《阳歌专栏》摩根大通和中国移动面临新调查

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴入股ShopRunner 奇虎收购搜狗短期无望**

当“即将发生的”这个词用在中国互联网企业并购的时候，似乎有几个不同的含义。大多数情况下，这个词意味着“很快”，比如电子商务巨头阿里巴巴收购PPTV。然而这个词有时候也意味着“很长时间”甚至“永不”，比如搜狐(SOHU.O)出售搜狗的报道。

近期的报道强化了有关阿里巴巴正在如饥似渴地并购其他互联网企业的看法。周末的报道称阿里巴巴收购了美国电子商务企业ShopRunner少数股权。一个月前，有报道称安全软件生产商奇虎360QIHU.N即将收购搜狗，现在有新的报道凸显奇虎为什么如此迫切地想要完成收购。

几天前，媒体报道阿里巴巴可能收购PPTV控股股权或全部股权。阿里巴巴入股ShopRunner有些看点，并购发生在国外，并且与股东雅虎(YHOO.O)有关。报道引述匿名消息人士称，阿里巴巴将斥资7,500万美元收购ShopRunner数量不明的少数股权。

ShopRunner运营的线上购物平台类似天猫，也由第三方商家设立网上店铺。ShopRunner的负责人Scott Thompson两年前曾担任雅虎首席执行官，随后因个人履历造假丑闻辞职。阿里巴巴的竞争对手eBay(EBAY.O)也是ShopRunner的股东。

ShopRunner的客户包括很多西方知名品牌，业务模式也与阿里巴巴类似。阿里巴巴可能对Thompson有所了解，但我不认为阿里巴巴入股ShopRunner对阿里巴巴与雅虎的关系有什么暗示。

如果双方的合作进展顺利，我预计阿里巴巴可能会全面收购ShopRunner，但eBay可能成为阻力，因为eBay可能有类似的全面收购想法。中国媒体继续报道阿里巴巴和湖南卫视即将收购PPTV，我预计本周晚些时候会有一些消息。

奇虎首席执行官周鸿祎在360搜索上线一周年庆祝时表示，360搜索占搜索市场的份额挣迅速接近20%。360搜索的迅速崛起提振奇虎股价，过去一年大涨超过三倍。为了维持高增长，奇虎迫切希望收购搜狗，因为搜狗占有中国搜索市场近10%的市场份额。搜狐今年一直试图卖出搜狗。上个月的报道暗示奇虎即将收购搜狗，但是却没什么动静。我认为短期内没戏，甚至怀疑年底前都不会有任何进展。

一句话：阿里巴巴可能于本周晚些时候宣布收购PPTV，奇虎在今年年底前不太可能达成收购搜狗的协议。

**摩根大通和中国移动面临新调查**

当书写历史的时候，2013年可能被命名为在华企业的“调查之年”。今年7月开始，中国对多个企业发起了一连串新调查，其中多数是西方大型企业，但针对中国移动一名高管的最新调查则说明，在这场最新的整顿行业之风中，无人可以幸免。最新卷入与中国有关的调查的西方企业是摩根大通(JPM.N)。它是最近一系列调查案中首个将被调查的金融服务企业。

有趣的是，这两宗针对摩根大通和中国移动的最新调查均非来自中国发改委或国家工商行政管理总局。之前的多数调查都是由这两家机构发起的。发改委和国家工商总局都是权力很大的中央政府机构，负责维护中国各行各业的公平竞争和秩序。调查机构范围的扩大可能反映出中国政府鼓励这种调查，这意味着未来数月我们可能会看到更多监管部门和其他机构开展调查。

在摩根大通的案例中，调查该公司的实际上是美国的监管部门。美国当局已开始调查摩根大通是否聘用中国重要官员的子女，以帮助其应得在华业务。调查的核心问题应该不会让大家感到意外。

报道称，摩根大通聘用前中国银监会副主席唐双宁之子。唐双宁现担任中国光大(集团)总公司董事长。在其子加入摩根大通后，该银行从光大集团获得几项重要业务，其中包括为旗下公司的招股提供咨询。正如我上面所说，这种聘用应该不会让大家感到意外，这种事情也并非仅限中国才有。

西方企业聘用重要商业伙伴的亲朋是非常普遍的事，这也是更广泛企业文化的一部分。出于这个原因，我认为美国的调查不会导向任何刑事调查。但如果中国决定对此事进行调查，可能就会比较危险了。在当前的大环境下，中国介入调查的可能性非常大。目前，大量在华外企正在因行贿、定价等各种问题被中国政府调查。

让我们再迅速看看中国移动。对广东移动总经理的最新调查看似是一个相对常规的反腐调查。根据中国媒体的报道，广东移动总经理徐龙和妻子于16日下午被广东省纪委带走调查。该报道没有包括任何细节，只称广东省纪委正在进行调查。

在过去几年，这种调查不仅在电信行业变得相当普遍，而且在中国大型国有企业中也较为常见。中国国家主席习近平上任后发起反腐和制止奢侈浪费的运动。这一最新行动，再加上最近发起的一连串企业调查可能意味着，我们将在未来数月看到针对大型国企高管的调查加速。因此，我预计今年秋天会看到更多的类似新闻，甚至可能波及到一两家大型国企的高管。

一句话：对摩根大通和中国移动的新调查反映出中国整顿行业腐败的运动加速。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳

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