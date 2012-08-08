《阳歌专栏》中移动版iPhone曙光乍现 花旗欲在华大幅扩张

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国移动可能很快与苹果合作 推出固网宽带业务尚需时日**

昨天我提到了中国移动(0941.HK)(CHL.N)释放出复杂信号，今天又出现了更多复杂消息，中国移动可能很快和苹果(AAPL.O)进行合作，不过可能无法与国家有线网络公司实现合作。与昨天的复杂信号不同，今天要说的问题基本上不受中国移动掌控。

媒体报导，美国电信芯片巨头高通(Qualcomm)(QCOM.O)准备推出基於中国移动3G标准TD-SCDMA的智能手机芯片。报导引述高通一名高管的话称，高通最快可能於9月推出TD-SCDMA芯片。

这对中国移动来说是件大事。过去两年，中国移动的3G市场份额持续下降，部分原因在於缺乏能够使用TD-SCDMA网络的智能手机。高通推出的芯片将为新一代TD-SCDMA智能手机的出现铺平道路，包括TD-SCDMA版的iPhone。

中国三大电信巨头中唯有中国移动不销售iPhone，尽管其一年多以前就曾表示与苹果进行了谈判。不过两家公司在合作问题上都比较沉默。媒体6月报导称，主要障碍在於高通，高通需要开发出合适的芯片，苹果才能生产TD-SCDMA版的iPhone。

因此高通宣布将很快推出TD-SCDMA芯片，意味着年底前可能看到中国移动版的iPhone，极大利好中国移动的3G网络。

媒体报导，中国财政部将出资几十亿元人民币组建国家有线网络公司。这意味着中国政府不会允许中国移动与新成立的国家有线网络公司合作，因为如果中国移动进入，将提供数十亿元的投资，财政部也就没必要出钱了。

媒体报导，中国移动一直寻求与国家有线网络公司联合，从而借该公司将拥有和运营的全国性有线网络推出固网宽带服务，与中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)进行竞争。至少目前来看，中国移动进入固网宽带尚需时日。

一句话：中国移动年底前可能推出基於其TD-SCDMA网络的iPhone，但进入固网宽带尚需时日。

**花旗推积极扩张计划 工行首发点心债**

中国开放金融业带动越来越多外资行试水中国市场，花旗集团(C.N)也因此宣布了积极的在华扩张计划。与此同时，中国的银行业者也在继续其全球扩张，推出更多点心债。中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)首次在香港发行点心债。中国努力打造具有国际水平的金融服务业，上述两股趋势既是其中的一部分。中国希望结束银行向大型国有企业提供政策性借贷的阶段，使其走向更加商业化的发展道路。

首先来看看花旗集团的消息。媒体报导，花旗集团全球零售银行负责人罗中恒表示，计划未来三年将中国支行数量扩大一倍至100家。花旗的扩张计划反映出中国终於向外资行开放本国金融市场。

中国2001年加入世界贸易组织时正式同意向外资行开放金融业，不过外资行在与本土巨头竞争时仍面临诸多障碍。全球金融危机爆发後，中国政府越发认识到引入外资竞争的重要性，特别是外资行在民营企业和中小企业业务上的经验要胜过国有银行。

因此中国政府开始鼓励中等规模的外资行进入中国，美国矽谷银行与上海浦东发展银行(600000.SS)筹建的合资银行浦发矽谷银行迅速获得批准。未来两年，料有更多外资行进入中国。

与此同时，中国媒体报导称工行近期开始在香港推广其首个点心债，该债券为三年期，息率约3.15%。工行此前通过工银亚洲发行过点心债。中国银行(3988.HK)(601988.SS)近期也曾发行过点心债。我曾说过，看好工行和中行积极而专注地进行海外扩张，未来可能与花旗等竞争。

一句话：花旗刚刚宣布的中国扩张计划表明中国政府开始向外资行开放金融业，未来两年料有更多外资行进入中国。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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