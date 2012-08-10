《阳歌专栏》尚德电力陷入死亡漩涡 经济型酒店运营平稳

6月13日，在东京附近川崎的一处太阳能发电站，阳光照在电池板上。摄影： REUTERS/Toru Hanai

**尚德电力陷入死亡漩涡**

尚德电力STP.N眼下看似正处於悬崖边缘，可能被竞争对手收购，甚至走向破产。

该公司本周早些时候公布北美销量突破1GW。此前曝出的反担保案令该公司面临一起新诉讼，公司前景将进一步恶化。该消息没有为尚德电力股价提供什麽支撑，後者周四下跌2.8%，再次跌向上周披露反担保案後触及的纪录低位。

尚德电力的股价目前为1.04美元，面临跌破1美元的风险。按照纽约证券交易所的规定，如果一家公司的股票长期低於1美元，将自动触发退市机制。

2008年时的尚德电力曾被视为新能源行业的领军企业，当时股价在80美元左右，现在跌落到1美元水平实在令人难以想象。去年该公司股价还在10美元附近。

关注光伏行业的人会发现，尚德电力不是个案，去年行业供应过剩导致绝大多数光伏企业的股价大幅下挫。中国光伏企业受到的冲击比海外竞争对手更大，因补贴指控引发美国和欧洲考虑对中国产光伏电池徵收惩罚性关税。

光伏行业大环境并不乐观，尚德电力自身处境更是岌岌可危。尚德电力上周宣布，公司正在对环球太阳能基金管理公司(GSF Partner)相关方提供的反担保展开调查，初步发现该笔总额达5.6亿欧元的反担保可能存在瑕疵。该消息导致尚德电力股价上周连续四个交易日低於1美元，因投资者不仅担忧反担保可能带来的债务负担，也担忧尚德电力内部控制不力可能牵出更多会计问题。

新的诉讼无疑将给尚德电力带来数百万美元的额外负担。尚德电力目前的市值仅有1.88亿美元，与当初几十亿美元的市值相比已经相去甚远。

我猜测尚德电力时日不多了。该公司的低估值和颇有价值的资产肯定会吸引潜在买家的兴趣。尚德电力有几条路可以选择，我觉得该公司最可能同意被收购，当然要提前进行重组，以剥离一些负债。我觉得年底前就可能发生。

一句话：尚德电力深陷困扰和低估值意味着该公司时日不多，最快可能年底被收购或破产。

**中国经济放缓未损及经济型酒店稳定运营**

我不知道这是不是巧合，但在美上市的三家最大的中国经济型酒店运营商均在同一天发布了最新季度财报。三份财报披露了多方面内容，说明在中国经济快速放缓背景下，酒店业运营相对平稳。如家快捷酒店HMIN.O、汉庭酒店集团(HTHT.O)、7天连锁酒店集团SVN.N的财报略有不同，因各家面临不同的问题。我在快速浏览後感觉汉庭的情况似乎是目前最好的，如家在近期收购莫泰168後陷入挣扎，7天则面临运营问题。

上述三家均在美股收盘後公布财报，如家快捷的股价在盘後交易中温和上涨1%，汉庭和7天的股价大体未变。市场缺乏反应说明三家财报并未令投资者感到意外，稳定的大趋势或令人信服。

为了预测上述三家企业周五的股价表现，让我们再近距离看看财报。让我们先来看看业界领头羊如家，该公司显然还在纠结於去年对莫泰168酒店的收购。莫泰168酒店的前东家摩根士丹利起初要价10亿美元兜售莫泰酒店控股权，但因无人问津遂不得不降低报价，以5亿美元成交。现在，我们知道其不得不降价出售的原因了。

合并莫泰168的业绩是如家第二季度利润折损70%的部分原因，尽管该收购帮助如家的营收增加了60%。如家还不得不降低其全年的营收预测，称莫泰168的疲软表现是调整预期的主要原因。对於一个大型收购案而言，这种整合问题没什麽大不了的，但显然，如家在今年余下时间里有大量工作要做，以向投资者显示收购莫泰168是个明智的决定。

让我们再来看看汉庭连锁集团，它的业绩似乎是三家企业中最稳健的。汉庭的营收同比增加46%，利润同比增长70%，扭转了此前一季的净亏损。汉庭还在重要的行业指标中也录得不错表现，调升该公司2012全年营收前景10%。这些强有力的数据似乎说明，中国经济的放缓不会对该公司今年剩余时间的运营造成重大影响。

与汉庭相比，7天酒店第二季业绩略显逊色，营收和利润均温和增长25%左右。该公司的关键行业指标几无增长，预计全年营收将增加25%，与第二季增幅持平。

尽管7天酒店的数据没那麽令人激动，且似乎暴露出运营问题，但至少说明了一个事实：稳定。中国经济快速放缓导致很多游客推迟行程，业绩稳定可谓是一个令人欣慰的因素。

总体而言，对我而言，三家公司的财报似乎整体上说明中国经济型酒店业还是令人鼓舞的，即便如家和7天面临需要他们尽快解决的运营问题。

一句话：中国三家经济型酒店运营商公布的最新财报说明，今年剩余时间该行业大环境基本稳定，如家和7天也因此有时间去修复运营问题。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王凤昌

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