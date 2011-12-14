《阳歌专栏》联想向日本转移制造业务为明智公关手段

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。

**联想向日本转移制造业务为明智公关手段**

有消息称，全球第二大个人电脑生产商联想(0992.HK)，可能将部分制造业务转移到日本。此举初看起来似乎完全违背全球趋势，即个人电脑厂商近几年纷纷将几乎所有制造业务都转移到中国和越南等发展中国家。

不过仔细揣摩一下，联想的动作似乎也有道理。今年早些时候，联想通过成立合资公司并购了NEC(6701.T)的笔记本电脑业务，而联想最新举动，将为其提供强大的公关支持。

我此前曾预计，在并购之後，NEC原有的笔记本电脑客户将纷纷抛弃该品牌，因为这些客户很多都在日本国内，他们可能会担心，联想将出於节省成本的考虑，把NEC的制造业务从成本高的日本转移到发展中国家，从而导致电脑质量下降。

联想最新举动似乎专为公关考虑，以表示首先该公司不会使日本工作岗位减少，再者电脑质量不会受到影响，从而给日本消费者和企业客户吃上一颗定心丸。

该策略看似确实有道理，特别是如果联想能够关闭NEC在日本的至少某些个人电脑制造业务，从而节省一些费用，而後留下一小部分制造业务在日本，以显示其友好姿态。

我主要担忧的是，联想因害怕日本媒体和消费者寻找其裁员开始的迹象，可能完全维持NEC的日本业务不变，这将严重影响联想从NEC电脑业务获利的能力。

比较明智的做法是，在未来6-12个月维持NEC日本业务不动，随後悄悄地将一些业务转移到海外，同时低调地帮助多余的雇员寻找工作。这个计划执行起来可能比较困难，但也不是没有可能，因为媒体倾向於追踪短期热点，一年左右的时间过去後，它们的注意力可能会被转移到其他事情上。

一句话：联想计划维持并购来的NEC日本制造业务，看起来是明智的公关之举，不过需要小心不要背上高昂的长期成本。

**搜房网借新派息计划寻求支撑股价**

什麽时候你的股票价格下跌31%依然让你感觉良好呢？答案是，当你对手的股价跌得更惨的时候。这似乎是中国房地产服务领头羊搜房网(SFUN.N)的想法。该公司刚刚宣布了在过去四个月中的第二次派发股息计划，而在过去数月中，很多在美上市的中国企业股价一泻千里。

搜房网最新的派息计划，似乎比8月份宣布的首个派息计划更具吸引力。该公司宣布，每股美国存托股（ADS）派息1美元，按照该公司目前股价，折合回报率约为7.5%。此收益率高於8月份派息计划中约5%的回报率，而当时搜房网的股价远高於当前。

越来越多的在美上市中国企业都尝试派息的方式，包括芯片制造商展讯通信（Spreadtrum）SPRD.O、在线游戏商巨人网络GA.N和盛大游戏GAME.O等，他们认为，派发股息对投资者的吸引力要高於传统意义的股票回购。

那麽派息策略有多大成效呢？我们可以进行一个快速的比对，尽管搜房网的股价自首个派息计划後下挫31%，但其宿敌——易居中国EJ.N同期内的股价跌幅达到了42%，说明该策略或许还是发挥了某些效用。在中国房地产市场迅速降温的大背景下，搜房网刚刚公布的第三季度的靓丽财报，或许也助其股价不至于下跌太多。

综上所述，搜房网的前景似乎的确不错。股息或许有利於短期投资者，帮助支撑公司股价，并在不确定的市场中提供一些确定的回报。但对那些长期投资者来说，没有什麽能取代公司坚挺的基本面和增长前景，这也意味着，无论派发的股息如何诱人，检验一家公司的底线还需更多花费。

一句话：很多在美上市的中国企业尝试派息策略，为提振股价提供了短期支持，也为投资者带来了眼前回报。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：张家伟

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