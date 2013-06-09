《阳歌专栏》吉林火灾事故或牵连双汇并购案

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**吉林火灾事故或牵连双汇并购案**

吉林禽业公司的火灾事故，令猪肉加工企业双汇成为尴尬的关注焦点，该公司正在试图让美国消费者和政客相信其收购Smithfield FoodsSFD.N益处多多。美国联合食品和商业工人国际工会（UFCW）对该事故发表了措辞谨慎的声明，当中暗含了双汇与Smithfield合并后，类似灾难可能在美国发生的意思。虽然此举似乎部分含有政治目的，但鉴于中国食品行业的商业行为的历史记录并不够良好，我个人认为这样的担忧并非毫无理由。

我们先来简单回顾一下吉林禽业公司的火灾事故，然后再来看看UFCW发表的声明。吉林禽业公司的火灾造成约120人遇难，火灾原因仍在调查当中，有报道称许多人没能逃生是因为工厂出口被锁。

UFCW上周晚些时候发布声明称，事故“凸显整个鸡肉行业存在的严重的工人安全问题”。该声明提到了1991年美国北卡罗来纳州发生的一起造成25人死亡的重大事故，强调这是个全球性的问题。

不过从字里行间可以看出，该声明似乎是在利用美国消费者和政客对双汇收购Smithfield的担忧。如果批准双汇收购Smithfield，这种大型事故就可能在美国发生。我估计美国公众不会过多谈论吉林火灾事故与双汇收购案的关联，但是我比较确信当美国考虑是否批准双汇收购Smithfield时，这个问题会浮出水面。

我以前就曾提到过，中国食品企业收购外国竞争对手，可能把不好的商业行为带到国外。去年11月，光明食品集团因卷入一系列丑闻被上海市政府重罚。光明食品的一系列丑闻包括，在其奶制品发现蓝色颗粒、违禁添加剂和其他有害物质，以及向家庭配送的鲜奶出现变质等等。这些事件说明该公司标准松懈，比起消费者安全，对利润更感兴趣。而在爆出此类丑闻的同时，光明食品在澳大利亚和欧洲展开一些大规模并购。

尽管UFCW的声明看起来确实有些投机取巧，意在让双汇作出更多让步，我认为该工会还是提到一个合理的观点：中国企业在全球食品行业进行的并购不只是简单的贸易。中国食品安全堪忧以及很多企业对工人的基本权利漠不关心，这些都是严重的问题。

我猜测中国企业并非故意在跨国并购中将这些不好的商业行为带到国外。不过这些行为走出国门的可能性确实存在，既可能威胁海外的工人，也可能威胁海外消费者。我并不认为吉林火灾事故会导致双汇收购Smithfield搁浅，但可能迫使双汇作出更多让步，并提出具体措施，确保中国不好的商业行为不会被带到Smithfield运营中。

一句话：吉林禽业公司火灾事故可能迫使双汇在收购Smithfield时作出更多让步，确保Smithfield以西方标准运营。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。