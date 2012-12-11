《阳歌专栏》中国移动重拳出击

2012年4月，一名男子在中国移动于北京的一处自助服务点打电话。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国移动重拳出击**

我上周刚对中国移动(0941.HK)(CHL.N)新管理层关注当下的策略转变表示赞许，但该公司眼下的新举措让我不免有些担心，并有必要更新自己的看法。在过去的24小时里，媒体报导中国移动至少三项新举措均针对高速电信服务市场。

这些新举措和过去两年中国移动的做法截然相反，那时该公司在推广高速数据服务方面所作的努力很少，关注点在尚未建成的4G网络。这种策略导致竞争对手中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)迅速抢占其市场份额。

中国移动上周宣布开发自有品牌手机，并建立一家专注于互联网服务的公司，我对这种“回归当下”的策略表示欢迎。仅仅一周之后，媒体称中国移动计划大举进军电子商务，新推出四个音乐服务产品，并在香港推出移动电视订阅服务。

根据报导，中国移动的电子商务计划刚刚起步，正雇佣软件和系统开发人员打造产品。此举确实看似很有远见，因为电子商务已在中国获得迅速发展，移动电子商务必然会成为未来的趋势。不过，电商行业的竞争已经相当激烈，阿里巴巴、沃尔玛(WMT.N)和京东商城都想从中分一杯羹。

音乐服务也似乎会引入关注，中国移动将为其手机用户提供音乐和相关信息。不过该领域的竞争也相对激烈，百度(BIDU.O)已经推出了类似服务。在香港推出的移动电视业务顾名思义，会为所有各运营商的手机用户提供视频服务。

这些举措都是正面的，大多看起来构思很好，也都在重要领域。不过在沉寂了这么久以后突然推出这么多新举措，不禁令人有点警觉，因中国移动不大可能拥有必要的资源和管理经验同时执行这么多新计划。

这意味着，如果得不到成功运营所需的资源和关注度，很多新举措失败的概率会较高。预言失败还为时尚早，中国移动毕竟是大公司，具备单独执行每项新举措的能力。不过我预计，如果该公司继续以目前的速度推出新举措，或出现一些混乱的迹象和少数失败案例。

一句话：中国移动猛然新推出多项重大举措是个好兆头，但是若继续以现在的速度宣布新计划也不免有些令人担忧。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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