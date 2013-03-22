《阳歌专栏》晶澳太阳能和昱辉阳光安抚债权人 新闻集团减持凤凰卫视股份

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**晶澳太阳能和昱辉阳光安抚债权人**

今日，中型光伏企业晶澳太阳能(JASO.O)和昱辉阳光(SOL.N)主动谈论财务状况的消息，似乎是想安抚投资者和债权人紧张的神经，面对昔日龙头企业尚德电力STP.N旗下的无锡尚德破产一事，这些人无疑会感到忧心忡忡。过去10年，为了大力发展各自的制造业务，这三家企业均身负数十亿美元的债务，而且多数债务会在接下来的两年到期。

鉴于地方政府的影响力，尚德电力的命运究竟如何依然迷雾重重。中国媒体的一些报道显示，该公司总部所在地的无锡市政府有望在接下来的重组中扮演重要角色。

我们先来看看关于晶澳太阳能和昱辉阳光的消息。与其他同业一样，这两家公司也处于亏损状态，背负着累累债务。中国媒体援引晶澳太阳能高层的话报道称，该公司准备了充足资金，以偿还将于5月到期的1.2亿美元债务。

据报，晶澳太阳能首席运营官谢健称，该公司的债券“不存在违约风险”。尽管如此，晶澳太阳能的债券价格依然走低，其股价亦下跌3.5%，本周跌幅已达9%。

与此同时，浙江昱辉阳光发布声明宣布从中国国家开发银行获得3.2亿元人民币的信贷额度。该公司在声明中没有透露太多详情，但却称其有能力在恶劣的环境下获得新贷款，这表明该公司的财务状况相对还算不错。

我不想太过愤世嫉俗，但想指出的是国开行几乎都算不上传统的商业银行，因此我对昱辉阳光能否从真正的商业银行获得这样的贷款深表怀疑。关注当前这场危机的人应当知道，国开行曾多次被称为最可能援助光伏产业的金融机构。光伏产业今年晚些时候可能需要全面援助。上述最新消息似乎表明，在光伏产业实施全面重组计划前，国开行将提供必要的资金，以帮助光伏企业运营。

最后，我们来看看《中国日报》关于尚德电力的最新报道。报道援引分析人士的话称，无锡尚德决定宣布破产乃“明智之举”。鉴于该报为官方媒体，这似乎表明中央政府及无锡市政府官员认同这一做法。无锡尚德是在银行债权人的逼迫下宣布破产的。

这篇报道援引业内人士的说法称，无锡市政府可能接管无锡尚德的债务。无锡尚德共欠九家中国商业银行逾10亿美元的债务。报道还显示，与金融行业关系甚密的新任命执行董事兼总裁周卫平可能在无锡尚德的重组中发挥重要作用，尚德电力的创始人施正荣将协助无锡尚德重组。以上种种举动似乎都旨在舒缓投资者的担忧，而在光伏行业宣布进行全面重组前，政府机构将继续扶持该行业。

一句话：晶澳太阳能和昱辉阳光的最新消息旨在缓和债权人对其债务可能违约的担忧，在光伏产业全面重组前，政府可能继续为其运营提供支持。

**新闻集团减持凤凰卫视股份**

媒体巨头新闻集团(NWS.O)退出中国市场，堪称可载入史册、持续时间最长的分手事件之一，最新消息称该公司进一步减持凤凰卫视(2008.HK)股份。由媒体大亨默多克控制的新闻集团值得我们密切关注，其出售这一相对较小规模的资产，或成为进军快速发展且加快开放的中国影视市场的前奏。

新闻集团宣布，正在以每股2.72港元价格出售约2.64亿股凤凰卫视的股票，这样的售价较凤凰卫视之前收市价低出8%。该消息对凤凰卫视股价未带来太多提振，其股价在周五交易中下跌逾7%。

新闻集团此次所售股份相当于凤凰卫视总股本的5.28%，该公司称出售后仍持有凤凰卫视12.16%的股权。若能找到买家，新闻集团在不远的未来出售余下的持股也不足为奇。新闻集团甚至暗示有这种可能性，该公司高层詹姆斯·默多克（James Murdoch）称，此次出售凤凰卫视股份，属于精简“子公司所有权结构”的全球大战略之一。

依我之见，这似乎是新闻集团在进一步减持彻底无法兑现昔日潜能的资产。十年前，凤凰卫视由军人出身、在中国媒体界拥有广泛人脉的刘长乐创办，而新闻集团则是该公司的原始大股东之一。但默多克很快就发现，刘长乐并无意帮助他在中国市场站稳脚跟，而且两家公司的合作关系也没有真正得到进一步的发展。

面对这种情况，2006年新闻集团将所持凤凰卫视37.5%原始股中的约20%出售给了中国移动。新闻集团现在进一步减持凤凰卫视股份，其实一点也不足为奇，是其全面削减中国业务的一部分。2010年，新闻集团将所持中国三家电视频道的股权出售给一家中国私募股权基金，很多人表示，新闻集团昔日对中国市场寄予的厚望从未得以兑现。

作为长期关注中国媒体行业的人士，在中国政府终于有了放松媒体管制迹象之际，我觉得新闻集团减持凤凰卫视股份的最新举动有些不同寻常。中国政府之前允许迪士尼(DIS.N)和梦工厂组建面向中国市场的动画合资公司，就是其放松管制的最重要举动之一。

事实上，新闻集团并未处于完全撤出中国市场的状态，该公司去年还宣布可能收购博纳影业BONA.O的20%股份。种种迹象表明，默多克可能在酝酿更大的计划，同时悄然出售一些规模较小、表现不佳的资产，以便为更大规模的交易做准备。如果真是如此，新闻集团可能在接下来的12个月内宣布重大交易消息，可能会是投资中国影视制作公司。

一句话：新闻集团减持凤凰卫视股份，是该公司进一步调整中国业务的一部分，该公司可能在接下来12个月投资中国的一家重量级影视制作公司。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌/王燕焜

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