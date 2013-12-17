《阳歌专栏》赴美上市中资企业明年或先扬后抑

**股东将就亚信联创私有化计划投票**

报道称，电信软件生产商亚信联创ASIA.O的一个大股东计划阻止公司私有化方案。过去一年里，很多在美上市的中国企业宣布私有化计划，买家大多认为他们的股价被严重低估。和其他私有化案例不同的是，亚信联创的私有化颇有争议，因为有迹象显示可能有内部操作导致美国私募股权买家的更高报价被剔除。

2012年初亚信联创宣布中信集团旗下的中信资本领导的财团有兴趣将其收购，买家集团中还包括早期投资亚信联创的田溯宁，田溯宁在中国电信行业有很强的背景，目前持有约4%的亚信联创股份。

包括TPG在内的多家美国私募股权公司也表达了收购兴趣后，亚信联创开始了竞购程序，最终选择了中信资本所领导的财团，私有化价格为每股12美元。此举引发很多官司，指控该收购价过低，很多更高的收购价被剔除。亚信联创的股东将于12月19日对私有化计划进行投票。

该公司的大股东之一Brandes InvestmentPartners称，将对私有化计划投反对票，因为价格太低。Brandes列举了一些反对私有化计划的原因，包括买家是与公司有关系的内幕集团以及很多在美上市中国企业的股价在私有化计划宣布后都强劲上涨。Brandes还指出，大型独立咨询机构ShareholderServices也反对该私有化计划。

我看了一下亚信联创的股东列表，似乎该公司有足够多的独立股东能够否决该私有化计划。Brandes是亚信联创第二大非内幕股东，截至9月底持有约5%的股份。田溯宁等内幕人员共持有不足20%的股份。

周四举行的特别股东会议可能有火药味。投资者似乎认为该私有化计划会获得通过，因为亚信联创的股价在过去几天里缓慢向12美元靠近。上周晚些时候，亚信联创的股价报12.03美元，略高于收购价，或许暗示一些投资者期待收购价提高。最近一个交易日收盘价为11.93美元。我对该公司所有股东的立场不甚清楚，无法猜测周四投票的结果。不过我猜测会议至少会出现争吵，投票结果可能非常接近。

一些人可能要问：亚信联创私有化遇阻是否预示未来会有更多拟进行私有化的企业遭遇类似情况呢？我觉得答案是“否”，因为其他私有化大多针对长期被忽视的企业，报价来自管理层。这些私有化计划没有导致这么多诉讼和投资者的抱怨，可能主要因为投资者很早以前就对这些企业失去了兴趣。2014年，那些今年股价没涨的在美上市中国企业中很可能一些会选择私有化。

一句话：亚信联创周四将举行特别股东会议对私有化计划进行投票，会议料有火药味，反对私有化股东的势头不可小觑。

**赴美上市中资企业明年或先扬后抑**

2013年年底将至，上周有关中国赴美上市企业的三件事预示明年也并非一帆风顺。新年伊始新上市企业股价或将录得强势表现，不过这类股票的动荡和不可预测将令市场人气迅速降温。

中国企业上周再次于纽约高调亮相，其中有两大融资案不得不说。在线汽车服务网站汽车之家(Autohome)在纽约交易所上市，成为过去两个月以来第五家在美上市的中国互联网公司。

年底前一连串最新IPO意味着中国企业上市前景出现重大转变，最新上市企业的数量几乎相当于此前两年的总和。中资企业曝出的会计丑闻，令投资者自2011年年初即失去了热情。

投资者人气复苏让汽车之家从首次公开募股中筹得1.33亿美元，超出其1.2亿美元的最初目标。该公司股票在上市首日即飙升85%，重演了去哪儿、500彩票网、58同城以及久邦数码等其他近期上市的中国企业的抢眼表现。这五家企业上市首日股价飙升，因此股价目前也都维持在IPO发行价上方。

中国第二大线上房地产服务商易居中国EJ.N上周宣布计划通过可转债融资最多约2亿美元。腾讯、百度和新浪等中国科技企业此前纷纷发行可转换债，这些企业过去一年借此累计筹得近50亿美元。

让我们再看两则不那么振奋人心的消息。近期，一家做空机构发布一份报告，认为在美上市的中国医疗设备制造商迈瑞医疗（Mindray）存在虚增收入、现金存疑等问题。过去两年，这种对在美上市中国企业的攻击持续不断。这种袭击引发了信任危机，并让投资者的人气进一步触及冰点。

做空报告一出，迈瑞医疗的股价随即重挫11%，交易量急剧放大。该公司股价次日有所反弹，但依然比报告发布前的水平下跌了7%。迈瑞医疗或许最终能幸存，其股价也能反弹至早前的水平，但很多过去遭遇类似攻击的企业就没这么幸运了。无论如何，这种攻击提醒着我们，投资者对在美上市中国企业热情依然很脆弱。

另一个负面消息是，易居中国宣布其可转债的发行规模降至1.35美元。发行规模的下降说明，投资者对于类似债券的热情正在减弱，再次凸显出中国企业融资的脆弱性。

上周好坏参半的消息完美体现了市场现在对在美上市中国企业的态度。投资者对百度、新浪和腾讯等大公司的热情回归，帮助其股价在今年飙升，因投资者再次对这些公司的会计和商业模式有信心。但易居中国和汽车之家等新上市公司名气相对较小，因而他们对短线投资者比较有吸引力，对长线买家则相对较低。

基于上述原因，在美最新上市的中国企业和其它已上市公司的股价很可能会在2014年年初继续强劲上扬。但由于波动性很大，市场的人气很可能在明年下半年下滑，因对冲基金和卖空者为获得短期收益会迅速买卖这些公司的股票。

一句话：中国在美上市企业在2014年上半年会继续实现强劲上扬，但上升势头会在下半年迅速消失。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。