《阳歌专栏》联想或收购夏普南京电视机工厂

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想或收购夏普南京电视机工厂**

联想集团(0992.HK)总裁兼董事长杨元庆最近曾表示不会寻求任何新的大型并购，但他似乎痴迷于收购国际资产，正如日前消息称他正在和日本电子大厂夏普(6753.T)深入洽商合作机会。我此前曾说过，杨元庆对并购的痴迷会给联想在未来几年带来一些重大挑战，因为该公司眼下仍肩负着整合近期从日本、巴西和德国等不同地区收购资产之后的整合任务。

报导称联想与夏普正在深入磋商收购后者南京LCD电视机组装厂，我还要重申自己的上述看法。作为这项交易的一部分，联想将要在中国市场促销夏普Aquos品牌电视机，最终也有可能将其推广到东南亚等其他市场。

这项交易与联想在近两年前的一宗交易相似，当时联想与日本NEC(6701.T)合资。联想以自身股票向NEC支付了所持合资公司的多数股权，而NEC随后出售了大多数股份换取急需的资金。

现在，联想可能还会以类似方式向夏普支付新合资公司的股份，然后将成为南京电视机厂的正式运营管理方。这两宗交易的相似之处在于，日方合作伙伴都是将资产放入合资公司，先脱手这些陷入困境的资产，并在几年之后将股份卖给联想，悄然彻底退出。

以我之见，这次与夏普的合作要略好于当初和NEC的交易，因为夏普的工厂位于中国而非日本。但是这次还没有脱离中国企业在收购国际资产上的老套路，即从国际巨头手中接下问题资产，期望通过运营实现好转。这种策略多数以失败告终，不过也会有一两个成功案例。

在这个案例里，联想可能认为成功的把握较大，这不仅因为工厂在中国，还有就是LCD电视资产与联想最近进军互联网电视业务的动向契合。进军互联网电视业务是联想等一些PC厂商都在采取的战略的一部分，当不同厂商的智能手机和电视的区别变得模糊时，他们开始进入这些产品领域，以完善一体化策略。

我并不反对这种策略，不过需要注意的是惠普(HP.N)和戴尔DELL.O等PC大厂都决定将重点聚焦在电脑业务上。最重要的是，我认为联想和夏普之间的任何新合资方案都将牵扯联想的精力，后者目前仍在努力整合当初与NEC的合资实体，以及最近从巴西和德国收购的资产。

杨元庆曾经说过，在收购巴西资产之后不再寻求任何重大收购，我认为他应该守信。但是，这次与夏普的合作计划也许太有诱惑力，让他无法拒绝。结果可能是联想很快再度出手，购入未来1-3年或因整合问题令其头痛不已的资产。

一句话：联想寻求和夏普在LCD电视机生产方面合作，在收购国际资产上又向前迈出一步，但是未来1-3年的整合问题很可能给公司增添烦恼。

**苏宁易购未实现去年营收目标**

过去一年，我曾多次谈到过中国残酷的电商竞争战，如今的一些数据终于显示情况确实十分糟糕。有消息称，苏宁(002024.SZ)未能达到2012年的在线销售目标，而且离目标还相差较远。该消息表明，中国电商市场或许蕴藏着巨大的潜力，但从规模看整体规模依然有限。此外，由于太多的重磅企业都在力争能分得一杯羹，使得整个行业都不得不以极低的价格销售商品，这最终导致整体营收下降，从而录得经营亏损。

我们先来看看相关的最新消息。媒体报导称，去年苏宁易购实体商品销售额约为152亿元，销售总额为183亿元，未能达到当初定下的200亿元目标。苏宁很快指出，苏宁易购销售额翻倍增长，同比增幅达210%。该公司还称，苏宁易购的日均流量、注册用户数及日均订单数等其他方面则实现了目标。总而言之，面对国内外对手的激烈竞争，为了实现其他目标并提高市场份额，苏宁易购不得不低价销售商品，而该公司营收下降明显就是由此产生的直接后果。

中国日用品电商领域目前已是拥挤不堪，阿里巴巴和京东商城这两家本土企业的市场份额均领先于苏宁易购。除此之外，中国电商企业还面临亚马逊(AMZN.O)、沃尔玛(WMT.N)等国际巨头的激烈竞争。过去一年，亚马逊和沃尔玛都大幅加大对中国业务的投资。

苏宁虽乐意讨论其电商业务的营收和其他在线数据，但对在线业务的利润表现却明显避而不谈。我怀疑苏宁易购肯定亏损不少，而这也可能是其他电商企业出现类似亏损的写照。本月早些时候，当当网成为首批沦为电商大战牺牲品的其中一家，当时有报导称，当当网进行全面重组，放弃重点发展大众化商品业务，以转型为业务更细分的企业。

虽然并无其他企业跟进采取类似举措，但我怀疑今年会有其他电商企业采取类似的退出举动，而大多数电商企业则依然坐拥充裕现金，以供他们资助亏损的业务。苏宁没有谈及2013年电商业务的目标，但我觉得今年该公司的目标是让该业务至少增长一倍。苏宁正在采取全面措施，以推动公司从传统的家电零售商演变成像沃尔玛和阿里巴巴那样的日用品零售企业。

由于上市的电商大企不是很多，加上他们仍奋战在无休无止的电商竞争中，因此不太可能获得这些企业亏损状况的更多线索。最后要说的是，即使亏损继续攀升，京东商城和阿里巴巴推进备受关注的IPO计划，但激烈的电商竞争在今年仍会继续上演。

一句话：苏宁易购未能实现2012年的营收目标，凸显电商领域竞争依然十分激烈，而且这种情况在今年仍会继续。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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