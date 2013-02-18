《阳歌专栏》京东商城最新融资或是IPO前奏

2102年7月11日在上海拍到的一位电商配送人员送货的图片。 REUTERS/Aly Song

本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**京东商城最新融资或为IPO前奏**

京东商城或许不善于创造盈利，但最新大规模融资却表明其十分擅长让资金充裕的投资者相信其长远发展能力。同样重要的是，京东新融资意味其可能仍有意在近期进行首次公开募股（IPO），重新推进去年宣布却随后因股市低迷而搁置的上市计划。鉴于阿里巴巴在股市好转情况下可能也会于今年晚些时候上市，京东商城很可能希望尽早上市。京东商城是中国第二大电商网站，与行业龙头企业阿里巴巴可谓是冤家对头。

京东商城最新融资来自中东，沙特王国控股公司（Kingdom Holding Co）牵头的一个集团以4亿美元入股京东，涉及的具体股权尚不得而知。沙特王国控股公司称，已将约三分之一的融资提供给了京东商城，但未透露进一步详情。

而就在三个月前，京东商城还从包括安大略教师退休基金在内的一个集团融资3亿美元。中国媒体报道称，这两次融资实际上同属于单独的一轮融资，意味着该公司本轮融资总额达7亿美元。

在去年11月进行稍早的那次融资时，就有报道暗示那次融资对京东商城的估值约为72.5亿美元。鉴于此，似乎可以确定地说，该公司的估值自那时起就一直未变，而沙特王国控股公司可能通过投资获得京东商城约5.5%的股权。

大约在两年前，京东商城曾超大规模融资15亿美元，投资方包括俄罗斯的Digital Sky Technologies，当时正值投资中国互联网企业最盛之际。Digital Sky当时对京东商城的估值可能高于100亿美元，但此后漫长且血腥的价格战席卷中国的电商行业，导致大多数电商企业如今仍严重亏损。

由于中国的电商市场变数重重，加上投资者寻求获得一些快速回报，如果京东商城在接下来3-4个月申请赴美国或香港IPO，那也不足为奇。此类IPO有望抓住去年末打开的、投资者看好中国科技企业的罕见窗口期。由于投资者对中国松懈的会计准则心存疑虑，导致中国科技类股在之前的近两年走势疲软。

京东商城暗示将在今年底扭亏为盈，但我怀疑该公司只能实现经营利润。正如我在上文所言，大约在一年前，京东商城曾为IPO试探市场，已经聘请了投行并举行了分析师会议，但最后还是搁置了IPO计划。

京东商城可能急于进行IPO，目的无疑是想领先阿里巴巴一步，原因是领先一步上市企业的股价必然能得到溢价。对于进行IPO的具体时间，阿里巴巴方面语焉不详，但该公司近期举动表明其正在进行必要的筹备工作，以备在时机成熟时可尽快上市。以上种种表明，如果市场气氛依然有利，2013年将是中国互联网企业IPO一鸣惊人的一年。

一句话：京东商城最新融资4亿美元，或成为该公司在接下来3-4个月进行IPO的前奏，并争取领先阿里巴巴一步上市。

**中国：全球新能源企业买家**

东风汽车(0489.HK)意欲收购美国混合动力车生产商的报道凸显中国在拯救处于困境中的全球新能源企业中日益重要的作用。很多因素推动该趋势，包括很多中国企业资金相对充足，能够为缺乏资金的西方企业提供迫切需要的资金。

此外，中国企业喜欢低价购入全球资产。也存在技术层面的考虑，很多中国买家希望通过并购将技术带回国内。中国政府也是一个因素，很多企业进行收购的目的是彰显发展新能源技术的决心。当然，唯一的问题是这些因素都几乎与运营企业毫不相关，这意味着很多并购都可能出现问题，很可能以失败告终。

报道称，东风汽车有意出资约3.5亿美元收购美国高端混合动力车生产商Fisker Automotive的85%股权，后者生产的混合动力车售价在10万美元以上。因为一家关键供应商宣布破产，Fisker去年不得不停止生产Karma品牌混合动力车，不过近期表示计划很快恢复生产。

根据报道，如果年中左右无法找到投资者，Fisker将面临资金危机。如果东风汽车成功收购Fisker股权，最终或将部分Fisker生产能力转移到中国。这是中国买家常用的策略，他们经常认为只要将生产转移到中国，就能解决西方企业的问题。

去年中国企业收购了一些处于困境中的西方新能源企业，包括万向集团近期获批收购破产的高科技电池生产商A123 Systems大部分资产。该收购之前因国家安全担忧而存在一些不确定性，但美国政府上个月还是批准了。

中国企业在光伏产业也了一些全球性并购。去年秋天，汉能控股集团达成协议低价收购MiaSole。该公司还斥资约5亿美元在德国收购了QCells旗下的一个企业。江西赛维LDKLDK.N去年收购了德国Sunways的33%股权，TFG Radiant Group于2011年收购了美国Ascent Solar TechnologiesASTI.O的41%股权。

东风汽车意图收购Fisker股权显示中国企业对西方新能源企业的兴趣仍然强劲，今年甚至还可能上升。这些并购很重要，能够帮助竞争激烈的行业进行整合，比如产能过剩的光伏产业。

但我仍认为很多并购将面临困难和失败，因为中国企业缺乏扭转处于困境资产的资源和经验。预计未来两年中国企业的低价并购还将出现，年底甚至更早就可能出现困难的迹象。

一句话：东风汽车意图收购美国混合动力车生产商Fisker反映中国企业对西方新能源企业的兴趣增加，今年可能加速。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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