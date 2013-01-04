《阳歌专栏》黑马《泰囧》或令喜剧片成国内片商增长点

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**黑马《泰囧》或令喜剧片成国内片商增长点**
在1月的第一周，各大媒体纷纷报道中国2012年电影票房数字，很多报道将侧重点聚焦于中国2012年电影市场外国电影票房收入超过国产片。但我个人认为，更有意思的是，一部低成本喜剧片在年底悄然成为去年最卖座国产片，超过卡梅隆（James Cameron）执导的高成本《泰坦尼克号》3D版。
关注中国电影业的读者应该知道，我所说的这部片子是去年的电影黑马《人再囧途之泰囧》，讲的是两个生意人去泰国寻找他们的老板，碰上一个热切希望探索泰国的游客。该片成本仅为3,000万元人民币，但却意外成为首部票房收入超过10亿元的国产电影。并且，它于去年底上映，在电影院还将继续播放数周，这意味着，其票房将很容易远超《泰坦尼克号》3D版，后者去年票房收入为9.39亿元，之前被视为将稳拿2012中国票房收入第一的皇冠。
似乎没人在真正谈论《泰囧》获得巨大成功的原因，以及它对国产电影的意义。我个人的观点是，在被剧情片、悲剧片、武打片以及奇幻片主导的国产电影市场，《泰囧》开拓了巨大、但基本未被满足的喜剧片需求。
在我作进一步阐述前，我们先退一步看看相关背景。去年，中国市场全年票房增长近30%，至168亿元，其中海外电影占据52.4%的份额，四年来首次超过国产电影主导票房收入。而同时，去年共有303部电影在中国上映，其中进口电影仅为76部，占约四分之一的比例。
2012年初，中国国家副主席习近平宣布，中国将海外分账电影配额数量由20部提高至34部，这令海外电影在华地位得到加强。仅有3部国产电影跻身去年最卖座的10部电影之列，除《泰囧》外另外两部都是更为传统的风格。
尽管很多人可能会将眼光聚焦于这一事实，即海外电影继续主导中国电影市场，甚至地位得到加强，但我认为《泰囧》的意外成功对于中国电影业具有同样重要的意义。从很多方面来看，《泰囧》的成功与台湾2008年的低成本电影《海角七号》的意外成功有异曲同工的味道。这两部电影均靠轻松、诙谐的故事取胜，都未试图传递大的社会信息。
作为在中国居住多年的人，我对这里电影与文化市场最不满的地方之一是，艺术家们对悲剧片和剧情片的偏爱，他们忽略了对轻松、诙谐故事的讲述，而这类故事对于当今工作劳累、压力繁重的中国人来说无疑很有吸引力。这种喜剧片是在中国很容易打败进口电影的一个领域，因为此类幽默具有本土特征，很难跨文化传播。
因此，中国电影行业观察人士应该从《泰囧》的成功中得到鼓舞，它有望引领产生更多类似喜剧片及轻松的娱乐产品。如果国内电影制片商采纳这个思路，他们可能很快将发现一个新的、有效的小众市场，在这个市场中能与国外高成本影片一决高下。
一句话：中国低成本国产喜剧片《泰囧》的意外成功，凸显了此类影片在国内市场的需求，它们可能成为国内制片商获得强劲收入的一个领域。
**光伏业融资遇冷 中国政府挑担子**
最新的一些报导显示外资银行为太阳能项目融资的兴趣降低，中国政府可能需要填补融资真空，以防止处于困境的光伏产业继续下滑。阿特斯阳光电力(CSIQ.O)接过一个太阳能项目的融资责任，中国一家保险公司向晶澳太阳能(JASO.O)进行了创纪录的赔付，因其海外买家拖欠货款。
两则消息看起来都显示外资银行为太阳能项目融资的兴趣迅速下降。这可能导致新项目建设的快速放缓，给本就过剩的光伏产业带来更多麻烦。
中国政府继续引领对濒临破产的江西赛维LDKLDK.N进行救助，一家看起来像是国有企业的公司购买了江西赛维LDK问题最大的资产之一。
媒体报导，阿特斯阳光电力宣布出资约3,800万美元购买SunEdison在加拿大的两个在建太阳能项目。该消息或反映为北美和欧洲新太阳能项目提供的融资迅速下降。
过去几年，光伏行业很流行这样的合作方式：电站建设商为项目获得融资，随后使用光伏电池生产商提供的产品建设太阳能项目；当项目完成后，光伏电池生产商帮助电站建设商寻找项目的长期买家。在本案例中，电站建设商和光伏电池生产商分别为SunEdison和阿特斯阳光电力。
不过，本案例又有所不同，SunEdison将在建项目卖给了阿特斯阳光电力，后者将不得不承担融资压力。不知道为什么会这样，我猜测SunEdison融资有困难。
中国媒体报导，一家保险公司向晶澳太阳能赔付500万美元，因海外买家拖欠账款。报导并未指出买家是谁以及拖欠账款的原因，不过提到光伏企业海外应收账款风险在加大。
江西赛维LDK宣布，以2,500万元人民币的价格出售LDK安徽给上海钱江集团。LDK安徽净资产为负5,400万美元，银行借款为4.85亿美元。我猜测上海钱江集团是一家国有公司，收购令来自政府。
剥离LDK安徽有助于增强江西赛维LDK的资产负债表。中国政府通过这种方式救助江西赛维LDK，最终将接管该公司。预计其它光伏面板企业也会得到类似的救助，因为外资银行为太阳能项目融资的兴趣降低，该行业对政府融资的依赖度增加。
一句话：有迹象显示外资银行为太阳能项目融资的兴趣降低，中国政府救助该行业的责任更重。（完）
编译：张家伟/李富强 发稿：程芳/王凤昌
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