《阳歌专栏》谷歌关闭中国购物搜索 京东投资云计算

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**谷歌关闭中国购物搜索 京东投资云计算**

今日电商领域消息频出，谷歌(GOOG.O)宣布关闭在中国的购物搜索服务，京东商城宣布向云计算服务投入巨资，苏宁宣布在线下实体连锁店销售线上店铺的产品。这些消息都反映中国电商行业竞争异常激烈，至少未来一两年情况不会改变，直到有钱的企业不愿再大量亏钱为止。

先来看看谷歌的消息。谷歌宣布，将关闭在中国的购物搜索服务，因影响力没达到预期。三个月前，谷歌关闭了中国音乐搜索服务，原因类似。2010年，谷歌关闭中国搜索服务，因与中国政府在审查问题上存在分歧。

谷歌关闭这两项服务意味着什么呢？我认为这反映了谷歌对其中国业务的重估，这令谷歌放弃很多传统的网络服务，专注于开发更多以Android操作系统为主的移动产品。

接下来看看京东的消息。京东商城宣布，将投资40亿元人民币建立两个云计算中心。京东商城此前曾宣布进军房地产和旅游服务，最近有报导称该公司推出供应链金融服务。

这些举措大多与其核心业务电子商务相关，这两个云计算中心将为客户提供云计算服务。不过我认为，京东商城应该让其他企业提供这些相关服务，而不是自己做。电商行业竞争激烈，京东商城大幅亏损，这时候不该让这种新举措占用核心业务宝贵的资源。

最后来看看苏宁的消息。苏宁试图从传统的电子产品零售商转型为百货零售商，经营线上和线下店铺。苏宁称，将在线下实体连锁店Suning Expo销售很多线上店铺的产品。

我认为，这种策略不合理，因为喜欢网购的人不会想去实体店购买很容易就能在网上买到的东西。不过电商竞争太激烈，以至于所有电商企业都在寻找任何可以利用的优势，以期成为最终的赢家。

一句话：谷歌正在长期性退出在中国的传统网络服务，京东商城建立云计算中心将占用更多核心业务的资源。

**美国政府应为万向集团收购A123放行**

我写文章时一般都避谈自己的观点，重点关注最新消息以及对相关企业的意义，但今天我要破例一次，来说说对中国万向集团收购美国破产电池厂商A123 Systems的看法。我认为美国应当放行，批准这项交易，这项交易其实不存在威胁国家安全的风险，封杀只能发出有悖美国公平贸易承诺的糟糕信号。

美国政府应当效仿近日批准中海油(0883.HK)(CEO.N)收购NexenNXY.TO的加拿大政府，而不是向这项交易的反对者低头。加拿大哈珀（Stephen Harper）政府批准那项交易可以说是鼓足了勇气，而奥巴马政府也应当展示类似的决心，来为万向集团收购A123放行。

我们来看看关于A123的最新报导，正因为买家是来自中国的万向集团，导致对A123的关注远远超过了交易本身。据报导称，一家美国破产法院已正式批准万向集团竞购A123的大多数资产。A123是一家生产新能源汽车电池的厂商。

负责此案的法官批准这项交易后发表了异常直白的言论，说道他担心另一家潜在竞购企业美国江森自控（Johnson Controls）(JCI.N)可能进行幕后活动，通过劝说政府以国家安全和其他原因来阻止交易。这项交易之所以如此敏感，主要有两方面的原因，其一是真正涉及到国家安全，因A123向美国国防部供应一些电池产品；其二则含有更多的政治因素，该公司曾获得过2.5亿美元政府补贴来研发锂离子电池。

万向集团已对与国防相关的担忧做出回应，表示只竞购A123不包括国防部合约的那部分业务。至于2.5亿美元的政府补贴，依我之见似乎就不是问题。各国政府经常补贴最终破产的企业，而提供此类补贴通常是因为这些企业无法通过商业渠道获得融资。

万向集团收购A123只是市场因素主导下的竞拍结果，与买家是中国企业这一事实毫不相干。如果江森自控真想收购A123，那就应该拿出更有竞争力的竞购方案，而不是使用此类伎俩来讨价还价。

近期，美国已经利用国家安全借口发出了负面信号，不仅决定阻止一家中国企业在俄勒冈州建风电场的项目，还对中国电信设备厂商向美国市场出售产品下了封杀令。这两项交易似乎对美国的国家安全有真正的影响，但万向集团收购A123却不符合相关标准。其实，美国政府不应当干涉此事，而是让这项交易自行推进，以展示其允许商业因素主导市场的诚意，但若真对国家安全构成威胁，那就得另当别论。

一句话：美国政府应当批准万向集团收购A123，以展示在国家安全无忧的情况下允许公平贸易的诚意。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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