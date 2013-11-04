《阳歌专栏》去哪儿上市首日表现强劲

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**去哪儿上市首日表现强劲**

中国两科技企业上周成功进行首次公开募股(IPO)，这或许意味着中国赴美上市企业在经历了漫长的冬天后最终迎来了春天。但由于中国企业上市首日表现太抢眼，让人不禁要问：会否出现过热呢？我的回答是“非常有可能”。中国在线旅行网站去哪儿(QunarCaymanIslands)QUNR.O上周五在美国上市首日表现抢眼。该网站希望有朝一日超越行业领头羊携程网(CTRP.O)。此前一天，中国在线分类信息网站58同城(WUBA.N)在美国股市挂牌首日股价上扬41%。去哪儿上市首日股价则飙升90%。

会出现这种情况有两种可能。第一种，也是最不可能的一种情况是，其承销商非常愚蠢，严重低估了这两家公司的股价，令其损失很多。

但去哪儿和58同城的IPO均由一家或多家极具经验的投行负责筹备。58同城的承销商包括摩根士丹利、瑞信和花旗集团，而去哪儿的承销商则包括高盛等公司。而且，58同城和去哪儿的承销商在开始路演后均提高了询价区间，因为他们意识到对这些公司的股票需求强烈。

这就引发出我的第二个理论，即投机客。这些投机客意识到，在经历了两年的冰封期后，中国科技企业将重获追捧，于是对这些新公司赌了一把，希望能捞得快钱。如果是这样的话，在这波最初的投机热潮消退后，我们可能很快会看到去哪儿和58同城的股价出现重大修正。

下面让我们仔细看一下这两家企业，先从百度旗下的去哪儿开始。去哪儿最初将发行价区间定在每股美国存托股票(ADS)9.5-11.5美元，随后在看到巨大需求后调高至12-14美元，最终定为15美元，融资规模达到了1.67亿美元。

即便如此，去哪儿在上市首日股价在盘中一度上涨逾一倍，至34.99美元，最终收盘价为28.40美元。尽管去哪儿仍处于亏损状态，但这丝毫没有影响其股价表现。去哪儿今年上半年录得276万美元的亏损。该公司的表现也让前一天上市有不俗表现的58同城相形见绌。58同城在周五上市次日上扬3.7%，比其17美元的发行价高出47%。

正如我以上所言，我的确怀疑这种股价的飙升是由寻求赚一票就跑的短期买家所推动。想要了解未来发展的人或许可以看看兰亭集势(Lightinthebox)(LITB.N)。它是今年另外一家在纽约上市的中国大型科技企业。自今年6月上市以来，兰亭集势上市前三个月的股价上涨逾一倍，但随着最初热情的消退，兰亭集势的股价开始迅速下滑。

兰亭集势目前的股价约为每股8.5美元，比其9.5美元的IPO发行价低10%。对于这两家新上市的公司，我认为，去哪儿的股价更有可能出现大幅修正，因为它处于一个竞争非常激烈的行业。58同城的表现可能会好些，因为它是国内该行业的领头羊，也已经盈利。但如果两家企业的股价在明年1月底前高于或在目前水准，我会觉得很奇怪。

一句话：去哪儿和58同城上市首日表现抢眼，这很可能是由短期的投机客所推动，令其股价在明年下滑风险增加。

**UT斯达康私有化搁浅**

电信设备和服务提供商UT斯达康(UTSI.O)刚刚宣布，私有化计划搁浅。我10年前开始报道中国科技企业的时候，拥有低端无线技术小灵通的UT斯达康是投资者的宠儿。但该公司未能推出新的重磅产品，迅速遭到投资者的抛弃，现在看来其潜在的拯救者也决定放弃。

UT斯达康的困境表明一些近期寻求私有化的中国企业可能面临的困难，尽管收到了民间买家和管理层的收购要约。私有化从来就不是一件容易的事情，特别是需要几亿甚至几十亿美元的大型企业。而UT斯达康这样的企业前景不太好，业务方向不清，面临的困难就更大。

我们先来看看近期一些海外上市的中国企业私有化的背景。这些企业大多认为股价被严重低估，因会计丑闻导致股价遭遇两年的寒冬。

阿里巴巴网去年从香港退市，随后盛大互动、分众传媒和7天连锁酒店纷纷从纽约退市。已经宣布退市计划但仍未完成的企业包括与UT斯达康所在行业相似的亚信联创ASIA.O、IT服务提供商柯莱特CIS.N和文思海辉PACT.O、芯片生产商展讯SPRD.O以及医药生产商先声药业SCR.N。

UT斯达康私有化计划于3月宣布，我甚至都没注意到最初的收购要约，只是看最新的媒体报道才发现。报道并未给出潜在买家撤回收购要约的原因，可能是觉得UT斯达康没什么价值。该公司目前的市值约为1.1亿美元。UT斯达康宣布，领导收购的一个人加入了该公司董事会。

20世纪90年代末，UT斯达康股价一度高达150美元，到2004年股价仍在100美元以上。但随后股价一路走低，现在只有3美元左右，已经被大多数投资者遗忘。

我很久没密切追踪UT斯达康了，预测其未来比较困难。私有化搁浅暗示该公司不容易盘活，可能继续缓慢下跌，直到被低价收购或关门。其他寻求私有化的企业也可能走上类似的道路，不过我觉得之前提到的五家公司应能成功私有化。UT斯达康的困境凸显私有化的风险，特别是那些已过高峰期、业务方向不明的企业。

一句话：UT斯达康私有化计划搁浅凸显私有化的难度，特别是那些业务方向不明的企业。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳

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