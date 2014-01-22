《阳歌专栏》奇虎独立董事辞职：问题发酵？

**奇虎独立董事辞职：问题发酵？**

通常情况下，一家公司董事会四分之一的成员辞职会给很多投资者敲响警钟，但奇虎360QIHU.N的情况似乎恰恰相反。该公司股价最近一个交易日大涨近6%，公布九名董事中的两名辞职的消息后，收盘股价维持住了大部分涨幅。这种表现近期对奇虎来说似乎是司空见惯的事情，因为投资者大幅押注其搜索业务的增长潜力，忽视一些令人警觉的信号。

奇虎的股价去年一直稳步上涨，涨幅超过两倍，受益于该公司推出的360搜索稳步地从行业龙头百度(BIDU.O)手里抢得市场份额。截至去年底，360搜索拥有的中国搜索引擎市场份额已经超过五分之一，上周奇虎雄心勃勃地表示计划在2014年底获得超过三分之一的市场份额。不过奇虎尚未从搜索业务中赚钱，投资者预期这种情况很快会改变。

在这样的背景下，两名董事的辞职看起来显然有些不寻常。为什么要离开这么炙手可热、前景良好的企业呢？奇虎发布公告称，涂鸿川和李曙君皆因“个人原因”辞职。两人都来自私募股权和投资顾问背景，是奇虎董事会中六名独立董事中的两名。

有意思的是，声明公布后，两人的名字仍在奇虎网站上，暗示辞职可能是突然的，并非计划好的。涂鸿川担任的是公司提名与治理委员会主席，而李曙君是公司审计委员会成员，根据声明的用词，李曙君可能是公司审计委员会主席。涂鸿川的辞职将立即生效，李曙君的辞职将于5月1日公司提交年度报告后生效。

我不知道别人怎么解读，我觉得危机四伏。两名董事的辞职似乎暗示这两人对奇虎的财务报表和企业治理有某些不同意见，这可不是什么好信号。过去两年里，做空机构发布了很多报告质疑奇虎的财务报表，《福布斯》杂志也刊登了一篇文章质疑奇虎。奇虎之前成功抵御了每一次攻击，股价没有下跌，一直在创新高。

我一直怀疑报告中的内容至少有一些真实性，因为奇虎以激进的商业手段而知名。我也多次提到该公司的股价面临回调，该公司的市盈率已经超过100倍，估值非常高。我仍认为会出现回调，可能是今年晚些时候。不过投资者可能还是会像以前一样忽视危险信号。

一句话：奇虎360两名独立董事突然辞职，暗示公司内部对财务报表出现分歧，但看涨的投资者可能不予理会。 **双汇和百度新年迎来新面貌**

每年在阳历元旦和阴历春节之间，都会出现短暂的窗口时间。因此，在此期间传出双汇国际和百度(BIDU.O)出现全新面貌的消息也算恰逢其时。双汇国际刚刚发布公告，宣布正式更名为万洲国际有限公司（万洲国际,WHGroup），作为该公司国际化战略的一部分。与此同时，媒体报道称，百度正在测试全新首页，将是该公司首页上线7年来首次调整。

双汇来自十分传统的行业，百度则是快速壮大的年轻一代高科技企业的代表，除了出现全新面貌以外，这两家公司的上述举动其实并无关联，但却体现了各自一定程度的创业精神。这两家公司效仿西方同业，意识到需要不断自我重塑以适应形势并保持竞争力。

来详细看看这两家公司的最新举动。春节临近之际，双汇宣布正式更名为万洲国际。更名公告本身不是很让人感兴趣，但此举却反映了该公司国际化的意图。该公司去年斥资47亿美元，收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德（Smithfield），开启全球化进程。此后，该公司还收购与史密斯菲尔德交易有关的一家西班牙肉制品加工商的股权，据报该公司还计划赴香港上市以提升国际知名度。

双汇更名似乎与这些举动都有关联，随着该公司消化收购史密斯菲尔德的影响，有望在接下来一年再进行一两宗大型并购。更广泛点说，双汇国际化属于中国政府近期决定支持一些食品企业在全球扩张行动的一部分，其他近期宣布并购和进行海外合作的还有光明食品、蒙牛乳业(2319.HK)等。我觉得，鉴于中国企业不太了解海外食品行业，许多的此类合并交易会出现整合问题。不过，至少其中的大多数交易涉及的是相对健康的企业，所以整合成功的几率应当更高一些。

与此同时，媒体报道称百度悄然测试新首页。鉴于报道显示的截屏与目前的百度首页十分相似，我因此细读了文章，试图看看有什么变化。不过，新首页显然更简单，去除了大多数文字链接。

依我之见，报道说得如此面面俱到，表明是百度希望对此事放出风声，以便衡量这种调整引发的初步反响。就我个人而言，感觉调整幅度很小，没什么意思，期待百度有些大动作。但话说回来，百度创始人李彦宏是中国首富之一，比起我来，他深谙如何经营成功的搜索引擎之道。

一句话：双汇更名为万洲国际，展示了其全球化意图，该公司可能在今年进行IPO和更多并购交易；百度测试的全新首页动作不大，毫无创意可言。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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