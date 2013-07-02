《阳歌专栏》搜狐股价受并购传言刺激反弹

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**搜狐股价受并购传言刺激反弹 人人网宣布股票回购新计划**

有消息通常便会是好消息，尤其是在夏季消息普遍较少的情况下，搜狐(SOHU.O)和人人网(RENN.N)则正在证明着这一点。一直有传言称搜狐可能出售旗下资产，这已经刺激该公司股价在过去两个月反弹。消息沉寂几周后，最近又传出消息称搜狐可能召开新闻发布会，谈论出售旗下在线搜索网站搜狗的计划。与此同时，人人网宣布了新的大规模股票回购计划，这或许是该公司最终进行私有化的前兆。

我们先来看看关于搜狐的消息，各种关于该公司计划出售资产的消息刺激其股价，不仅令我感到意外还印象深刻。自4月末以来，在相关消息刺激下，搜狐股价已上涨逾30%。

最初的一些消息显示，搜狐希望出售搜狗搜索服务，奇虎QIHU.N、百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)等竞争对手均对此感兴趣。随后传出的报道显示，搜狐还想出售旗下的在线视频网站或者是为其寻求合作伙伴，据传百度是潜在合作的对象。

如今又传出两则新的媒体报道，其中之一称搜狐可能很快会在本月晚些时候召开正式新闻发布会，谈论关于搜狗计划的事宜。报道称，搜狐和奇虎正在就合作进行深入会谈，而且搜狐原定于6月18日召开新闻发布会商讨此事，但发布会被取消，原因不详。之后不久，又有报道援引搜狐方面的说法对其与奇虎或其他公司签署协议一事予以否认。

我之前说过，我确实相信搜狐寻求出售搜狗，最主要的原因是搜狗CEO曾公开说过此事。但随着传言越来越多，我开始觉得出售一些引以为傲的资产这样的整个事情，是搜狐创始人张朝阳言不由衷的策略，这可能正是张朝阳提振搜狐低迷股价的方式。

倘若真是如此，从搜狐股价过去两个月的反弹情况看，张朝阳的策略无疑已经奏效。不过，如果一直不宣布相关交易，潜藏的大风险则是搜狐股价可能最终回吐部分或全部涨幅。

我们再来简单看看关于人人网的消息。与搜狐不同的是，人人网宣布计划回购价值最多1亿美元的股价，属于实打实的消息。在宣布最新的股票回购计划前，人人网完成了2011年宣布的股票回购计划，当时的股票回购规模为1.5亿美元。

人人网完成最新宣布的股票回购计划后，该公司两次回购股票的总值将达2.5亿美元，相当于约占其当前市值的22%。有人可能会说，这一系列计划似乎是人人网最终私有化的前兆，而这无疑也与过去一年在美国上市的其他中国企业私有化的情况吻合。不论如何，投资者对人人网宣布的最新计划表示欢迎，该公司股价在过去一周则上涨10%。

一句话：最新传出的关于搜狐并购的消息，似乎旨在为搜狐近期反弹的股价提供支持；人人网宣布新的股票回购计划，或是该公司进行私有化的前兆。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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