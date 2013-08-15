《阳歌专栏》联想可能收购黑莓 但并不明智

**联想很可能收购黑莓 但并不明智**

近期主要关注的是网易(NTES.O)、腾讯(0700.HK)等企业的最新一季财报，我想把注意力着眼未来，看看一篇关于中国潜在买家收购智能手机商黑莓(BB.TO) (BBRY.O)的报道。这篇引起我注意的报道中提到，PC巨头联想(0992.HK)和中国电信设备制造商华为成为收购黑莓的两家主要候选者。黑莓本周早些时候正式委身求售。

这两种组合都会十分有趣，但前者的可能性更大，因后者或许会遭遇政治阻力。但我建议上述两家公司在考虑申请收购一家无可救药的公司时要认真做功课。

联想或华为申请收购黑莓背后的逻辑非常明显。这两家中国企业都在大力进军智能手机行业，并借助低价机型占领市场而取得很大进展。但为了在更长远的发展，每家公司都需要向更高端的市场挺进，品牌价值在利润更为丰厚的高端市场变得更加重要。

这就是黑莓的作用所在。尽管黑莓在过去两年间举步维艰，但这家加拿大智能手机制造商依然因其邮件功能优化的先锋开发者作用而拥有一个相对高端的形象。毕竟，谁能忘记奥巴马2008年首次竞选美国总统时在竞选活动中使用黑莓手机的照片。

联想多次表示，它未来的主要对手是苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)这两家智能手机行业的高端品牌，而非传统的PC竞争对手惠普(005930.KS)和戴尔DELL.O。联想甚至尝试了一些培育高端智能手机空间的新举措。该公司目前正开发其高端品牌Think系列，其中可能包括智能手机产品。联想还在洽谈收购日本NEC其相对高端的智能手机业务，但谈判最终未能成功。

所以问题变成了：华为或联想申请收购黑莓有多大的可能性，如果确实求购，成功的概率有多大？让我们先说华为，这家公司申请收购的机率最低，成功的概率也最低。 华为历史上不是一家收购型企业，即便该公司的名字间或会出现在并购的传言中。这家公司的透明度也不是很高，尽管它正在努力改善这一形象。仅仅单从这个原因讲，华为申请收购黑莓可能会面临加拿大政府的强烈反对。

联想看似更有可能求购，我打赌该公司100%会提交收购意向书。不同于华为，联想一直是一家收购型企业，过去两年在日本、德国和巴西大力收购。联想还在政治环境严苛的北美市场取得了不俗的并购成绩。联想2005年曾收购IBM旗下的PC业务。

如果联想决定继续推进申请，我认为该公司中标的可能性非常大，大约有80%甚至更高的可能性。我不认为这种交易对于联想是明智的，因为黑莓存在很多问题，而联想要修复这些问题很难。但这种问题之前从未成为联想的拦路虎，而我怀疑这些问题这次会阻挡住联想的这一征程。

一句话：联想很可能申请收购黑莓，甚至可能成功，但很难让后者起死回生。

**传言阿里巴巴收购PPTV**

百度(BIDU.O)和阿里巴巴等互联网巨头一直在比拼网络并购，过去24小时里，媒体报道阿里巴巴与湖南卫视联手收购中国大型视频分享网站PPTV。本周早些时候，媒体报道百度收购团购网站糯米网的谈判进入后期；百度还宣布完成此前宣布的出资约19亿美元收购91无线的计划。

本周早些时候写到有关百度收购糯米网传闻的时候，我对阿里巴巴的并购策略提出了赞赏，其策略看起来最为专注，针对移动互联网和能够补充电子商务业务的服务。有关PPTV的传闻看起来仍符合阿里巴巴的策略，不过我觉得阿里巴巴和其他公司需要更加努力地寻找收购标的。随着并购活动的增加，预计会出现更多看起来不太合理的并购，一些并购将来料以失败告终。

PPTV的投资者从今年春天就开始试图卖出部分或全部股权。投资者失去耐心的原因是中国在线视频分享网站几乎都不赚钱。行业龙头优酷土豆YOKU.O上周公布第二季度净亏损1,700万美元。

之前有报道称搜狐(SOHU.O)可能收购PPTV，这种说法有些道理，因为搜狐旗下也有人气很高的视频分享平台。但是谈判因价格问题破裂，随后阿里巴巴等潜在收购者浮出水面。

媒体现在报道称阿里巴巴联手湖南卫视与PPTV达成4亿美元的收购协议。PPTV高管称报道失实，我倾向于认为协议已经达成。如果报道属实，4亿美元的价格远低于2011年PPTV引入日本软银2.5亿美元投资时给公司的7亿美元估值。不过在目前的市况下，这个估值也不差，因为投资者已经对亏钱的中国互联网公司失去耐心。

这种收购对阿里巴巴来说一般，很多PPTV用户的年龄可能与阿里巴巴电商平台的顾客相仿，但是在线视频业务和电商关系不太紧密。我看好湖南卫视的介入，因为湖南卫视被视为中国电视娱乐的先行者。PPTV有望成为湖南卫视节目的新播放渠道，而越来越多的中国消费者在网上看电视。

这将是阿里巴巴今年进行的第三宗大规模并购，此前收购了新浪(SINA.O)微博和高德地图AMAP.O的股权。我认为本周或下周料出现并购的官方声明。今年余下时间里，阿里巴巴、百度和腾讯(0700.HK)等企业还将进行更多类似的并购。

一句话：阿里巴巴收购PPTV的传闻可能属实，尽管并购的协同效应有限。（完）编译：靳怡雯/李富强 发稿：王燕焜《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

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