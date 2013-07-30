《阳歌专栏》投资者抛售搜狐和盛大游戏

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**投资者抛售搜狐和盛大游戏**

投资者对搜狐(SOHU.O)和盛大游戏GAME.O宣布的最新消息都持坚决的负面观点，两家公司连续上涨后买兴阑珊。过去一个交易日里，两家公司的股价都下挫了至少10%，虽然搜狐公布的业绩非常强劲，而盛大游戏宣布的并购也应有助于其处于困境的网络游戏业务。公正地讲，今年两家公司的股价涨幅都很大，因此一些人可能认为抛售是典型的“买消息、卖事实”做法。如此说来，下跌可能是一次性的纠偏，不同的因素决定这两家企业未来几周能否恢复涨势。

搜狐股价今年翻番，受益于有关旗下各部门并购的传言。传言大多与搜狗部分或完全出售有关，搜狗在数年业绩不振后终于获得了一些注意。搜狗只是搜狐二季度业绩报告中的多个亮点之一，其营收大增64%至5,000万美元。搜狐预计三季度搜狗营收将同比增长45-50%至5,500万美元左右。二季度搜狐整体获利和营收分别增长100%和33%，超越分析师预期。

尽管业绩强劲，搜狐股价仍在业绩公布后大跌了10%。我猜测投资者试图锁定今年大涨后的获利。也许是他们对搜狐创始人张朝阳失去了耐心，因一直有报道称搜狐接近达成卖出搜狗的协议，但没有实质进展。

盛大游戏是中国网络游戏的先行者，但2009年上市后股价一直稳步下行，因增长放缓以及竞争激烈。尽管今年早些时候股价上涨了一倍左右，目前的股价仍不足上市价格的一半。

盛大游戏宣布，向母公司盛大互动娱乐支付8.12亿美元，收购母公司旗下两家向其提供支付和平台服务的公司，随后股价大跌20%。收购看起来很有道理，因为盛大游戏与这两家公司有很多业务往来，支付给他们的服务费约占总营收的五分之一。

也许投资者被收购规模吓到了，目前盛大游戏的市值约16亿美元，收购金额约占市值的一半。假设这两家公司一半左右的营收来自盛大游戏，那么8亿美元的收购金额看起来比较合理。也许是投资者希望锁定年初以来上涨后的获利。

短暂的下跌过后，两家公司的股价可能恢复上涨，当然其他因素也将决定下跌是否会继续。对于搜狐来说，我认为需要很快宣布有关搜狗的交易才能维持股价上涨。如果不能宣布这样的交易，如此高的预期将对明年的股价造成巨大压力。盛大游戏需要迅速体现并购带来的业绩提升，这种情况可能发生，因为支出应能大幅削减。

一句话：搜狐达成搜狗战略出售或合作前，股价将承压；盛大游戏并购后股价可能上涨。

**小米即将发布新的低端智能机**

中国市场涌入一大批低端智能手机的速度将加快，有传言称小米科技正准备推出售价仅为1,000元的低端智能手机。市场上关于小米科技最新手机“红米”的传闻已经有一段时间了，实际上这款手机本计划在6月份上市，但却遭遇到了监管阻力。现如今，有媒体报道称，红米手机可能会在本周发布，为已然拥挤不堪的低端智能手机市场再添成员。

报道称小米科技将在7月30日发布红米手机。网传红米手机的定价是999元，这比小米目前最便宜的小米2S手机还要便宜很多。小米2S手机的起步价为1,699元。

华为、中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK) 、联想(0992.HK)和酷派等多个品牌的低价智能手机已经入市。我个人可以证实这一事实：低端智能手机市场正在爆炸性发展。相比三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)等价格更高、更有知名度的智能手机，上海市的很多消费者倾向于选择性价比高的智能手机。

这种爆炸性发展导致这种低端智能机出现大量库存的累积，因而很多市场观察人士预测今年下半年会发生一轮价格战。我此前曾说过，这种价格战最终不仅会伤害华为和联想这种刚刚进入这一市场的参与者，也会让苹果和三星元气大伤。

在此背景下，小米科技推出红米手机的时间看似没那么好，因该产品很可能难以在这一过热的市场中找到买家。现在还不清楚小米科技推出红米手机的计划为什么一再推迟，但关键因素似乎是小米欠缺与中国监管机构打交道的经验。在此案例中，红米手机的推迟上市或许让小米科技损失了数百万台的销量。对于一个希望成为中国下一个苹果的年轻公司而言，这是艰难而重要的一课。

对于像小米科技这样的年轻企业，这种成长中的阵痛是不可避免的。小米科技去年在发布互联网电视产品时也碰到了监管障碍。尽管时不时会出现这些挫折，投资者依然青睐这家深谙市场之道的企业。小米科技的创始人雷军非常善于为新产品造势。上周有媒体报道称，小米科技接近完成20亿美元的新一轮大规模融资，投资者中包括俄罗斯的Digital Sky(DST)和中国互联网巨头腾讯。

所以，在今年剩余时间中，红米和小米科技可能会发生什么呢？我认为，我们最终会在8月份看到红米手机的发布，但由于价格相当的其他机型的竞争，红米手机可能很难发现买家。这可能会拖累小米科技今年下半年快速增长的后腿，因小米科技可能依赖红米手机的大卖，帮助公司实现其宏大的销售目标。

但小米最终还是一个很具吸引力的的投资对象，因为该公司有着强大的产品开发能力，但还需要吸取与中国监管机构打交道的教训。我预计该公司将很快完成其新的大规模融资，今年下半年将录得温和的销售下滑，而其首次公开募股(IPO)很可能会在2015年实现。

一句话：由于近期激烈的竞争，小米8月份推出的最新低价智能手机很可能遭遇冷场。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：王燕焜

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