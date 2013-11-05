《阳歌专栏》中国光伏行业传出好消息

**光伏行业传出好消息**

阿特斯(CSIQ.O)和顺风光电(1165.HK)本周均传来好消息，这意味着陷入困境的太阳能面板制造商绝对嗅到了春天的气息。我觉得这两则消息中，要数阿特斯的最令人激动，不过有人也许会说阿特斯的消息并不特别令人意外。阿特斯宣布，第三季度将实现净利，此前两年都在亏损，这将是首个回归盈利的大型光伏企业。顺风光电(1165.HK)公布收购无锡尚德所有股权权益，标志着行业整合向前迈进了一大步。

投资者乐见这两条消息，迅速推高三家企业的股价。阿特斯大涨12%至28.65美元的三年高位，一年以前该公司股价还在2美元附近徘徊。顺风光电劲升20%，此前公司停牌一周。尚德电力股价也大涨了17%。

阿特斯公布第三季度业绩预测，预计光伏面板的出货量为460-480兆瓦，比之前的预估值高18%左右；并预计毛利率为18-20%，此前的预估值为10-12%。

毛利率大幅提升的预估可能是阿特斯预计第三季度以及前三季度将会出现盈利的主要原因。今年前两个季度，阿特斯都在亏损，但反复强调今年将实现获利。我曾说过，阿特斯建造光伏发电厂并卖出的业务模式看起来不错，该公司成为首个回归盈利的大型光伏企业看起来暗示该公司会成为未来的行业领军企业。

顺风光电宣布，将出资30亿元收购尚德电力旗下的无锡尚德。收购完成后，无锡尚德将成为顺风光电的全资附属公司。顺风光电的投资看起来将主要用于支付无锡尚德的债务。

上周，无锡市政府控制的无锡国联承诺向尚德电力投入1.5亿美元。顺风光电承诺担保无锡尚德在收购完成后三个月内向无锡国联缴付2,500万美元。尽管顺风光电收购无锡尚德的消息推动尚德电力股价大涨，该公司目前的市值也仅有2.8亿美元。

我此前曾预计尚德电力的重组仍需要七八个月，因为该公司在意大利的资产被冻结，而债权人也在纽约对该公司提起诉讼。不过尚德电力近期的大涨表明，该公司或将继续在纽交所交易，或者与顺风光电进行股票置换。

一句话：阿特斯将回归盈利，顺风光电投资30亿元收购无锡尚德，这些显示光伏行业的整合正在加速，一些生产商开始回归盈利。

**东西融合令中国电影票房归属变得模糊**

同为有关中国电影票房的两篇媒体报道却在说法上大相径庭。人们无不认为中国电影行业正在快速成长，很可能在未来十年超过美国，成为全球最大电影市场。但行业增长背后的动力究竟来自哪里却是个富有争议的话题。一篇报道称国产影片增长迅猛，另一篇则说中资电影公司对国外制作的影片兴趣大增。这种明显矛盾的说法背后是东西方日益增进的融合：国外电影制作公司与中国伙伴的合作与日俱增，而且外方会根据中国观众的口味制作电影。

先来看看中国电影市场的最新发展，数据显示今年1-9月中国电影票房收入同比增长35%，至164亿元人民币，约合27亿美元。根据《中国日报》的报道，该增幅高于上年全年30%的增长水平，2012年中国电影票房收入为171亿元人民币。中国电影主管部门将今年票房增长归功于国产片的增长。

一篇报道称，国产片占今年前九个月票房的58%，明显高于去年全年48.5%的占比。当然，国产片票房大幅增长可能归因于其制作质量得到改善。行业观察人士也都知道，在对待进口片上，中国政府采取的行动常常有利于国产片。

但是，也许最重要的是，越来越多影片从技术角度看是国产片，但也包含了很强的海外元素；同时越来越多的进口片也有强烈迎合中国观众的倾向。今年夏天上映的《钢铁侠》系列新片就有为中国市场制作的场景，派拉蒙的《变形金刚》系列新片制作方正在与中国伙伴合作拍摄，部分取景地就在中国。这意味着这部片子在明年公映时可能被归为中国的国产片。

另一篇媒体报道称，多数中国大型电影企业本周到洛杉矶参加今年的美国电影市场展，寻找新影片。活动组织者称，中国很多一流电影公司都来参会，其中包括博纳影业BONA.O、小马奔腾和万达集团。

这三家公司在过去一年里通过各种商业运作增强了与好莱坞的联系。新闻集团(NWSA.O)去年收购博纳影业20%股份之后，博纳影业与新闻集团旗下的二十世纪福克斯电影公司建立了紧密联系。小马奔腾去年收购了破产的电影特效公司数字领域（DigitalDomain），电影《泰坦尼克》的导演卡梅隆（JamesCameron）曾在数字领域创建初期参与其中。很多人应该不会忘记万达集团去年曾因收购美国第二大影院运营商AMCEntertainment成为媒体关注的焦点。

除此之外，到美国电影市场展采购的中国公司还包括华谊兄弟30027.SZ、光线传媒和中国电影集团公司。这些中资电影公司已经变得益发成熟，并且体现出非常商业化的运营模式，因此很可能会挑选在中国市场最有成功前景的影片。其中很多公司与中国电影监管机构关系很好，这意味着它们能够帮助好莱坞制作方适应中国复杂的监管环境，其中包括严格的外国电影进口配额。

中国国内外媒体可能还会继续发出说法不一的报道，中国媒体会突出报道国产片的成长，外媒则会强调中国进口电影市场的巨大潜力。依我来看，各方都希望媒体报道有利于自己，我预计未来10年，中国日渐成熟的电影市场和好莱坞将迎来双赢格局。

一句话:中国走向成熟的电影公司群体不断壮大，好莱坞进口片和中国国产片的界限正在变得模糊，中国票房收入持续攀升将令双方同时受益。

编译：李富强/王凤昌 发稿：程芳

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