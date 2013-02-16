《阳歌专栏》西方品牌借网店闯中国市场 美国为中海油收购Nexen放行

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**西方品牌借网店来中国闯市场**

美国服装品牌巧乐奇（Cherokee）上周进行了一项大胆的战略性尝试，绕开传统实体零售网络，启动了面向中国市场的网上店面。这凸显外国中型品牌另辟蹊径进军中国这一利润颇丰的行业。与实体店面不同，开设网店的投入较少，且瞄准的又是未来十年有可能成为全球规模最大的电商市场。

对这些规模相对较小的西方品牌和零售业者来说，进军中国的电商之路可能具有远大前景，但仍可能碰到类似百思买（Best Buy）等大牌经历的遭遇，后者因品牌知名度偏低被迫在2011年撤出拥挤的中国市场。进入门槛低也意味着电商市场竞争将加剧，令中外品牌和零售业者不得不投入大笔广告费用和进行其他促销活动，吸引消费者关注。

巧乐奇与中国零售商大润发（RT Mart）合作，在阿里巴巴旗下的天猫平台开设了巧乐奇旗舰店。实际上，巧乐奇两年前就与大润发合作，以传统零售形式进入了中国市场，但是大润发在全国的店面仅有200家左右，限制了合作渠道的销量。

在天猫上的网店使巧乐奇品牌瞬间可以让大量网络购物者接触，去年天猫平台服装销售额达到了90亿美元。巧乐奇开网店之后将与耐克(Nike)、李维斯（Levi's)和Gap同台竞争。后三家也经营传统的实体店，并为此投入数百万计美元和多年时间建店面。

中国电商市场前景广阔，这里的传统零售店面网络欠发达，很多年轻消费者喜欢在网上比较商品，并让快递将商品直接送到家里。

根据官方数据，2011年，中国电商销售额增长了30%，两亿中国人在网上购买了5,880亿元（近1,000亿美元）商品。最新数据显示，春节长假期间上海网购增长了33.5%，保持了高速增长势头。

但是，电商市场的高速成长与较低的进入门槛也导致电商业者之间的激烈竞争，很多商家亏损，品牌商家电商业务也未能幸免。这意味着包括巧乐奇在内的中等规模品牌必须斥巨资打广告，并开展其他促销活动来吸引消费者。提高品牌知名度是赢得市场和销售业绩的关键。

它们将不得不投入更多资源与全球大牌面对面竞争，同时还要与自身规模相当的品牌争夺消费者。未来几年，很多西方较小规模的零售业者将云集中国电商市场，当它们发现这里有多么拥挤，竞争有多么激烈的时候，很多可能又会很快关门大吉。

一句话：西方中型品牌因电子商务而获得进入中国市场的新路子，但是其中很多又可能因激烈的竞争而遭遇困境。

**美国为中海油收购Nexen放行 自由贸易的胜利**

美国监管机构为中海油(0883.HK)(CEO.N)收购加拿大NexenNXY.TO交易放行，消除了这项具有里程碑意义交易的最后一个重大障碍，这对自由贸易而言堪称一大胜利。

美国这次的批准十分低调，Nexen正式宣布获得完成出售所需的最后一个重大批准。这是美国过去一个月第二次为敏感交易放行，亦是此类交易不会对国家安全构成真正威胁、如今可在没有政治阻力的情况继续推进的最新指标。

鉴于美国总统选举已经尘埃落定，这还意味着中国企业收购美国企业、特别是科技企业可能出现一个小高潮。不过，中国企业还需做好充分的准备工作，以防相关交易过于敏感而遭到拒绝。

中海油七个月前宣布以150亿美元收购Nexen后，这项交易就一直充满争议，这不仅与交易存在安全风险有关，还因为这是中国企业针对西方企业迄今发起的最大规模的收购。鉴于这样的原因，许多加拿大民众对交易表示担心，导致加拿大政府两次延长审查期，直到去年12月才最终为交易放行。加拿大政府的批准可谓至关重要，但由于Nexen的少量资产位于美国，这项交易还需得到美国监管机构的批准。

Nexen宣布，公司出售给中海油的交易于近期获得美国外国投资委员会（CFIUS）的批准。Nexen目前预计会在2月25日完成交易，距该公司最初宣布这项交易则时隔半年有余。

这项交易获得批准，是政治因素在中西企业跨境并购交易中扮演角色逐渐减弱的最新迹象。上月，CFIUS批准中国万向集团收购美国破产的电池厂商A123 Systems，也是类似的正面发展迹象之一。有竞争对手曾试图阻止这项交易，理由是A123不仅拥有与国防相关的技术，而且还得到过政府的支持。

这两项交易获得批准，似乎表明奥巴马政府在第二任期对此类交易将持理性和开放态度，意味着中国企业可能针对美国企业掀起一波声势浩大的收购潮，而多数收购交易将集中在科技领域，收购规模可能相对较小，介于500-2,000万美元区间，以便寻求获得西方先进的知识产权。

不过，中国企业仍需聪明行事，做好充分的准备工作，以免遭遇三一重工(600031.SS)关联公司去年秋季那样的尴尬挫折。三一重工关联公司原计划对美国俄勒冈州的一个风电项目投资，但却因该项目位于一家军工厂附近而遭到拒绝。

当然，有可能是该公司就冲着这一点，才计划借助投资该风电项目刺探军工厂的情况。但还有一种可能是，三一重工在该项目上聘用的顾问不当，如果聘用顾问得当，则会告诉该公司放弃该项目，原因是过于靠近国防设施。最后要说的是，随着政府放宽限制促进自由贸易，加上政治阻力开始减弱，今年中国企业预计会在西方进行一些重大并购交易。

一句话：美国监管机构为中海油收购Nexen放行，对自由贸易而言堪称一大胜利，有望推动中国企业今年在西方掀起一小波并购高潮。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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