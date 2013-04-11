《阳歌专栏》华为在澳洲开辟“中间路线” 打车应用获投资人青睐

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为在澳洲开辟“中间路线”**

中国电信设备巨头华为发布新闻稿，称澳洲总理吉拉德在本周访华时鼓励华为在澳洲拓展业务。这暗示华为也许在寻找一条“中间路线”，尝试缓解西方对其产品可能被中国政府利用进行间谍活动的忧虑。

这则声明本身看似平淡无奇、中规中矩，实际上却大有文章，显示即便澳洲政府出于国家安全考虑，不会采购华为生产的电信设备，仍欢迎该公司向民间部门销售其产品。这对华为以及中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)可能是个好消息，这两家公司本来担心其产品可能会被利润率较高的西方市场完全拒之门外。

为了更好地理解这个最新进展，我们需要回顾约一年前发生的事，当时澳洲正式禁止华为竞标政府协调建设的总投资380亿美元的国家宽带网络。澳洲官员直截了当地表示，他们担心华为可能在设备中安装后门或其他间谍渠道，为北京当局提供服务，因此作出了禁用决定。

国家安全问题于去年10月达到高潮，当时美国政府发布报告称华为和中兴通讯的设备对国家安全构成风险。美国政府更进一步作出禁令，不但在政府网络，而且在Verizon(VZ.N)和Sprint(S.N)等国内电信运营商运营的民间电信网络中都禁用中国生产的设备。

继美国之后，有报道称加拿大和西欧等国家都表示处于国安考量考虑采取类似行动。在这样的背景下，澳洲总理吉拉德的谈话看似是尝试澄清这个问题。

援引吉拉德的报道称，她欢迎华为“在澳洲寻找扩大业务活动的机会，继续与澳洲企业和教育机构寻求合作。”这个声明没有明说却显然隐含的意思是，澳洲政府本身出于国安疑虑不会与华为做生意。

如果我的解读是正确的，澳洲最新阐明的立场很可能成为其他西方国家仿效的模板。也就是说，敏感的政府网络出于安全考虑不会对华为、中兴通讯和其他中国企业开放。但是，对于学校等不那么敏感的官方网络和民间运营网络，华为和中兴通讯可以和爱立信以及阿尔卡特一样参与竞标。

这个立场看似好于美国采取的极端做法，可以为包括美国在内的其他西方国家采用。政府无疑有权力决定买哪家的设备，却不应该将其意愿强加给民间企业，除非是在极端的情况下。Verizon和Sprint等民间企业商业经验丰富，明白网路安全的重要性。因此，它们应该知道与华为和中兴通讯做生意的风险，应该被允许根据它们自己的判断作决定。

一句话：澳洲澄清对华为的立场是有益的做法，在明确对公采购禁令的同时也放开了与民间运营商合作的通道。

**打车应用获投资人关注**

基于地理位置服务（LBS）的快速兴起，正催生新一代的创业企业，打车服务企业则是这一潮流的最新加入者。此类LBS应用借助GPS技术，根据地理位置提供服务，譬如协助用户寻找周边餐馆和商店等。本周有位朋友对我说，此类LBS应用还具有叫出租车的功能，而今则传出了两家此类公司获得投资者关注的消息。

这两家公司的规模还不是很大，但却有可能成为行业的佼佼者，推出的服务在北京、上海等打车困难的大城市几乎可以肯定会找到受众。当然，这里最重要的因素在于执行，因为定位空出租车以及想打车的人是一回事，而及时地将他们进行匹配则要求很高的技术。

我们先来看看关于一家名叫快的打车的公司的最新消息。有报道称，该公司获得七位数人民币的新融资，意味着可能在100万美元左右。最重要的是，这笔融资背后的投资者是互联网巨头阿里巴巴。不过，这样的投资额对阿里巴巴而言，只不过是小钱而已。

报道称，快的打车目前拥有30万余用户，覆盖近3万的出租车司机，每天成交约2 万单的业务。快的打车的大本营在阿里巴巴总部所在地杭州，在上海也设有业务。该公司计划在今年晚些时候进军北京市场，届时将与当地同业滴滴打车和摇摇招车展开竞争。

还有消息称，位于北京的滴滴打车与总部也在北京的互联网龙头企业百度(BIDU.O)达成合作。根据交易，百度将滴滴打车的打车服务整合进其最新版的iPhone地图应用。这一服务目前仅在北京可以使用。

此类打车服务刚出现在中国市场，但在民众经常打车的其他市场早已不新鲜。近期去新加坡期间，我就曾看到过类似服务，而且让我印象深刻的是，当时雨下的很大，利用这一服务15分钟内就叫到出租车来接我和一位朋友。

当然，新加坡属于相对简单的市场，该国的电信基础设施比较先进，意味着发展此类LBS业务可能十分简单易行。相比之下，中国市场不仅庞大而且非常分散，多数出租车通常为技术含量较低的低档车，使得许多城市发展优质打车服务变得比较复杂。

尽管面临这些障碍，我还是觉得少数经营状况良好的此类企业将会存活下来，甚至有望在该领域繁荣发展，因为对于身处打车难的中国大城市的年轻消费者来说，这种服务将很受欢迎。因此，我们需要拭目以待，看谁拥有最好的技术，以及谁的营销最好以迅速赢得大量用户。如果一切进展顺利，快的打车、滴滴打车及其他一两家此类公司在接下来两年内获得一些新的融资，那也将不足为奇，这些企业甚至还可能在2016年进行首次公开募股（IPO）。

一句话：打车应用开发商滴滴打车和快的打车具备很好的增长潜力，有可能在接下来两年内获得新的融资。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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