%，利润下滑80%。尽管该公司营收仍在增长，但11%的增幅与2011年第三季度156%的增幅相比微不足道。

媒体报道对于王育林的离职未提供太多细节，之后他的很多工作可能将由该公司首席执行官和首席运营官接手，这意味着，此举不仅具有战略意义，还有关于节省成本的考虑。但不管幕后到底发生了什么，这一最新事件再次表明，中国广告行业发展放缓的状况比很多人所预期的来的更快、更猛，给凤凰新媒体这样较小的二级互联网企业构成特别严峻的挑战。

一句话：中国广告行业发展急速放缓，凤凰新媒体及其他依赖广告收入的较小互联网企业，正遭受更为严峻的挑战。（完）

编译：王凤昌/张家伟 发稿：王燕焜

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