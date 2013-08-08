《阳歌专栏》外企近期遭调查都可能以罚单和产品降价收场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中央政府不介入无锡尚德债务重组**

与光伏企业尚德电力STP.N相关的消息暗示，由中央政府主导的行业整合可能不会出现，地方政府和其他股东可能成为挽救这些光伏企业的主要力量。去年有报道暗示中国政府准备推出整合光伏产业的计划，不过从那以后，行业最弱的大型企业赛维LDKLDK.N的大部分问题都由地方政府和其他股东搞定。目前来看3月宣布破产的无锡尚德情况类似。

尽管这种方式看起来有些出人意料，但确实比中央政府主导的单一重组更加实际。每家企业的问题和股东都不一样，单一重组比较困难。这种方式更加市场化，由大股东主导重组，这些股东更可能作出最终让这些企业复苏的艰难决定，因为他们都希望收回部分投资。

无锡尚德提交破产申请后，一直与债权人密切合作对公司债务进行重组。6月底，一组债权人指派两位新董事会成员，两人在帮助处于财务困境的公司方面都拥有丰富经验。本周的最新报道称，债务重组进程稳定推进，无锡尚德与五家公司洽谈战略投资事宜。这五家公司中，三家为民营企业，两家为国营企业，其中一家也是大型光伏面板生产商。报道还指出，无锡尚德目前的债务总额达到107亿元人民币(17.5亿美元)。

这种有条不紊的债务重组和提交破产申请前的动荡状况差别很大，当时尚德电力创始人施正荣和其他股东正在争夺公司的控制权。无锡尚德提交破产申请后，施正荣的名字就很少出现了，我认为他在债务重组中的话语权也不大了。另外尚德电力还宣布，公司再次符合了纽约证券交易所的上市交易规定，意味着该公司股票可以继续在纽交所交易。

赛维LDK的债务重组情况类似，该公司缓慢卖出资产，并接受国有和民营投资者的新资金，以避免破产。其他光伏面板生产商看起来越发乐观；去年很多公司关闭了陈旧的工厂并裁员，以降低产能。

这种零散的重组看起来很市场化，中国政府并不参与，每家公司自行解决问题。这种方式的主要缺点是可能很少有合并出现，而中国政府其实可以促成合并，这样能够帮助行业更快地复苏。不过现在这种方式取得长期成功的机会更高，因为各家企业及其股东必须打磨出所有人都能接受的方案。

一句话：中国政府可能正在使用本地化、更加市场化的方式整合光伏产业，成功的机会更高。

**乳粉企业调查以开罚单和产品降价收场**

突如其来的这波外企在华丑闻似乎已在降温，这起风波始于今年7月，乳粉企业价格垄断是最早爆出的丑闻之一，这一风波最终以一连串罚单和产品价格调整而收场。对于相关说法的合理性，我不想多加评论，我之前曾谈及过相关事件，看法是这波调查可能至少含有部分政治动机。更重要的是，近期其他相关丑闻的部分或全部可能也会以类似乳粉企业调查的方式了解，然后涉及企业将重新专注于生产物美价廉的产品。

7月早些时候，乳粉企业丑闻率先出现在媒体头条中，中国国家发改委当时对六家乳粉企业发起价格垄断调查，指出包括美赞臣(MJN.N)、达能在内的涉及企业产品价格自2008年以来上涨幅度达30%左右。此事暗示这些企业可能部分利用2008年中国奶制品污染事件，趁着公众日渐不信任国产奶粉之际提高产品价格。

乳粉企业遭到价格垄断调查后，许多外企纷纷主动宣布调整产品价格以消除发改委的顾虑。目前有报道称，发改委对六家乳粉企业开出总计达1.1亿美元的罚单，其中美赞臣被罚的最重，罚款额为3,300万美元，达能被罚2,800万美元。中国罚款力度向来较轻，对涉及企业几乎没有影响，如今则开出如此大的罚单，这是引起媒体关注的主要焦点。

这确实是我迄今所见的中国当局开出的最大罚单之一，但罚款额仍不是很高，不足以对涉及企业造成影响。不过，此事向各种企业传递了更为重要的信息，即政府正在密切关注他们，也不会容忍此类投机倒把的涨价行为。产品价格上涨是推高通胀的因素之一。

近期的其他类似调查涉及针对制药企业和黄金珠宝行的价格垄断指控，其中不乏许多知名外企。我预计这些调查很快也会以类似方式解决，会有企业吃罚单并承诺作出改变以示悔悟。过去一个月出现的一连串其他丑闻，似乎是一次性事件，会很快消停，当中包括肯德基和麦当劳(MCD.N)冰块细菌超标事件。

作为常驻中国的媒体观察人士，我应当指出的是，这类关于外企的负面报道突然涌出的情况似乎会定期出现，动因不清楚，国际大品牌通常只是被用来充当警告国内外企业的范例，以防止企业进行违规行为或提高民众对社会问题的关注度。

根据以往经验，这波负面报道通常最多持续几周时间，然后随着媒体关注焦点向其他问题转移，悄然画上句号。如果这次的情况还是如此，那么其他调查则有望很快解决，然后涉及企业将会重回正常业务。

一句话：乳粉企业价格垄断调查的解决方案表明，近期出现的这波针对外企的行动和负面报道可能会消停下来。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。