《阳歌专栏》京东和阿里巴巴争相IPO 快递行业有点乱

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**百度收购纵横中文网尘埃落地**

在2013年即将过去之际，有消息称百度(BIDU.O)将收购完美世界PWRD.O旗下中文在线阅读业务的实体北京幻想纵横网络技术公司，而该公司麾下的爱奇艺则可能赴美首次公开募股（IPO）。在中国互联网短暂但多彩的发展史上，百度和阿里巴巴可以说是业内最活跃的并购企业，因此以这样的消息来告别今年可以说是恰如其分。

我之前讨论过自己对明年中国互联网企业赴纽约IPO前景的看法，面对爱奇艺明年赴美上市的最新传言，我稍后会再说一下自己的看法。至于这领域的并购趋势以及并购活动是否会延续到2014年，我还没有讨论过。我认为，并购趋势明年将继续，但随着有吸引力且容易收购的目标减少，相关交易步伐会放缓。根据最新消息，百度将以1.9亿元（3,160万美元）收购纵横中文网。

先来看看百度收购纵横中文网的消息。相关传言最早是在一个月前传出的。完美世界在官方公告中没有透露其他详情，仅称此举是剥离非核心资产的一部分。我没有找到百度发布相关交易的正式声明，这可能与这项交易与今年进行的其他大交易相比规模较小有关。

百度今年进行了多项大型并购交易，涉及在线视频、团购和在线应用商店等领域。阿里巴巴今年在并购方面也很活跃，主要侧重于加强自己的移动和社交网络业务。腾讯(0700.HK)的并购活动也很抢眼，该公司今年曾入股动视暴雪(ATVI.O)。

今年早些时候，百度斥资3.7亿美元收购PPS，并让后者与爱奇艺合并，从而打造了继优酷土豆YOKU.N之后的中国第二大在线视频企业。此后便多次传出百度打算让爱奇艺赴纽约单独上市的传言。百度旗下的去哪儿QUNR.O两个月前成功上市后，这样的传言更是层出不穷。本月早些时候，有消息称爱奇艺首席执行官赴美考察与投行接洽；如今，又有媒体报道称爱奇艺首次设立首席财务官，以加快推进IPO。

我曾说过感觉爱奇艺IPO似乎并不具有吸引力，因为该公司很可能仍在亏损，其最大资产就是其与百度的关系。不过，如果百度真想让该业务上市，那么我觉得应当趁早而不宜过晚。

我之前说过，投资者对现有及新上市的中国互联网企业的兴趣明年上半年仍将会很强，但随着投资者对该领域失去兴趣，他们的投资热情可能会迅速降温。至于并购，明年趋势也将类似，即上半年并购动力依然强劲，但随着有吸引力的目标被收购，剩下的都是些平庸无奇的企业，并购活动在下半年也将放缓。

一句话：百度收购纵横中文网以及爱奇艺可能赴美上市的传言，表明明年上半年中国互联网领域的并购和IPO活动势头仍会很强劲。

**京东和阿里巴巴争相IPO 快递行业有点乱**

2013年最后一周的微博上到处都是关于中国第二大电商--京东商城可能进行首次公开募股(IPO)的消息。与此同时，中国电商领头羊阿里巴巴丝毫没有显示出要放缓对其刚刚推出的移动即使通讯工具--“来往”的宣传力度，“来往”试图追赶腾讯旗下非常受欢迎的微信服务。最后，当当网和苏宁易购的微博内容暗示，2014年中国蓬勃发展但亦竞争激烈的快递行业可能出现行业整合，这可能包括一些重大的并购和关停，以及中国邮政速递物流的IPO。

上周微博出现的这种热议现象很可能会持续到2014年的前一两周，因为公司高管会在春节前制定来年的工作重点。就IPO而言，明年的两大海外上市将来自阿里巴巴和京东。尽管京东是电商领域第二大企业，但目前的市值不到100亿美元，距离阿里巴巴的市值还有很大一段距离。当阿里巴巴明年最终上市时，其市值可能达到逾1,000亿美元。

市值的巨大差距是推动京东在明年年初进行IPO的主要因素，因为赶在阿里巴巴之后上市肯定不会吸引太多投资者的兴趣。本月早些时候关于京东即将上市的传言开始出现，当时京东商城执行长刘强东从美国游学回来，突然再次出现在媒体视野。

上周，京东副总裁王笑松忙于证实近期关于京东终于实现盈利的报道，他甚至在微博中发布了一篇刘强东关于京东实现盈利的演讲稿。但我更感兴趣的是当当网CEO李国庆发布的一连串微博，他在微博中称京东必须在明年第一季度进行IPO，以补充资本金不足。

李国庆的一连串微博十分有趣，因为以他的身份对自己的对手企业进行如此具体的评论是非常罕见的。这种言论让我不禁猜测，这两家公司是否在幕后进行磋商。如果真在进行相关谈判，并导致两公司的合并，2014年或许会出现电商领域亟需的整合。这可能会创造出一个非常强大的第二大电商企业，对阿里巴巴构成严峻挑战。

让我们再看看阿里巴巴。创始人马云在内部最近的一场卡拉OK活动上继续大力宣传“来往”。马云的朋友、巨人网络创始人史玉柱在微博中开玩笑说，马云在“来往”聊天工具里，帮他注册一个“扎堆”号，取名：美女爱好者。阿里巴巴公关总监顾建兵也在微博中对史玉柱的新扎堆名予以调侃，这意味着我们很可能在明年看到更多关于“来往”的积极宣传。

最后，让我们再看看当当网和苏宁易购传递出的有关快递行业的信息。中国的快递服务业在过去两年蓬勃发展，数以千计的快递公司突然涌现。但这种发展也带来了一些混乱局面，因为该行业政府监管不足，很多小公司提供的服务也不太可靠。

当当网CEO李国庆在微博中对某快递公司野蛮作业的报道进行了抨击。而苏宁易购副总裁李斌则在微博中发文，为近期部分用户订单送货延迟致歉。这些都反映出快递行业存在的主要问题，而在该行业开始亟需的整合之际，2014年预计会出现一些有趣的动作。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳

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